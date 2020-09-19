Двое туляков отравились неизвестной жидкостью: один скончался, второго пытаются спасти

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Как стало известно Myslo, днем 19 сентября на легковом автомобиле в плавскую больницу привезли двух мужчин, один из которых скончался. На момент публикации новости медики вели борьбу за жизнь второго.

По предварительной информации, мужчины вели маргинальный образ жизни, регулярно употребляя алкоголь. Предполагается, что в районе местной свалки они выпили неустановленную спиртосодержащую жидкость, от которой им вскоре и стало плохо.

В региональном Управлении Следственного комитета сообщили корреспонденту Myslo, что в настоящее время проводятся проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.