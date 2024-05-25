Созависимость и сепарация

О созависимости и сепарации рассказала психолог Анна Ахмерова:



Созависимость всегда означает не пройденную сепарацию, начиная с младенческого этапа. У созависимого человека есть внутри сепарационная паника (расскажу об этом чуть ниже), есть стремление стать одним целым с кем-то вдвоём, как в младенчестве.

Давайте подробнее разберем этапы сепарации и какие ошибки могут быть на этих этапах.

До 1,5 лет ребенок нуждается в здоровом слиянии с матерью. В здоровом слиянии формируется здоровая психика ребёнка.

Разберем как происходит слияние с ребенком у травмированных мам.

Довольно часто эти мамы очень любят своих детей, даже обожают. И это такое ми-мишное обожание, когда хочется тискать, нюхать, целовать. Женщине нравится, как выглядит младенец и пахнет. Но в тоже время, она не переносит любые ситуации, где ей не понятно почему младенец плачет. Вот он кричит, отказывается от груди, на руках не успокаивается. И ее это эмоционально дистабилизирует. Она начинает испытывать много негативных чувств по поводу плача ребенка. Это отражается на интонации и мимике. Ребенок это все считывает как опасность, тревогу и угрозу. Ему становится не спокойно рядом с тем человеком, где казалось наоборот должно быть чувство спокойствия и защищенности.

Психика ребенка формируется во взаимодействии с психикой матери. Чем спокойнее мама, тем здоровее психика ребенка.

Отца тоже не будем списывать со счетов. Он играет огромную роль во всем этом процессе. Папа заботится о маме, пока она заботится о ребенке. Понимаете? Особенно в период до 1,5 лет, когда мать и ребенок в слиянии, очень важна фигура отца, которая поддерживает эмоционально.

Как будет в здоровом слиянии?

Например, ребенок плачет и мама с ним спокойно разговаривает, сочувствует ему.

Психологически здоровая мама не боится «ранить» своего ребенка. Не думает как бы его не побеспокоить 24/7. Например, не будет заставлять всех дома ходить на цыпочках, не будет вынуждать других детей замирать пока маленький ребенок спит. Не будет бесконечно скандалить с соседями из-за того, что у них днем жизнь. Такая мама спокойно может пойти в душ и не выскакивать оттуда через 2 минуты с пеной на голове, если ребенок заплакал. Кстати, в эти кратковременные моменты, когда ребенок остается один (а мама в душе), он учится сам себя занимать и сам себя успокаивать. Например, начинает исследовать себя, сосать палец, рассматривать что вокруг. И это очень важный навык! Многие взрослые с трудом находятся наедине с собой. А есть те, кто прекрасно себя занимает в одиночестве. Корни из младенчества.

После периода слияния, в 1,5 года начинается первый период сепарации.

Здоровая сепарация происходит только в спокойной и безопасной обстановке. Что я имею в виду?

Сепарация проявляется как самостоятельные действия ребенка. Пойти в другую сторону от мамы на улице, куда-то залезать, открывать шкафы, ящики. Куда-то убегать. Тревожная мама будет злиться, ругаться на ребенка, кричать или даже бить. Для ребенка это будет сигнал к тому, что сепарироваться опасно. Отсюда родился термин «сепарационная паника». И если так происходит, то мы точно говорим о том, что этап сепарации не пройден.

Следующий этап сепарации - 3 года.

Многие называют этот этап кризисом 3х лет из-за того, что ребенок начинает проявлять агрессию. Надо сказать, что сепарация невозможна без злости. Так же как и отстаивание своих границ.

Что происходит в этот период?

У ребенка появляется собственное Я. Но в тоже время он продолжает чувствовать свою грандиозность, как в младенчестве, когда мир вращался вокруг него. И он бы очень хотел сохранить положение вещей именно такими. Иметь собственное Я и при этом, чтобы мама продолжала удовлетворять все его потребности. И он действительно очень сильно расстраивается, когда теряет свое всемогущество. И сильно злится из-за этого. Как реагируют родители?

Деструктивный путь:

- психологически забивают ребенка

- все разрешают, лишь бы не плакал

Какие последствия у такого реагирования?

В первом случае, ребенок будет отыгрывать агрессию и свое унижение на других.

Во втором случае, будет отыгрывать свою грандиозность - чтобы все было так как хочет он.

Но единых формул нет, вариаций того, как все это будет воспроизводиться во взрослом возрасте много.

Далее этап, который наступает в 3,5-4 года и длится до 6 лет.

В этот период мальчик воспринимает маму, как женщину. Девочка воспринимает папу, как мужчину. Что важно в этот период? Важно какие отношения между родителями, между мужем и женой. Если нет хороших отношений, то могут создаваться «пары» из мамы и сына, например. Когда сын как-бы занимает место мужа. И становится главным мужчиной в жизни женщины. Такая же ситуация может быть с дочерью. Папа и дочка могут начать дружить против мамы. Папа считает дочку главной женщиной в своей жизни. Это очень плохо для ребенка, для его психики.

Следующий важный сепарационный период - подростковый возраст.

Норма для этого периода - обесценивание родительского авторитета, разочарование в родителях.

Агрессия.

Не желание делиться с родителями своей жизнью. Это такое явное отделение от родителей.

В норме, пройдя этот период обесценивания и разочарования, дети возвращаются к родителям с более уже взрослым отношением.

В обществе считается нормой и показателем чего-то очень хорошего, если между родителями и детьми дружба. Взрослые дети делятся своими личными секретами, считают маму или папу своим лучшим другом. На самом деле, это отклонение от нормы, если говорить о психологическом здоровье. И такое положение дел точно свидетельствует об отсутствии сепарации между родителем и ребенком. И указывает на созависимость.

Нормально, когда с родителями нет полного понимания. Нормально, когда родители не разделяют полностью выбор и жизнь взрослого ребенка. Нормально, если вам не очень комфортно долго проводить время с родителями.

Как вы понимаете, от того как пройдет сепарация в детстве и в подростковом возрасте зависит от родителя. Насколько здоровым будет этот процесс. Довольно часто, родители препятствуют этой сепарации в силу своих собственных психологических проблем.

Дети, у которых сформировалась созависимость в отношениях с родителями, потом создают созависимые отношения во взрослом возрасте. И находят они себе партнеров не по принципу - на папу/маму похож. Они выбирают партнеров, которые готовы вступить с ними в эти не здоровые слиятельные отношения.

Желаю вам солнечной и счастливой недели.

Обнимаю вас!