Под Тулой перевернулась фура с пивом

В районе 740-го км автодороги «Золотое кольцо» улетела в кювет фура с пивом. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец последствий происшествия, который уточнил, что авария случилась недалеко от поворота на Берники. На снимках видно, что машина лежит на боку, а рядом разбросан груз.

«По предварительной информации, 20 сентября в 20.50 водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадал водитель, мужчина 1951 года рождения», — подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.