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«Юмор в городе»: туляков приглашают научиться писать шутки и выступать с ними
Фото freepik.com

«Юмор в городе»: туляков приглашают научиться писать шутки и выступать с ними

Молодежный многопрофильный центр «Родина» объявляет об открытии приема заявок на образовательный проект.

«Юмор в городе» — это проект для людей от 16 до 35 лет, которые давно хотели научиться писать шутки, но не знали, как начать. Проект пройдет в два этапа. 

  1. Образовательный интенсив, в рамках которого каждую неделю состоятся занятия по различным темам по написанию шуток в формате Stand up-монолога. Октябрь — ноябрь.
  2. Отчетный концерт. Это финальное мероприятие, на котором участники продемонстрируют, чему научились за время обучения. По итогам конкурсных выступлений компетентное жюри, состоящие из опытных комиков, определит победителя проекта.

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Основное направление проекта — это stand up-комедия. Благодаря проекту «Юмор в городе» каждый желающий может прикоснутся к юмору и стать его частью.

Чтобы принять участие, нужно:

Подробную информацию можно найти здесь — https://vk.com/talenttula.

Контактное лицо: Арсен Саакян, специалист по работе с молодежью отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи, тел. 31-19-94.

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Автор:
сегодня, в 13:20 −2
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