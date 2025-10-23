  1. Моя Слобода
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов

Принцип остался прежним со времен ВОВ: в небе натягивается сеть, только теперь — для перехвата дронов.

В Тульской области на предприятии химической промышленности планируют разместить аэростатную систему защиты от беспилотников. Тендер на поставку дирижаблей с сеткой обнаружило Daily Storm.

Уточняется, что технология аэростатных заграждений применялась еще в Первую мировую и во времена Великой Отечественной войны для защиты городов от авиаударов. Принцип остался прежним: в небе между дирижаблями натягивается сеть, только теперь — для перехвата дронов.

По словам экспертов, стоимость одной системы превышает 9 миллионов рублей. Покупать такое оборудование регионы не торопятся, часто соглашаясь лишь временно протестировать технику, обещая оформить покупку позже, если система покажет хорошие результаты.

При этом, по словам директора инжинирингового центра «Стратосферные системы» Вадима Тимошенко, имеются заказы от частников. Создание и установка системы занимают примерно месяц.

сегодня, в 13:52 +3
Тулякам рассказали, как получить компенсацию по ОСАГО онлайн
Тулякам рассказали, как получить компенсацию по ОСАГО онлайн
На Кутузова Opel сбил женщину
На Кутузова Opel сбил женщину
