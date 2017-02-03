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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 23 - 29 января

8 лучших комментариев: 23 - 29 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

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9 лучших комментариев:
16 - 22 января

 

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В Тульской области девушка проломила стену и украла газовый баллон

 

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Тульский сахар отправили Дональду Трампу

 

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Тульская область потратит почти 300 млн рублей на сельские клубы

 

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Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежный снова поврежден водовод

 

- 6 -

ГИБДД: С введением платных парковок в Туле стало меньше ДТП

 

- 7 -

О чём говорят автографы известных тульских политиков и чиновников?

 

- 8 -

Детей запретят называть нелепыми именами

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:44 +4
9 лучших комментариев: 16 - 22 января
9 лучших комментариев: 16 - 22 января
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