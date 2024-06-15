Фасадный (мертвый) брак

Рассказывает психолог Анна Ахмерова:

Живет себе семья: муж, жена, дети. Все у них слаженно, как в сказке. Квартира, машина, работа, отдых на море, дача по выходным, красивые дети. Смотришь со стороны на эту картинку и думаешь, что перед тобой образцовая семья. Образцовая, да. По внешним признакам. Фасад красивый, аккуратный, причесанный. А за фасадом мертвая пустота.



Глядя на пары, у которых фасадный брак, мы никогда не подумаем что у них что-то не так в отношениях, что есть какие-то проблемы. Люди живущие в фасадном браке, выглядят как благополучные пары. У них редко скандалы или вообще нет. У них нет открытых претензий, все они давно стали скрытыми. Знаете, как лучше всего понять, что такое фасадный брак? Однажды клиент на мою просьбу описать его отношения с женой, ответил: отношения ровные. И провел рукой в воздухе горизонтальную линию. Я спросила: это как, когда пульса нет? Он не задумываясь ответил: да, именно.

Мертвый брак.

Почему так происходит? Почему брак становится фасадным или мертвым?

1. Пара изначально создавалась из соображений «выгодная партия». В такой паре главным было надежность, стабильность и долг. Секс в таких отношениях тоже, как часть плана или часть долга. Дети тоже часть плана.



2. В отношениях произошла измена, которую пара не прожила. Но люди продолжили жить вместе. И эта не прожитая измена стала разъедать отношения, уничтожая их. Брак умер.



3. Претензии, обиды, не совпадения в сексуальном плане, разные желания, мечты и планы - все это тоже причины из-за которых брак начинает болеть, если это вовремя не лечить. Обиды и претензии подавляются, раздражение становится нормальным фоном для жизни. Очень много пар, которые так живут. Из отношений уходит близость, понимание, чувственность. Брак умирает.

Измены, ревность, обиды, претензии, замалчивание проблем, не желание обсуждать неприятные темы - все это трещины в браке, которые в итоге приводят к его разрушению. Но почему брак не разваливается?

Вот представьте дерево, у которого начали гнить корни. Сколько это дерево еще будет зеленым, прежде чем высохнет и умрет? И даже после этого, мертвый ствол продолжит стоять. Вот также и с браком, который начал умирать.

Признаки того, что брак мертвый:

1. Люди не прикасаются друг к другу. Если нам не хочется дотрагиваться до человека, то это говорит об отсутствии симпатии, влечения, притяжения и близости. Даже простого интереса нет. И наоборот, когда нам хочется прикасаться к другому человеку - это свидетельство того, что наш интерес направлен на этого человека.



2. Люди не разговаривают на отвлеченные темы. Обсуждают только бытовые вопросы семьи. Не обсуждают фильмы, книги, музыку. Не делятся своими впечатлениями. Не рассказывают, что у них произошло за день. Не говорят о «всякой ерунде»



3. Партнеры не встречают и не провожают друг друга дома.



4. Никак не участвуют в занятиях своего партнера. Не поддерживают в его увлечениях. Мало этим интересуются.



5. Не проводят время вдвоем. Не просто дома под одной крышей, когда каждый занят своим делом. А совместный поход куда-то, путешествие, прогулки вдвоем, парные увлечения.



6. В отношениях нет открытых диалогов обо всем что беспокоит, что не нравится, что расстраивает. Сложные темы обходятся стороной. Есть привычка не обсуждать. А молчать.



7. Нет интереса с кем общается партнер, как выглядит его социальная страница (есть ли она вообще), кто ему пишет или звонит.



8. В паре нет флирта, комплиментов.



9. В паре нет секса или секс крайне редкий и механический.



Одним словом, пара живет вместе, но проживает параллельные жизни.

Если помимо перечисленных признаков, у одного из партнеров есть отношения вне брака, то конечно, ни о каком благополучном союзе речи не может идти. Это давно умерший брак, фасад, которого продолжают поддерживать.

Зачем поддерживать фасад мертвого брака?



1. Удобный быт. Как бы это странно не звучало, но бытовое удобство держит многие пары вместе.



2. Привычка жить с этим человеком. То есть, это тоже самое что бытовое удобство, только про человека.



3. Страх сложностей перемен. Многие люди отказываются что-то менять, потому что им страшно от неизвестности как все будет потом.



4. Сильный страх осуждения со стороны родственников, если развестись.



5. Страх потерять материальные выгоды, которые есть в браке.



6. Нравится картинка благополучного брака. Подруги завидуют, родственники радуются. И вообще человек измеряет свою успешность тем, что у него вот такой долгий брак и все «как у людей»



7. Страшно быть в статусе «разведен»/«разведена». Для многих это звучит и имеет значение - полное фиаско.

Но одна из основных причин почему люди живут в мертвых браках - это банальное незнание того, что может быть по-другому. Что можно жить счастливее. Что можно быть в отношениях, где к тебе относятся, как к мужчине и женщине в первую очередь. Где понятие долга - это не наступить себе на горло, а из любви. Где никто не приносит себя в жертву. Где нет страха, что если сказать о своих желаниях или о своей боли, то тебя отвергнут. Многие не верят в то, что так может быть.

Нам внушали, что брак - это в первую очередь ячейка общества. И когда-то, конечно, люди объединялись в пары, чтобы выживать. Нам говорили «стерпится-слюбится», но оказалось, что это не так. Стерпеть можно. Но там где терпишь, не рождается любовь.

Какие последствия мертвого брака?

1. Первое и очевидное. Два несчастных человека - муж и жена. Быть в паре, жить вместе и не испытывать радости друг от друга - вот это действительно звучит, как полное фиаско.



2. Психосоматика. Женщины и мужчины начинают болеть. У женщин, которые в мертвом браке, чаще появляются заболевания моче-половой системы, чем у женщин, которые живут в счастливых здоровых отношениях. У мужчин - заболевания сердца и тоже проблемы с моче-половой системой. Почему это происходит? Потому что чувства и эмоции никто не отменял. Несмотря на все бытовое удобство и материальное благополучие, наша основа и основа отношений - это эмоции и чувства. А если они постоянно в игнор и не находят удовлетворения, то это проявляется через заболевания тела. Плюс отсутствие секса - сильно сказывается на здоровье. Женщина, живущая в мертвом браке может сколько угодно делать вид, что у нее все хорошо. Но у женщины которую не хочет ее муж не может быть все хорошо.



3. Дети в таком браке видят фальшивую картинку семьи. Они видят и знают все, что происходит между родителями. Папа, который изменяет маме, но изображает порядочного мужа и отца, который не уходит из семьи. Родители, которые не прикасаются друг к другу, не обнимаются или делают это искусственно. Плохо. Все это очень плохо для детей. Тотальная подмена понятий о любви, уважении, выборе и долге. И самое главное, такой пример не учит детей как быть счастливыми, а наоборот, учит как быть несчастными.

Можно ли оживить/спасти мертвый брак?

Можно. Но надо понимать, что это должно быть осознанное решение обоих партнеров. То есть вы оба понимаете, что так как есть вас не устраивает и вы хотите это изменить и при этом остаться вместе.

После этого вы начинаете разговаривать обо всем, что вас не устраивает. Без помощи специалиста (семейного психотерапевта) вам не обойтись. Если есть отношения на стороне, то их надо прекратить. Это и правда очень долгий и болезненный путь. Мало кто его проходит. И даже в этом случае нет гарантий, что вы заживете счастливо душа в душу. Возможно, вы поймете, что спасать нечего и этот брак нужно просто похоронить. Так тоже бывает.

Но чаще, многие пары откатываются обратно в то состояние мертвых отношений, в которых живут уже долгие годы. Так тоже бывает. И мы никого не осуждаем. Каждый проживает ту жизнь, которую может именно сейчас. У каждого свой путь и свое представление о семье и отношениях. Важно только одно, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вам нравилась ваша жизнь без всяких «но».

Каждый из нас достоин быть в отношениях, где нас любят и ценят. Где нас хотят и ждут. Где нам рады просто потому, что мы есть.