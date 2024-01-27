Как перестать срываться на людей по мелочам?

-Знаете у меня проблема, - говорит молодая женщина на консультации, - меня постоянно раздражают люди.

-Какие-то конкретные люди? - спрашиваю я.

-Нет, разные люди, но постоянно. Продавцы в магазине, официанты, водители на дороге, мои соседи, коллеги. Они меня все бесят.

Знакомо вам такое состояние?

О такой проблеме я слышу постоянно не только от клиентов, но и просто от людей с которыми сталкиваюсь в повседневной жизни. Формулировка может быть разной: они все не правильно делают и этим бесят (на работе, например), раздражают дети своим поведением, муж тем, что не так делает, жена тем, что говорит. Бесят случайные люди тем, как выглядят или говорят или ведут себя. Бесить могут друзья и родители.

О чем это? И как в этом случае помочь себе?

Само по себе раздражение - это оттенок чувства злости. То есть, это злость, но пока еще не очень сильная. В чем коварство раздражения? Так как чувство не такое сильное, как злость, то мы часто копим раздражение в себе. И иногда даже уже не можем сказать, что стало первопричиной этого чувства.

А еще раздражение - это сигнал о том, что есть подавленная злость, которая копится давно. Раздражение в этом случае, как верхушка айсберга. Где вся огромная часть айсберга, которая под водой - это долго и давно копившаяся злость.

Психике очень тяжело сдерживать накопленную злость. И тогда она начинает по чуть-чуть эту злость выпускать в виде раздражения по мелким поводам. Люди не такие, не так дышат, смотрят и тд. Помните в одном из прошлых постов я рассказывала про проекции и выражение чувств. Вот здесь как раз психика использует эти механизмы.

Но от того, что мы срываемся по мелочам на наших близких, коллег, друзей и просто случайных людей, не делает нас эмоционально спокойными. Никак не улучшает нашу жизнь.

Если вы замечаете, что часто находитесь в раздраженном состоянии, то попробуйте проанализировать что с вами происходит, где в вашей жизни на самом деле есть проблемы. И какая истинная причина вашего постоянного раздражения? Может есть то, что вас давно расстраивает, где ситуация никак не меняется к лучшему. Помните в прошлом посте мы учились распознавать свои чувства и разбирать ситуации? Эти упражнения здесь тоже подходят.

А вот еще простая практика, с которой можно начать анализ своей жизни.

Лучше всего эту практику выполнять на бумаге, а не просто в голове.

Вспомните себя в детстве. Каким ребенком вы были? Во что любили играть? О чем мечтали? Какое будущее вы представляли для себя? Чем будете заниматься, где работать, какая у вас будет семья, друзья, дети? Где вы мечтали жить? И запишите эти воспоминания в виде рассказа о своем будущем от имени себя в детстве. Чем подробнее будет этот рассказ, тем глубже получится анализ вашей жизни. Например, если вы пишите, что мечтаете выйти замуж, то напишите подробно какой будет ваш муж, какими будут ваши отношения, как он будет к вам относиться, а как вы к нему.

После того как напишите, сравните этот рассказ с тем, как сложилась ваша жизнь к сегодняшнему моменту. Что исполнилось из того о чем вы мечтали. А что не совпадает. К чему вы продолжаете стремиться? А где вы забыли о своих мечтах? Вы можете почувствовать разочарование от того, что ваша жизнь в каких-то моментах не такая как вам хотелось бы. И возможно, именно там и лежит тот подводный айсберг. И именно там копятся злость и недовольство.

Не опускайте сразу руки с мыслью, что ничего не исправить и не изменить. Посмотрите внимательно на те сферы вашей жизни, где вы сейчас неудовлетворены. Напишите, что конкретно вас не устраивает и почему. Обязательно напишите как вы хотите по-другому. И наметьте шаги для реализации этих изменений. Например, вы увидите, что совсем не занимаетесь собой, своим здоровьем, фигурой. А в детстве, мечтали, что будете ездить в велосипедные походы. Подумайте, какие простые шаги уже сегодня вы можете сделать, чтобы приблизить себя к своей мечте. Больше ходить пешком, обращать внимание на питание, сделать обследование основных показателей здоровья. Обязательно найдите единомышленников! Окружение, которое нас поддерживает играет большую роль, когда мы что-то начинаем менять в своей жизни.

Совершая эти шаги, вы сможете делать свою жизнь более осознанной и удовлетворительной для себя. А значит раздражения будет меньше.

Я желаю вам спокойной недели. Обнимаю вас.



Психолог Анна Ахмерова.