Сложности жизни левшей, или Нужно ли переучивать ребенка?

13 августа во всем мире, пусть и неофициально, будет отмечаться День левши. В честь приближающегося праздника хотелось бы задать вопрос: «Правши, вам никогда не хотелось узнать, каково жить левшам? С какими трудностями они сталкиваются, и как с ними справляются?» Из нашей статьи вы узнаете, почему левши могут путать право и лево, почему после обычных ручек приходится постоянно отмывать пальцы и зависит ли успеваемость левшей от характера их родителей?

Евгения Маслова, 22 года, студентка, будущий политолог Про левшей часто говорят, что мы очень творческие люди, но, по-моему, это всё-таки зависит от человека и наследственности. Да, я, например, немного пишу стихи, но с физикой, математикой и естественными науками тоже всё всегда было хорошо. Не могу сказать, что левши не приспособлены к миру, скорее мир не приспособлен к ним (смеется). Ведь до сих пор остаются пережитки прошлого, и позиция пожилых учителей, а также бабушек и дедушек: леворуких людей обязательно нужно переучить. Это неправильно! На своем опыте могу сказать, что в классе чувствовала себя изгоем. Да, я пишу, как курица лапой, да, мне не удобно, потому что тетради на кольцах… Но мне всё понятно, и это главное. Наша система письма полностью для правшей, пишем мы слева направо, поэтому любая обычная ручка смазывается. Есть, конечно, специальные, но цены на них в 4−5 раз больше, что для студента накладно. Самый часто задаваемый вопрос, который я слышу: «А как это ты так пишешь?» Да точно так же, как вы правой, только зеркально!

Олеся Золотова, 22 года, студентка, будущий политолог Еще в детстве многие хотели меня переучить. Главный аргумент: в реальной жизни 75% правшей, мне будет сложно потом приспосабливаться. Но спасибо родителям, которые настояли на своем, и я так и осталась левшой. Кстати, писать левой рукой у меня наследственное! Что касается сложностей, то лично для меня самое трудное — это определение где право, а где лево, как бы абсурдно это ни звучало. Потому что с детства мне говорили: «Право там, какой рукой ты пишешь». Вот из-за этого я иногда и путаюсь. Также существуют вещи, которые сделаны под правшей. Наверное, самым ярким примером неудобства среди вещей можно назвать линейку. Да, простой предмет, но лично для меня не всегда удобно нормально отмерить и приходится высчитывать. А так я не особо замечаю большой разницы - левша ты или правша. Ко всему можно приспособиться.

Алиса Березкина, 20 лет, студентка, будущий социолог К праворукому миру я вполне приспособилась. Если примеры приводить, то первое, что вспоминается, это когда пишешь и сама же рукой ведёшь по написанному тексту. Ещё ножницы — не видишь, что режешь, бывает страшновато... Если надо что-то закрутить — кран, гайку и т.д. — пару секунд подумаю, в какую сторону (смеется). В банке или на почте ручки на проводке всегда справа. Еще вспомнила, что когда на парах сидишь с кем-то, нужно садиться слева от него, а то локтями будем мешаться. А вот эти парты, которые для одного человека, со столиком маленьким — сделаны только для правшей. И последнее, это турникеты. Достаешь заранее карточку, уже готовишься подносить, карточка в левой руке, а считывать надо справа. И приходится менять. Особенно это раздражает, когда с пакетами-сумками идешь. Зато некоторые вещи умеешь делать обеими руками. Быть левшой круто, особенно когда люди узнают и удивляются: «Да как ты это делаешь? Это же неудобно, а напиши что-нибудь правой!». А сама я очень радуюсь, когда встречаю таких же людей, как я.

Вячеслав Иванович Котельников, 70 лет, пенсионер Я советское время учителя насильно переучивали детей на правую руку. Когда моя мама была молодой учительницей начальных классов, с ней работала ещё одна женщина (Наталья Дмитриевна), и вот именно она говорила: «Вашего ребенка нужно обязательно переучивать». И вот сказали мне, что при письме нельзя левую использовать. Я не то чтобы прятал или привязывал её, а просто писал правой. Заставлял себя. Я все же сохранил возможность писать и левой, но не в такой мере, как в детстве. Могу левой рукой чертить, строгать, пилить. Вообще, какая рука лучше подходит в конкретной ситуации, такую и использую. Сложностей в работе обычно не возникало, но это из-за того, что мог подстроиться под любую руку. А вот когда на тепловозе работал машинистом, там левая и пригодилась, рычаг был с её стороны. Говорят, у левшей творческие задатки есть. Ну как сказать... Я сам вырезаю по дереву, например, шахматы, да и по металлу, и всю работу в доме делал сам, вот и своеобразное творчество получается.

В СССР на самом деле существовал своеобразный «культ правшей» и места левшам в нем не было. Никто не должен был выделяться. Если вся страна пишет правой рукой, то каждого леворукого нужно было переучить.

Светлана Александровна Пивень, преподаватель начальных классов с 43-летним стажем:

Светлана Пивень Был у меня один случай лет 30 назад. Одна ученица никак не контактировала ни с кем, не общалась, почти всегда была одна, боялась всего. Я не понимала, что не так. Оказывается, психолог еще в детском саду посоветовала маме привязывать ей левую руку, чтобы она писала и все делала правой. Из-за этого девочка очень сильно отставала в учебе. Я поговорила с мамой, запретила так делать. Девочка на глазах начала расцветать, и довольно быстро освоила весь материал. Потом левши начали постепенно появляться, но очень-очень редко, 1−2 человека в группе. Но родители все равно не понимали, что детей нельзя переучивать, хотя и сейчас есть такие люди. Я заметила, что если правильно развивать леворуких детей, то они становятся особенными, если можно так сказать. Им удается лучше учиться, развиваться в разных направлениях. Каким бы ни был ваш ребёнок — леворуким или праворуким, помните: он уникален, он единственный и неповторимый, такой, какой есть. Кстати, есть еще и амбидекстры. Это те, кто умеют одновременно и одинаково работать и левой, и правой рукой. У меня муж такой.

А как всё это время чувствует себя ребенок, наблюдая за другими ребятами, когда все только учатся писать? Уже с раннего детства он задается вопросом: «А почему я отличаюсь от других?» И действительно, почему? Как работает мозг левши, точнее, чем он отличается? На этот вопрос, нам отвечает доцент кафедры психологии ТулГУ Ольга Викторовна Бородачёва:

Ольга Бородачева С самого рождения у левшей доминирует правое полушарие, которое отвечает за пространственное мышление, творческие способности и память. У правшей соответственно левое полушарие и логическое мышление, способности к математике и другим точным наукам. Оба полушария отвечают за движения тела, но делают это перекрёстно. Но это не значит, что только левши преуспеют в творчестве. С рождения в каждом доминирующем полушарии есть задатки к определенной способности, которые само собой нужно развивать в будущем. Но второе полушарие при это не «выключается», а также участвует в работе всего организма, и его соответственно также можно развивать, а значит, что при желании левша-математик, это абсолютно нормально. Ребенка нельзя переучивать, даже если на этом настаивает бабушка. Ведь переучивая ребенка, вы как бы переносите основную деятельность доминирующего с рождения полушария на менее подготовленное, не естественное для него. И в итоге — правое полушарие не развито на максимум, и левое не на нормальном, отстающем, уровне. И в дальнейшем это может привести к нарушению сна и бодрствования, вызвать расстройства пищеварения, частые мигрени, болевые ощущения в правой руке и многое другое.



Звездный топ. Самые знаменитые левши мира:

* Алексей Сурнин (тульский Левша, 1767-1811 гг.)

Впервые организовал на Тульском Оружейном заводе конвейерное производство оружейных деталей, организовал школу подмастерьев и конечно же подковал блоху.

* Чарли Чаплин (1889-1977 гг.)

Герой немого кино, который стал легендой несмотря на прошедшие годы, креативности не занимать.



* Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.)

Человек, чья гениальность была признана еще при жизни, во многом опередил своё время. Сконструировав по чертежам Леонардо да Винчи машины, исследователи доказали, что именно ему принадлежат «авторские права» на парашют, вертолёт, акваланг, пулемёт, автомобиль и массу других механизмов.

* Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.)

Основатель физики в ее современном понимании: великий учёный — основоположник теории относительности и автор более трёхсот научных работ. Он к примеру, не только не скрывал собственную леворукость, но долгое время и не подозревал о ней. Как-то раз его изумило высказывание своих коллег о том, что физик левша. В ответ Эйнштейн удивился: «Правда? А я никогда не замечал».

* Николо Паганини (1782-1840 гг.)

Мистический скрипач, до сих пор собственными произведениями будоражит людские сердца и заставляет задуматься о сокровенном. Умел одной скрипкой заменять оркестр.

* Александр Пушкин (1799-1837 гг.)

Великий русский поэт, прозаик и драматург. Автор бессмертных произведений в стихах и прозе: роман «Евгений Онегин», «Дубровский», известных поэм «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», повести «Пиковая дама» и многих других.

* Мария Шарапова (1987 г.)

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта, одна из самых богатых и популярных спортсменок. Четырёхкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Единственная из россиян (как женщин, так и мужчин), кто семь раз играл в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года.

Автор текста Сергей Лазарев.