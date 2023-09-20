«Юмор в городе»: туляков приглашают научиться писать шутки и выступать с ними

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«Юмор в городе» — это проект для людей от 16 до 35 лет, которые давно хотели научиться писать шутки, но не знали, как начать. Проект пройдет в два этапа.

Образовательный интенсив, в рамках которого каждую неделю состоятся занятия по различным темам по написанию шуток в формате Stand up-монолога. Октябрь — ноябрь. Отчетный концерт. Это финальное мероприятие, на котором участники продемонстрируют, чему научились за время обучения. По итогам конкурсных выступлений компетентное жюри, состоящие из опытных комиков, определит победителя проекта.

Основное направление проекта — это stand up-комедия. Благодаря проекту «Юмор в городе» каждый желающий может прикоснутся к юмору и стать его частью.

Чтобы принять участие, нужно:

подать заявку на почту [email protected] ,

, подать заявку через сайт АИС молодежь России по ссылке: https://myrosmol.ru/event/139551

Подробную информацию можно найти здесь — https://vk.com/talenttula.

Контактное лицо: Арсен Саакян, специалист по работе с молодежью отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи, тел. 31-19-94.