4 июля: Помурчим?

Доброе утро! Погода сегодня не предвещает абсолютно ничего хорошего, берите зонтики и надевайте ветровки. Лето продолжается)

Не грустите, держите котика с малинками:

Начнем с милоты.

Каждый месяц Национальный океанариум Новой Зеландии выбирает самого послушного и самого непослушного пингвинов. Фотографии птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде. В июне самым непослушным пингвином стал Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Лучшей оказалась Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждет свою рыбу.

К завтраку.

Японцы создали устройство, способное делать коктейли из разных соков на основе музыки. Из веселой мелодии, например, получится сладенький коктейль. Любители джаза — берегитесь. Вам предложат горьковатый напиток.

Жаль, ничего не сказано про рэп.

Новости!

Disney откроет магазины игрушек в России! До конца 2017 года планируется открыть четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному магазину в Санкт-Петербурге и Сочи. В магазинах будут продаваться игрушки, сопутствующие товары и сувенирная продукция с героями Disney.

1 июля мэр мексиканского города Сан Педро Уамелула женился на крокодиле. Женитьба главы города на рептилии — древняя традиция, которую уже несколько веков соблюдают деревенские рыбаки. Они верят, что такой брак принесет им удачу и хороший улов.

Легенда гласит, еще в доколумбовой Америке местные племена индейцев уавэс и чонталь много воевали. Чтобы прекратить войну, они решили поженить принца из одного народа и принцессу из другого. Так как уавэс по преданию умели превращаться в разных существ, то невеста из их племени была крокодилом. После того, как территорию современной Мексики в XVI веке завоевали испанские конкистадоры, традиция не исчезла. Ее приурочили к фестивалю в честь покровителя города, Святого Петра (по-испански — Сан Педро).

Свадьбу мэра с крокодилом проводят ежегодно в последние дни июня. Рептилию одевают в платье невесты и несут к алтарю в храме Святого Петра, где их женит священник. После этого в городской ратуше Сан Педро Уамелула проходит праздничный обед.

Фанат «Игры престолов» спас подругу от нападения при помощи копии средневекового меча. 23 июня в дом консультанта по программному обеспечению из Чикаго Мака Долана ворвался преступник. Долан проснулся от крика девушки, которая ночевала у него в гостиной. Спустившись, он увидел, как неизвестный мужчина душит её и срывает с неё одежду:

?"Я увидел, как над ней стоит какой-то парень, а она отбивается и кричит. Я начал орать и гоняться за ним, а потом схватил меч, который висел у нас на стене, и погнал бандита к задней лестнице".

Этот меч Долан купил в начале 2017 года в тематическом средневековом ресторане Medieval Times. И подарил соседу на день рождения — они большие фанаты сериала «Игра престолов».

Когда Мак Долан гнался за насильником по своей квартире, он попытался нанести удар, однако бандит уклонился и клинок угодил в деревянный поручень лестницы. Покидая дом, правонарушитель обронил свой бумажник, который Долан на следующее утро отнёс в полицейский участок.

В итоге владелец кошелька сам явился в отделение, заявив, что его ограбили. 39-летнему Франциско Чавесу (Francisco Chavez) выдвинули обвинения за незаконное проникновение и попытку изнасилования с отягчающими обстоятельствами.

После всего этого Долан купил ещё один меч — на этот раз он приобрёл японский клинок за 200 долларов.

Музыкальная пауза! Британские электронщики The Prodigy выпустили концертное видео, снятое в Воронеже в мае 2017 года. Ролик частично снят от первого лица - фанат по дороге на концерт любимой группы пьет водку из горла, закусывая огурчиками, и покупает шаурму. Романтика! По информации местных СМИ, группа заранее искала подходящую квартиру с атрибутикой группы. Вторая часть клипа состоит из выступления The Prodigy и видов Воронежа.

Залипалочка дня.

В конце июня запустился сайт Purrli, который может сгенерировать звук кошачьего урчания под запросы каждого конкретного пользователя. На сайте есть несколько ползунков, с помощью которых можно настраивать параметры урчания: сделать его «грустнее» или «радостнее», изменить громкость одной или другой фаз мурылканья и добавить мяуканье, которое будет звучать время от времени.

Муррр-мяу!

Purrli можно слушать самому, а можно включить своей кошке. Вроде бы как их это очень нервирует.

Ребят, у кого есть кошки, расскажите или покажите, какая была реакция на Purrli!

В галерее - серия иллюстраций "Сейчас бы в деревню..." от Bird Born. Очень подходит для утра вторника, не считаете?