В Центральную Россию придет бабье лето

Фото из архива Myslo.

Синоптики прогнозируют, что потепление начнется уже на предстоящей неделе.

С каждым днем в Европейской части России будут усиливаться позиции мощного антициклона. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», на смену полярному холоду в ближайшие дни начнут поступать порции воздуха черноморского происхождения.

Таким образом, всю предстоящую неделю жителей Европейской России ждет продолжительный период солнечной, теплой и сухой погоды, то есть бабье лето. Так, в Тульскую область 20-градусное тепло вернется уже со вторника.