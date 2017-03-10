8 лучших комментариев: 27 февраля - 5 марта
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора февраля!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|Mr.Nobody
|66
|ivan
|38
|uadjet
|31
|maxavto71
|16
|Tula-moya_Rodina
|14
|system32
|14
|Elochka84
|12
|Sergo33
|12
|Зураб
|12
|Зарубинка
|10
|FOBOS
|9
|ТатьянаЖу
|7
|Алексей Симаков
|7
|Бармалей
|6
|Pravel
|5
|Скептик
|5
|Anelle
|5
|Елена )))
|4
|Розарио Агро
|4
|Lexus650
|4
|KolxozNik
|2
|Ягуська
|2
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Россияне стали реже смотреть телевизор
- 2 -
МЧС: «Толщина льда на тульских водоемах менее 10 сантиметров»
- 3 -
Топ-10 сказочных существ, живших на самом деле
- 4 -
Штраф за нелегальное захоронение домашних питомцев удвоят
- 5 -
- 6 -
В Туле на «хрущевках» нарастят этажи
- 7 -
С 3 апреля в Туле станут односторонними еще четыре улицы
- 8 -
В апреле фурам запретят въезд в Тулу
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