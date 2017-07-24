6 лучших комментариев: 26 июня - 2 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Тульская служба спасения спасла памятник теще
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В центре Тулы на проезжей части больше часа стоит машина без водителя
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Не прошло стороной...
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Подрядчик задержал строительство центра художественной гимнастики в Туле
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Возле тульского магазина обнаружены ядовитые пауки-птицееды
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