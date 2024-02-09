Как не совершать одни и те же ошибки?

Все мы совершаем одни и те же ошибки. Те самые грабли, на которые мы снова и снова наступаем. И обычно понимаем это только в тот момент, когда получаем граблями по лбу. Мы искренне удивляемся, что снова совершили ту же ошибку. Мы злимся на себя. Испытываем отчаяние от того, что не можем контролировать события, которые приводят к одним и тем

же негативным результатам. Разбираемся с психологом Анной Ахмеровой.

И происходит это с нами не потому, что нам очень нравится испытывать боль. И не потому, что мы глупые или не хотим перемен. Большинство из нас искренне хотят изменить дурные закономерности своей жизни. Но снова и снова наступают на одни и те же грабли. Мать, которая обещает себе не срываться на детей после рабочего дня, но снова обнаруживает себя кричащей на них. Девушка или парень, которые сбрасывают вес, но

вновь его набирают. Женщина, которая хочет найти хорошего парня и быть в отношениях, но раз за разом у нее это не получается. Человек, который обещает себе не пить, но снова делает это. Примеров множество.

Почему мы совершаем одни те же ошибки?

Мы привыкли прятать свои ошибки поскорее, чтобы никто о них не узнал. У нас нет задачи разобраться в причинах, извлечь уроки, принять решение о том, как мы поступим в следующий раз.

Нам мешает гордость признаться в ошибках и разобраться в них.

Упрямство. Например, человек жалуется на нелюбимую работу. Но когда ему предлагают задуматься о смене работы, он отвечает, что потратил уже 10 лет на эту компанию и не может просто взять и уйти.

Импульсивность. Когда что-то идет не так, стоит взять паузу, проанализировать случившееся. Вместо этого мы можем снова и снова предпринимать те же самые действия, которые привели к ошибке. Не стоит ожидать, что будет другой результат, если действия будут одни и те же.

Уверенность в том, что ничего невозможно изменить.

Непонимание того, как изменить.

Если мы хотим избежать повторения ошибки, нам необходимо потратить время на ее анализ.

Оставить в стороне все возможные негативные эмоции, признать факты и факторы, которые привели к оплошности, и извлечь уроки.

Не ищите оправданий. Оправдания снова приведут вас к той же ошибке.

Задайте себе следующие вопросы:

Что пошло не так? Потратьте немного времени на размышления над ошибками. Постарайтесь распознать факторы, повлиявшие на ситуацию. Например, вы каждый месяц перерасходуете бюджет из- за того, что не можете устоять перед покупками.

Потратьте немного времени на размышления над ошибками. Постарайтесь распознать факторы, повлиявшие на ситуацию. Например, вы каждый месяц перерасходуете бюджет из- за того, что не можете устоять перед покупками. Что можно было сделать лучше? Обдумывая ситуацию, отмечайте вещи, которые вы могли сделать лучше. Возможно, вы не проявили должной настойчивости. Например, вы сдались после того, как пытались две недели сбросить вес. Или, возможно, вашей ошибкой было то, что вы нашли слишком много оправданий не заниматься в зале, и в результате вам не удалось удержаться в рамках плана по эффективному похуданию. Дайте честную оценку своим действиям.

Обдумывая ситуацию, отмечайте вещи, которые вы могли сделать лучше. Возможно, вы не проявили должной настойчивости. Например, вы сдались после того, как пытались две недели сбросить вес. Или, возможно, вашей ошибкой было то, что вы нашли слишком много оправданий не заниматься в зале, и в результате вам не удалось удержаться в рамках плана по эффективному похуданию. Дайте честную оценку своим действиям. Что я могу сделать иначе в следующий раз? Говорить, что в следующий раз вы не допустите ошибку и реально не повторить ее — две большие разницы. Подумайте, что вы можете сделать иначе в следующий раз, и избегайте повторения той же ошибки.

Выполните следующие шаги по созданию письменного плана, который поможет вам избежать повторения ошибок:

Сформируйте модель поведения, которая заменит привычную и нерабочую. Вместо того чтобы употреблять спиртное для снятия стресса, человек может определить для себя альтернативные стратегии, например прогулки, медитации, хобби, спорт, время с близкими, чтение. Решите, какой вид здорового поведения поможет вам избежать повторения ошибок.

Обозначьте предупредительные знаки, говорящие о том, что вы снова идете не той дорогой.

Найдите способ отчитываться о своих действиях. Вам будет труднее прятать ошибки или их игнорировать, если вы будете отчитываться о своих действиях. Будет полезным воспользоваться помощью проверенного друга или родственника, который будет отмечать ваши промахи. Кроме того, ваша ответственность возрастет, если вы будете вести журнал или использовать календарь в качестве таблицы вашего прогресса.

Практикуйте самодисциплину.

Изменения и движение к цели невозможны без самодисциплины. Звучит банально и просто. Но не стоит этим пренебрегать. Благодаря самодисциплине в нашей жизни происходят радикальные изменения.

Вот некоторые рекомендации по самодисциплине:

Тренируйтесь терпеть неудобства. Не давайте себе поблажек и будьте последовательными в принятом решении. Не пишите бывшему, не пропускайте тренировки, не ешьте сладкое. Не убеждайте себя, что это только разок. Мы не замечаем, как одна поблажка превращается в регулярное нарушение правил.

Хвалите и подбадривайте себя. Говорите себе: «У меня хорошо получается», «Я справляюсь». Здесь поможет дневник, в котором вы будете отмечать свой прогресс.

Держите свои цели в голове. Это поможет вам принимать правильные решения. Например, помня о том, что вы откладываете деньги на машину или хотите закрыть кредит, вы сможете чаще удерживать себя от ненужных трат.

Чтобы повысить свою мотивацию к изменениям, напишите причины, по которым вы не хотите повторять ошибок. И список последствий, к которым вас приведут эти ошибки. Держите эти списки на видном месте или носите с собой. Обучаясь на ошибках, мы делаемся сильнее. Многие успешные люди с готовностью делятся своими ошибками для того, чтобы предостеречь других людей и помочь им.

А еще это примеры того, как ошибки учили их и помогали двигаться вперед. Помните, пожалуйста, что ошибаться — это нормально и нестыдно.

Нет безупречных людей. Нет достижений без ошибок. В бизнесе есть правило десяти. Суть его в том, что из 10 попыток только одна будет успешной. При условии, что вы анализируете неудачи, делаете из них выводы и поступаете по-новому.

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