блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Как создать образ звезды

Как создать образ звезды

Для Веры Рыбалкиной, управляющей сетью клиник врачебной косметологии В. Н. Комаровой, профессионалы сферы красоты создали образ, который объединил самые горячие тенденции с мировых подиумов и красных дорожек. Итак, вот что мы сделали.

Цветные косы

Людмила Филатова,
мастер по восстановлению волос

Яркие и необычные косы с цветным канекалоном — то, что нельзя пропустить. Этот новый beauty-тренд уже захватил подиумы и звёздную тусовку. Цветные пряди делают образ ярким, свободным — по-настоящему летним. При этом такие косы совершенно безопасны и комфортны, не требуют окрашивания, не травмируют волосы и кожу головы. Можно менять цвет косичек хоть каждый день, и натуральные волосы от этого не пострадают.

Самые популярные оттенки — яркие: фуксия, фиолетовый, жёлтый, а также другие яркие цвета с эффектом омбре. Отличный выбор для отпуска, уик-энда, музыкального фестиваля на свежем воздухе! Выбрав более спокойные оттенки (серый, чёрный), вы сможете носить такие косы даже в офис. За счёт канеколона причёска может сохраниться до пяти дней: чем больше кос, тем они туже и тем дольше будут носиться.

Осветление зубов

Ульяна Назарова, директор студии косметического осветления зубов

Мечтаете об ослепительной улыбке? Альтернативой отбеливаюгнию зубов у стоматолога может стать косметическое осветление: после него зубы станут белее до 12 тонов.

Косметическое осветление — технология, которая разработана в Бельгии. Система основана на использовании геля: под воздействием светодиодов он осветляет зубы.

Технология осветления зубов сравнима с обычными косметическими процедурами, не вызывает боли и длится всего 21 минуту.

Наращивание ресниц в 2D

Наталья Демидова, мастер и преподаватель по наращиванию ресниц

Длинные изогнутые ресницы сразу меняют взгляд: делают его загадочным и манящим. Технология объемного наращивания позволяет получить шикарные ресницы, которые даже не обязательно красить в силу их длины и густоты. При правильном уходе такие реснички держатся до 5 недель.

При объемном наращивании к каждой натуральной ресничке крепится по 2 дополнительных, что придает выразительный объем. Результат смотрится натурально, но значительно эффектнее, чем просто накрашенные ресницы.

Ресницы могут иметь разную длину. Чтобы сделать взгляд Веры максимально открытым и выразительным, мы выбрали длину 8−12 мм.

При наращивании можно выбрать изгиб ресничек. С Верой мы остановились на изгибе С: с ним ресницы выглядят подкрученными, но естественными, без эффекта «кукольного» взгляда.

Макияж и брови

Евгения Сурначева, визажист, мастер-бровист

Уже несколько лет подряд предпочтение отдаётся натуральности, причём во всех аспектах макияжа — в том числе и в оформлении бровей.

Повседневный вариант — это естественный цвет (либо на 1−2 тона светлее или темнее натурального), плавные линии и густота. Изгиб повторяет естественное расположение надбровных дуг.

В макияже к одной из модных тенденций можно отнести smoky eyes. Гамма цветовой палитры расширилась, допускается любое подходящее к конкретному цветотипу сочетание тонов. Кроме того, градиентно наносить тени можно не только в горизонтальном направлении на поверхности верхнего подвижного века, но и в вертикальном, а также в стороны от центра. Придавая яркость и сияние, металлик выгодно смотрится на любом оттенке кожи. А техника smoky eyes, выполненная в данном варианте, заметно увеличит глаза.

— Самым ярким впечатлением было знакомство с профессионалами своего дела, — говорит героиня нашей «перезагрузки» Вера. — У них горят глаза и они делают свою работу с полной отдачей. Мне кажется, что в любой сфере, а особенно в нашей сфере красоты, главное — любить то, что ты делаешь.

Наращивание ресниц. Мастер подбирает форму, длину, изгиб к особенностям лица, чтобы подчеркнуть его достоинства. У меня чувствительные глаза, но во время процедуры не было никаких неприятных ощущений.

Брови и макияж. Важно, что мастер не стоит на месте, осваивает новые техники, материалы. В процессе проекта нам пришла новая идея съёмки, и Евгения сразу же подхватила нашу задумку и сделала идеальный мейк.

Осветление зубов. Эффективно, не больно, быстро, безопасно. Пять с плюсом!

Цветные косы. Давно хотела примерить на себя новый тренд. Довольна! Необычно, эффектно, стильно!

Вера «до» и «после».

Спасибо «Модному городу» и всем мастерам за яркий проект, приятную компанию и потрясающий результат!

Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +2
Гороскоп на июль: займитесь домом
Гороскоп на июль: займитесь домом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.