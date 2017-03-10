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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 27 февраля - 5 марта

8 лучших комментариев: 27 февраля - 5 марта

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора февраля!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
Mr.Nobody  66
ivan 38
uadjet 31
maxavto71 16
Tula-moya_Rodina 14
system32 14
Elochka84 12
Sergo33 12
Зураб 12
Зарубинка 10
FOBOS 9
ТатьянаЖу 7
Алексей Симаков 7
Бармалей 6
Pravel 5
Скептик 5
Anelle 5
Елена ))) 4
Розарио Агро 4
Lexus650 4
KolxozNik 2
Ягуська 2

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Россияне стали реже смотреть телевизор

 

- 2 -

МЧС: «Толщина льда на тульских водоемах менее 10 сантиметров»

 

- 3 -

Топ-10 сказочных существ, живших на самом деле

 

- 4 -

Штраф за нелегальное захоронение домашних питомцев удвоят

 

- 5 -

 

- 6 -

В Туле на «хрущевках» нарастят этажи

 

- 7 -

С 3 апреля в Туле станут односторонними еще четыре улицы

 

- 8 -

В апреле фурам запретят въезд в Тулу

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:59 +4
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