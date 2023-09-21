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Под Тулой перевернулась фура с пивом

Под Тулой перевернулась фура с пивом

В результате происшествия пострадал один человек.

В районе 740-го км автодороги «Золотое кольцо» улетела в кювет фура с пивом. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец последствий происшествия, который уточнил, что авария случилась недалеко от поворота на Берники. На снимках видно, что машина лежит на боку, а рядом разбросан груз. 
 
«По предварительной информации, 20 сентября в 20.50 водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадал водитель, мужчина 1951 года рождения», — подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 11:29 0
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