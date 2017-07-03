Как создать образ звезды

Для Веры Рыбалкиной, управляющей сетью клиник врачебной косметологии В. Н. Комаровой, профессионалы сферы красоты создали образ, который объединил самые горячие тенденции с мировых подиумов и красных дорожек. Итак, вот что мы сделали.

Цветные косы

Людмила Филатова,

мастер по восстановлению волос

Яркие и необычные косы с цветным канекалоном — то, что нельзя пропустить. Этот новый beauty-тренд уже захватил подиумы и звёздную тусовку. Цветные пряди делают образ ярким, свободным — по-настоящему летним. При этом такие косы совершенно безопасны и комфортны, не требуют окрашивания, не травмируют волосы и кожу головы. Можно менять цвет косичек хоть каждый день, и натуральные волосы от этого не пострадают.

Самые популярные оттенки — яркие: фуксия, фиолетовый, жёлтый, а также другие яркие цвета с эффектом омбре. Отличный выбор для отпуска, уик-энда, музыкального фестиваля на свежем воздухе! Выбрав более спокойные оттенки (серый, чёрный), вы сможете носить такие косы даже в офис. За счёт канеколона причёска может сохраниться до пяти дней: чем больше кос, тем они туже и тем дольше будут носиться.

Осветление зубов

Ульяна Назарова, директор студии косметического осветления зубов

Мечтаете об ослепительной улыбке? Альтернативой отбеливаюгнию зубов у стоматолога может стать косметическое осветление: после него зубы станут белее до 12 тонов.

Косметическое осветление — технология, которая разработана в Бельгии. Система основана на использовании геля: под воздействием светодиодов он осветляет зубы.

Технология осветления зубов сравнима с обычными косметическими процедурами, не вызывает боли и длится всего 21 минуту.

Наращивание ресниц в 2D

Наталья Демидова, мастер и преподаватель по наращиванию ресниц

Длинные изогнутые ресницы сразу меняют взгляд: делают его загадочным и манящим. Технология объемного наращивания позволяет получить шикарные ресницы, которые даже не обязательно красить в силу их длины и густоты. При правильном уходе такие реснички держатся до 5 недель.

При объемном наращивании к каждой натуральной ресничке крепится по 2 дополнительных, что придает выразительный объем. Результат смотрится натурально, но значительно эффектнее, чем просто накрашенные ресницы.

Ресницы могут иметь разную длину. Чтобы сделать взгляд Веры максимально открытым и выразительным, мы выбрали длину 8−12 мм.

При наращивании можно выбрать изгиб ресничек. С Верой мы остановились на изгибе С: с ним ресницы выглядят подкрученными, но естественными, без эффекта «кукольного» взгляда.

Макияж и брови

Евгения Сурначева, визажист, мастер-бровист

Уже несколько лет подряд предпочтение отдаётся натуральности, причём во всех аспектах макияжа — в том числе и в оформлении бровей.

Повседневный вариант — это естественный цвет (либо на 1−2 тона светлее или темнее натурального), плавные линии и густота. Изгиб повторяет естественное расположение надбровных дуг.

В макияже к одной из модных тенденций можно отнести smoky eyes. Гамма цветовой палитры расширилась, допускается любое подходящее к конкретному цветотипу сочетание тонов. Кроме того, градиентно наносить тени можно не только в горизонтальном направлении на поверхности верхнего подвижного века, но и в вертикальном, а также в стороны от центра. Придавая яркость и сияние, металлик выгодно смотрится на любом оттенке кожи. А техника smoky eyes, выполненная в данном варианте, заметно увеличит глаза.

— Самым ярким впечатлением было знакомство с профессионалами своего дела, — говорит героиня нашей «перезагрузки» Вера. — У них горят глаза и они делают свою работу с полной отдачей. Мне кажется, что в любой сфере, а особенно в нашей сфере красоты, главное — любить то, что ты делаешь.

Наращивание ресниц. Мастер подбирает форму, длину, изгиб к особенностям лица, чтобы подчеркнуть его достоинства. У меня чувствительные глаза, но во время процедуры не было никаких неприятных ощущений.

Брови и макияж. Важно, что мастер не стоит на месте, осваивает новые техники, материалы. В процессе проекта нам пришла новая идея съёмки, и Евгения сразу же подхватила нашу задумку и сделала идеальный мейк.

Осветление зубов. Эффективно, не больно, быстро, безопасно. Пять с плюсом!

Цветные косы. Давно хотела примерить на себя новый тренд. Довольна! Необычно, эффектно, стильно!

Вера «до» и «после».

Спасибо «Модному городу» и всем мастерам за яркий проект, приятную компанию и потрясающий результат!