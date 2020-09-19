Фото из архива Myslo.
В Центральную Россию придет бабье лето
Синоптики прогнозируют, что потепление начнется уже на предстоящей неделе.
С каждым днем в Европейской части России будут усиливаться позиции мощного антициклона. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», на смену полярному холоду в ближайшие дни начнут поступать порции воздуха черноморского происхождения.
Таким образом, всю предстоящую неделю жителей Европейской России ждет продолжительный период солнечной, теплой и сухой погоды, то есть бабье лето. Так, в Тульскую область 20-градусное тепло вернется уже со вторника.
Другие статьи по темам
Место
Прочее