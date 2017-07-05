Бархатцы, кефир и кофе или Как бороться со слизнями

Синоптики солнечного и жаркого лета в этом году нам уже не обещают, значит, дальше будет снова сыро и прохладно. А эти условия идеальны для слизней, которые полчищами потянулись на грядки, посягая на наш и без того скудный в таких погодных условиях урожай. Что делать? И снова в бой!

Вот ведь злой народ эти огородники: вечно с кем-нибудь или с чем-нибудь воюют. Да всё норовят химическое оружие использовать. Это, безусловно, проще: посыпал волшебный порошок, и нет проблемы, но я, как всегда, за биологические методы борьбы.

Излюбленные места обитания слизней — металлические и деревянные поверхности, темные влажные места. Например, кран, откуда идет забор воды, железные лейки или ведра, низ крыльца, поливные шланги, покрытые конденсатом. Часто они прячутся в тени посадок, у корневищ капусты, в розетке клубники. Самый простой способ — собирать вредителей вручную.

Альтернатива ручному сбору — использование различных ловушек и приманок, например:

Пиво. Вредителей привлекает его запах. Нужно взять пластиковые бутылки с небольшим количеством пива, обрезать горлышки и закопать по участку, оставив верх свободным. Моллюски заберутся в бутылки, а вылезти не смогут.

Вредителей привлекает его запах. Нужно взять пластиковые бутылки с небольшим количеством пива, обрезать горлышки и закопать по участку, оставив верх свободным. Моллюски заберутся в бутылки, а вылезти не смогут. Кефир. Используется аналогично: либо смачиваем им приманки, либо закапываем емкости.

Используется аналогично: либо смачиваем им приманки, либо закапываем емкости. Цитрусовые, арбузы, тыквы, дыни также привлекают слизней. В половинке грейпфрутовой или апельсиновой корки нужно проделать сверху дырочку и положить в саду, кожурой кверху. То же самое можно проделать и с арбузной кожурой, половинками других бахчевых культур.

Что делать с собранными слизнями? Можно выбросить в водоем на корм рыбам. Если в хозяйстве есть птица — слизни послужат отличным лакомством для нее.

Чтобы предотвратить новое нашествие, можно устроить защитные барьеры на подступах к растениям. Земля вокруг грядок посыпается чем-то шершавым, острым. Кроме песка, ореховых и яичных скорлупок это могут быть более действенные гашеная известь или древесная зола. Хороши в этом плане также сухая горчица, сухая кофейная гуща.

Важно: если вы всё же решитесь использовать химическое оружие, внимательно читайте инструкцию. Овощи и фрукты, вблизи которых раскладывался препарат, необходимо тщательно мыть. Собирать урожай можно лишь через три недели после последней обработки.

Профилактическими мерами по избавлению служит правильная агротехника садового участка. В частности, уменьшение влажности, а также создание помех беспрепятственному передвижению вредителей по поверхности и уничтожение их естественных убежищ. В природе существуют животные, которые помогают избавиться от слизней, хотя они не являются их основной пищей. Отлично, если участок будут часто посещать ежи, лягушки и жабы, жужелицы, различные мелкие птицы. А ещё существуют растения с сильным запахом, отпугивающие слизней, например бархатцы, чеснок, шалфей. Посадите, и будет вам двойная польза. Удачи на даче!