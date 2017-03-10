8 лучших комментариев: 27 февраля - 5 марта

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора февраля!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма Mr.Nobody 66 ivan 38 uadjet 31 maxavto71 16 Tula-moya_Rodina 14 system32 14 Elochka84 12 Sergo33 12 Зураб 12 Зарубинка 10 FOBOS 9 ТатьянаЖу 7 Алексей Симаков 7 Бармалей 6 Pravel 5 Скептик 5 Anelle 5 Елена ))) 4 Розарио Агро 4 Lexus650 4 KolxozNik 2 Ягуська 2

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

Опрос

Автор лучшего комментария на этой неделе – ...