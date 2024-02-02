Хейт в сети — такое же социальное явление, как и агрессия в реальной жизни. Психолог Анна Ахмерова о том, почему мы это делаем — осуждаем, ненавидим, травим, преследуем незнакомых людей в Сети? Что побуждает одних людей писать злобные, полные ненависти комментарии другим людям?

Откуда берутся хейтеры и кто ими становится?

Люди объединяются группы и с особой энергией набрасываются на выбранную жертву, совершая свой собственный суд. Есть случаи, когда действия сетевых хейтеров доводили людей до самоубийства.

В структуре личности (и психики) каждого человека есть тот самый хейтер (преследователь, агрессор и критик). Но проявляется он далеко не у каждого с такой силой. Все зависит от среды, в которой рос человек, от его способности справляться с негативными эмоциями, от его моральных и духовных принципов и от воспитания тоже.

И как бы это банально ни звучало, но от того, насколько мы удовлетворены своей жизнью и собой, будет зависеть наша потребность унижать и ненавидеть других.

Для человека, который выбирает ненавидеть других людей и выражать свою ярость в сети, это его способ примириться с жизнью и собой. Для него это способ выжить.

По степени злобности комментария можно судить о том, насколько плохо человеку внутри. Вспомните, как ведет себя ребенок, который устал, которому плохо, когда он не справляется с эмоциями. Капризы, истерики, агрессия в адрес взрослых, в адрес других детей. Точно так же ведет себя взрослый хейтер.

Психологически зрелый человек, испытывая негативную эмоцию, проживает ее и трансформирует во что-то конструктивное: вывод, опыт, решение, действие. Хейтеры не умеют справляться со своими негативными эмоциями и ищут внешние объекты, на которые эти эмоции можно «слить», чтобы снять эмоциональное напряжение.

Комментарии хейтеров — это порождение их негативных проекций. Что это означает? То, за что хейтер ненавидит, за что осуждает другого, есть в нем самом. Это те свойства и черты, которые ему самому настолько неприятны в себе, что он не готов их признавать и поэтому приписывает их другому человеку. Ведь если задуматься, хейтеры не знают на самом деле человека, которого унижают и оскорбляют. Именно поэтому не надо воспринимать злобные комментарии близко к сердцу. Они не отражают истинное положение вещей. Это лишь искаженная версия комментатора. Но тем не менее действия сетевых хейтеров могут отравить жизнь.

Что еще стоит знать о психологии хейтера?

Они эмоциональные садисты. Их цель — вывести человека на любые эмоции и получить от этого удовольствие. Обычно это психопаты. С проблемами в построении отношений с другими людьми.

В их прошлом всегда есть серьезная психологическая травма. По-хорошему им требуется помощь специалиста — психолога или психиатра.

А еще это люди с огромным количеством стыда. Очень едкого и разрушающего их изнутри. Это всегда стыд из детства. Они беспощадны в своих суждениях к окружающим.

У них внутри много страха. Настолько много, что они начинают нападать на всех вокруг. Ведь лучшая защита — это нападение.

Почему интернет — идеальное поле для хейтеров?

Американский психолог Джон Сулер выявил «эффект растормаживания в Сети». Анонимность и ощущение невидимости снимают психологические блоки, которые есть при общении лицом к лицу. Хейтеры редко говорят гадости в лицо, и уж тем более мало кто из них готов повторить в глаза все то, что они пишут в комментариях.

Часто за маской хейтера скрываются «счастливые домохозяйки», успешные люди, студенты, люди совершенно разных уровней дохода. То есть у них нет общих социальных характеристик. Их объединяет психологический портрет, о котором я написала выше.

Норвежский документалист Кюрре Лиен три года ездил по миру и общался с десятками хейтеров и троллей, чтобы изучить этот феномен. Он снял фильм «Интернет-воины», в котором показаны люди, ненавидящие политиков или звезд Голливуда, геев или евреев, женщин или мужчин. Эти люди уверены, что именно объекты их ненависти — виновники всех бед мира. Лиен впечатлило несовпадение внешней обыкновенности людей и жестокости их высказываний.

Это — борьба с одиночеством и тревогой

Хейтеры часто объединятся в группы. Ненавидеть вместе веселее. И это не просто шутка. Это отражение нашего человеческого стремления принадлежать к какой-либо группе. Мы социальные существа и в сообществе чувствуем себя безопаснее. В группе себе подобных мы находим поддержку, принятие и одобрение. Принадлежность к группе снижает тревожность. И совершенно неважно, к какой группе мы решили примкнуть.

Кто-то выбирает единомышленников по хейту и преследованию. Среди таких групп много активистов, которые под прикрытием борьбы за святыни (родина, животные, патриотизм, религия, дети), за мир во всем мире готовы словесно убить кого угодно. Таким образом, нападая на тех, кто мыслит по-другому, они реализуют потребность в выражении своей ярости.

Плюс у участников группы всегда более низкая личная ответственность. Когда мы вместе кого-то хейтим, то и ответственность делится на всех.

Почему так происходит?

Эрих Фромм считал, что непреодолимое желание людей «потерять себя» ради обретения общности в группе объясняется невыносимостью бремени свободы. Проще говоря, современному человеку невыносимо чувствовать себя свободным. Он не понимает, как и что ему выбирать, что делать и кем быть. Все эти выборы порождают чувство тревоги, одиночества, бессилия и неуверенности. И чтобы избавиться от этой необходимости свободно выбирать лично для себя, человек примыкает к группе «своих», где за него определили, что делать, как себя вести и в какие ценности верить.

Так же и сетевые хейтеры объединяются в группы и принимают определенную идеологию, чтобы травить тех, чье поведение ей противоречит. Более доступного способа бороться с одиночеством и экзистенциальной свободой, кажется, еще не придумали.

Особая каста хейтеров, которые прикрываются любовью. Например, любят какого-то певца, актера или общественного деятеля. И помимо любви и восхищения очень активно и очень агрессивно нападают на всех, кто посмеет сказать что-то плохое в адрес объекта их обожания. Они искренне верят, что этот публичный человек нуждается в их защите и опеке. С точки зрения психологии, таким поведением люди хотят защитить своего внутреннего ребенка, который в детстве подвергался агрессии или насилию и за него никто не заступался.

Неважно, на какой стороне вы находитесь сейчас. Вы — хейтер или вы — тот, кто подвергается агрессии в Сети. Вчерашняя жертва сегодня может стать агрессором и наоборот. Все мы связаны друг с другом. И все мы меняемся ролями. И мы сами выбираем, кем нам быть. Неизменно одно — зло порождает еще больше зла. Любовь множит любовь. Агрессия, выплеснутая на другого, не залечивает раны, а делает их только глубже. Любовь и доброе слово способны вылечить любую боль.

Обнимаю вас. Пусть в ваших днях будет больше любви.

Анна Ахмерова