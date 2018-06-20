Как перестать сожалеть о прошлом

В редакцию пришло письмо от читательницы:

— Мне 44 года, и последние восемь лет я как будто не живу, а только жалею о прожитом. Я чувствую, как много неправильного было в моей жизни, ведь я многое делала не так: не удержала мужа, не родила второго ребенка, не отговорила сына уезжать в Италию, не поменяла работу и еще много-много НЕ… А сейчас мой поезд ушел. Такое ощущение, что живу по инерции, зачем — не знаю, стало подводить здоровье. Как мне выйти из этого состояния?(Лариса, Тула).

Многих людей терзают сожаления о сделанном или несделанном, сказанном или несказанном, о сбывшихся мечтах или несбывшихся.

Прошлое изменить нельзя, поэтому сожаления мучают еще сильнее. Такое ужасное состояние засасывает, как болото.

Человек обвиняет, ругает, критикует себя или других и негодует, что ничего уже не исправить. Это может даже ввести человека в депрессию. Давайте разберемся, в какой мере сожаления о прошлом могут принести пользу, а когда они становятся просто опасны. Как перестать жить прошлым?

Опасное застревание в прошлом



Сожаления о прошлом нам показывают, что мы отвергаем настоящее, ведь мыслями мы постоянно там и не принимаем того, что произошло. Мы думаем, что в прошлом было лучше или сейчас могло быть лучше, если бы мы сделали что-то иначе, если бы кто-то не помешал, и так до бесконечности.



Сознание человека сужается, он видит только негатив и напрочь отказывается видеть свои возможности здесь и сейчас. Как у Ларисы, автора письма. Получается, с 36 до 44-х лет она сожалеет о том, что не сменила работу, не удержала мужа, не родила второго ребенка и отпустила за границу сына. Ситуация довольно распространенная. Лариса совершенно не видит того, что в ее возрасте вполне реально поменять работу, да и после сорока сейчас рожают многие. А «держать» мужа, желающего развестись, и сына — бесполезно и даже вредно. Представьте, что у Ларисы не было бы сожалений, — всё могло бы сложиться просто прекрасно! Но сожаления «остановили» ее жизнь на отметке 36. Вина и сожаления всегда притягивают «искупление», ведь ты считаешь себя виновным, как будто мир говорит: вот тебе «наказание», раз так просишь, получи и распишись! Наказание является следствием не поступков, а чувства вины, обиды, сожалений. Оно часто приходит в виде болезней или тяжелых ситуаций, поэтому жалеть о прошлом опасно. Есть мудрое высказывание: если вам кажется, что ваш поезд ушел, вспомните, что есть еще автомобили, пароходы и самолеты.



Сожаления нужны нам в «гомеопатической дозе», чтобы переосмыслить прошлую ситуацию, сделать выводы — как было бы лучше для нас, возможно, что-то исправить, что-то поменять в себе, построить планы на будущее — как жить дальше более эффективно и счастливо.

Вот их истинное предназначение. Это даже не сожаление, а беспристрастный анализ прошлых ситуаций, переключающий нас на более мудрое движение вперед.



Если анализ прошлого сработал верно — вы почувствовали сожаления по поводу конкретных ситуаций один-единственный раз, приняли всё как свершившийся факт, сделали выводы и двигаетесь дальше. Если же механизм дает сбой, вы застреваете на этапе анализа (что вы или кто-то другой сделал всё не так и пр.), включаете сопротивление сложившейся ситуации в противовес принятию и ищете виноватых.

В этом случае, если нет принятия, ваш мозг обязательно должен найти того, на кого можно возложить вину за случившиеся ошибки. И мозг находит — винит себя или другого человека/людей или судьбу, мир, рок и пр., что еще более вредно для вас. Всё, ваш «компьютер» завис в сожалениях. Человек занимается самобичеванием или злится и обвиняет других людей и этим растрачивает свою жизненную энергию в никуда, отправляя ее в прошлое, которое не изменить, упуская настоящее. А на то, чтобы строить будущее, никаких сил уже нет.

Только цифры

Как часто вы жалеете о прошлом?

Опрос среди возрастной категории 35−50 лет.

Частенько накатывает, стараюсь отвлечься Редко, но всегда делаю полезные выводы Постоянно этим живу. Никогда Иногда

Что делать?

Для начала нужно принять твердое решение — больше ни о чем никогда не сожалеть. Это вредит только вам. Запомните психологическую аксиому: «Всё, что вы когда-то сделали, было наилучшим решением на тот момент времени. Мозг всегда выбирает из всех возможных для вас „здесь и сейчас“ решений самое лучшее». Это сейчас вы смотрите на это несколько лет спустя, в другом интеллектуальном и эмоциональном состоянии, и вам кажется, что если бы…, то… Не факт! Иногда путь к желаемому идет очень сложными тропами, и те «потери» могли оказаться просто «сложной тропой» к лучшей жизни. Поэтому жалеть о чем-то абсолютно бессмысленно. Если есть чувство вины перед кем-то, не нужно грызть себя, лучше сделайте что-то хорошее для этого человека. Это гораздо продуктивнее!

Введите для себя это правило: не сожалеть ни о чем никогда! Без исключений. Пообещайте это себе. Если дадите себе такую установку на будущее — станет в разы легче справляться с новыми ситуациями.

Тогда у вас, если и возникнут новые сожаления, они будут действовать, как четкий механизм, — для осознания выводов и получения мудрости на будущее.

Нужно научиться останавливать себя каждый раз, когда снова захочется с сожалением вернуться в прошлое. Это сложно, но только поначалу. Как только включились старые сожаления, разрешите себе о них думать не больше десяти секунд. Затем коротко вспомните те выводы, которые вы извлекли благодаря им, и быстро переключите внимание на что-то приятное, на состояние «здесь и сейчас» или планы на будущее.

Если вы сильно застряли в прошлом, на первое время самое важное — это самоконтроль. Он нужен, чтобы «перенастроить» механизм, который дал сбой. Сначала будет трудно, но как только ваш механизм сожалений восстановит свои нормальные функции, всё будет работать легко и без усилий с вашей стороны.