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«В сыновья годится!»: нормальна ли пара, в которой женщина старше

«В сыновья годится!»: нормальна ли пара, в которой женщина старше

Как мы относимся к тому, что в отношениях женщина старше мужчины? Значительно старше. Что мы об этом думаем?


Рассказывает психолог
Анна Ахмерова.

Пары, в которых женщина старше мужчины не новость, не что-то из ряда вон выходящее, встречается часто и давно. Но. Но почему-то это все равно вызывает взгляды и разговоры. И даже негативное осуждение. Когда мы видим пару, где мужчина старше женщины — нам нормально, мы привыкли, нам все ясно. Если разница очен-очень большая, то может вызвать любопытство. Не более того. Но вот когда мы встречаем пару, где женщине, например 50, а мужчине 35, то нам искренне не понятно, что они делают вместе. 

При чем «достается» в такой паре и женщине и мужчине. Почему у нас это вызывает так много внутренних противоречий?

Традиционно мы привыкли к тому, что в паре мужчина старше. А разницу в возрасте от 2 до 4 х лет мы не считаем существенной. Так происходит потому, что чаще всего мы знакомимся в школе, в институте, в клубах, в компаниях, где все примерно одного возраста. Но сегодня наш разговор о тех парах, в которых женщина старше мужчины на 10-15 лет и больше.

Во-первых, нам не понятно, как мужчине 35 лет может нравится женщина, которой 50? Как это возможно? Что там вообще может нравиться? В обществе есть стереотипы женской привлекательности и они прочно связаны с возрастом. Мы уже обсуждали эту тему несколько недель назад и она вызвала очень много откликов с вашей стороны. И если молодому мужчине нравится женщина вдвое старше его, то на него тоже навешивают ярлыки о психологической ненормальности. Хотя вот, вспомните себя в школе или в институте, я к мужской аудитории сейчас обращаюсь). Наверняка, были очень привлекательные преподаватели, которые вам нравились внешне, о которых вы возможно даже фантазировали)

Во-вторых, нам не понятно, как взрослой женщине может нравиться мужчина, который по возрасту ей в сыновья годится (или около того)? Как? Это же противоестественно, скажут многие. Это же у нее материнский инстинкт! С ней точно что-то не в порядке)

Давайте сразу обсудим момент нормальности и психологического здоровья таких отношений. 

Разница в возрасте партнеров не показатель какой-то патологии. Если только мы не говорим о влечении к маленьким детям.
Все что нравится двум взрослым людям и происходит по обоюдному согласию — является нормой. А если это еще и делает людей счастливыми, то вообще замечательно.

Пары, в которых женщина значительно старше, складываются не по причине психологической болезни людей. Они складываются по точно таким же причинам, как и любые другие — симпатия, влечение, страсть и любовь. Люди также влюбляются. Давайте не будем забывать о том, как много болезненных и сложных отношений среди партнеров ровесников, сколько несчастливых браков. Нет идеального соотношения возрастов партнеров, которое гарантировало бы счастье. Увы.

В нашем обществе есть мнение, что после определенного возраста женщину не интересуют отношения, секс, любовь. Но это никак не отражает действительность. С возрастом желание быть любимой никуда не пропадает. А даже наоборот возрастает. 

Женщине можно любить). Женщине можно быть желанной и сексуальной и востребованной. В любом возрасте. Не надо женщинам в этом мешать и тем более запрещать. И в первую очередь, женщины сами себе это запрещают. Как много историй и ситуаций, когда женщина отказывается от отношений и любви, только из-за того, что партнер младше. Просто боясь осуждения со стороны общества. Лишая себя внимания, ухаживаний и близких отношений.

Да-да. Женщинам стыдно появиться на публике с партнером моложе себя. 

Но время диктует свои правила. Все больше примеров таких пар и отношений, где женщина значительно старше мужчины. Все больше примеров женщин после 50+, 60+ которые прекрасно выглядят и отлично себя чувствуют с более молодым партнером. 


Почему женщины выбирают партнеров моложе себя?

По разным причинам женщины остаются без пары. Развод или смерть партнера. Но женщина не перестает хотеть любви и отношений, нежности, близкого общения. И не всегда в ее окружении есть мужчины ее возраста, с которыми можно было бы составить пару. Но и не только в этом причина почему женщина может выбрать молодого партнера. Молодые мужчины проявляют активный интерес к зрелым женщинам. Они в них влюбляются) Им хочется отношений именно с женщиной старше себя. Их привлекает мудрость и опыт, хороший секс. Взрослая женщина, как правило уже всем все доказала, она знает себя и ценит отношения. 

Почему еще зрелая женщина хочет видеть рядом с собой молодого мужчину? 

Не для кого не секрет, что традиционно детьми занимается женщина. И фраза «дети выросли — можно пожить для себя» для женщины имеет самое прямое значение. Особенно теперь, когда столько возможностей вести активный и интересный образ жизни. И давайте честно, мужчин за 50 и за 60, которые хотят вести активный образ жизни и ведут его, прекрасно выглядят и прекрасно чувствуют себя — крайне мало. А если такие и есть, то они выбирают себе партнершу помладше. Мужчинам так можно) Отличная новость в том, что и женщинам так тоже можно). 

И давайте не будем отрицать самую очевидную причину. Женщина тоже может выбирать мужчину именно потому что он моложе.

За его энергию, молодость и внешнюю привлекательность. Почему нет? За его активность, любознательность и живой интерес к жизни. Женщины действительно многое пропускают пока взращивают детей. Умудряясь при этом строить карьеру и зарабатывать деньги. И вот к 50-ти у нее взрослые дети и карьерные достижения. И много-много того, чего ей еще хочется попробовать и испытать. И в этом случае, более молодой мужчина может составить отличную пару.

Знаете, нам всем нужно научиться быть счастливыми. Пока мы не чувствуем себя счастливыми, мы не понимаем и не допускаем как могут быть счастливы другие. Мы всегда будем искать подвох и изъян. Подозревать в корысти и неискренности. Пока мы на собственном опыте не поверим в счастье, мы не сможем поверить в счастье других людей.

Обнимаю вас!

Фото https://ru.freepik.com/

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Автор:
вчера, в 13:27 +2

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