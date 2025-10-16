Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой

Фото Алексея Пирязева

Привокзальный районный суд Тулы утвердил мировое соглашение о возмещении застройщиком расходов на устранение недостатков, допущенных при строительстве квартиры. Истец сообщил, что три года назад по договору долевого участия купил квартиру площадью 79 кв. м. на Нагатинской набережной в Москве стоимостью 34,6 млн рублей.

Покупатель полностью выполнил свои обязательства, а вот к качеству работы застройщика появились вопросы: в ходе осмотра квартиры были выявлены существенные, но устранимые дефекты, возникшие из-за нарушения технологии выполнения строительно-монтажных и отделочных работ.

В досудебном порядке застройщик урегулировать ситуацию не пожелал, поэтому покупатель обратился в суд, где в ходе разбирательства было заключено мировое соглашение. Ответчик согласился возместить истцу стоимость устранения недостатков. Общая сумма компенсации составила более 820 тысяч рублей. По условиям соглашения, покупатель получит деньги в течение 20 дней.