8 лучших комментариев: 23 - 29 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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9 лучших комментариев:
16 - 22 января
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В Тульской области девушка проломила стену и украла газовый баллон
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Тульский сахар отправили Дональду Трампу
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Тульская область потратит почти 300 млн рублей на сельские клубы
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Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежный снова поврежден водовод
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ГИБДД: С введением платных парковок в Туле стало меньше ДТП
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О чём говорят автографы известных тульских политиков и чиновников?
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Детей запретят называть нелепыми именами
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