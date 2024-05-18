Завершилась 15-я Тульская студенческая весна: кто стал лауреатом?

Для вас – большой фоторепортаж с гала-концерта и интервью с участниками.

В Тульском государственном университете состоялся финал фестиваля «Тульская студенческая весна». Такое масштабное событие в регионе проходит уже в пятнадцатый раз.

В этом году в фестивале поучаствовали больше 900 студентов вузов и колледжей со всего региона. В апреле они прошли отборочные туры, а самые яркие номера вошли в программу гала-концерта.

Участников приветствовал министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин:

— Те, кто занимается творчеством, стремится, те, кто делает больше, чем от них ждут, именно они всегда становятся лидерами. Вы молодцы, развивайтесь и дальше, а мы будем поддерживать вас во всех инициативах и начинаниях.

Все номера «Тульской студенческой весны» были яркими и необычными. Но профессиональному жюри пришлось выбрать победителей.

Гран-при получили:

Инструментальное направление — коллектив Hard Brass , Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского;

Танцевальное направление — коллектив современного танца «Люди», Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

Театральное направление — Светлана Марьина, Донской политехнический колледж.

Среди образовательных организаций лучшими стали:

Среднее профессиональное образование — Донской политехнический колледж.

Профильная категория — Тульский областной колледж культуры и искусства.

Высшее образование — Тульский государственный университет.

Myslo поговорил с участниками гала-концерта.

Михаил, Яков, Никита, Максим, Ангелина и Игорь, коллектив Hard Brass:

— Brass — это название инструментов медной духовой группы. С музыкой мы связаны очень тесно, учимся в Тульском областном колледже культуры и искусства им. А. С. Даргомыжского. В нашем коллективе студенты разных курсов, мы играем на трубе, саксофоне, перкуссии, ударной установке, тромбоне, кларнете и бас-гитаре.

В этом году мы впервые решили поучаствовать в «Тульской студенческой весне». Для нас это шанс проявить себя на большой сцене, и это круто! У нас здесь нет конкурентов, потому что подобных коллективов на фестивале больше нет. Мы профессионалы, музыка с нами каждый день. Мы собираемся в кабинете колледжа и репетируем, и помимо этого занимаемся музыкой в рамках учебы. Так что в свои силы мы верим!

Алиса Кузнецова, студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

— Сегодня я исполняю песню «Позови меня с собой» в версии Рагды Ханиевой из проекта «Голос». Я выбрала ее, потому что она мне самой очень нравится. Это интересный кавер, думаю, зрители тоже оценят.

Занимаюсь вокалом с детства, уже успела получить профессиональное музыкальное образование. Я артист, педагог и руководитель музыкального коллектива. Сейчас получаю высшее образование по специальности «Преподаватель музыки».

Активно выступаю на городских площадках, участвую в конкурсах. «Студенческая весна» для меня — особенное событие. Здесь нет конкуренции, но есть дружба, новые знакомства.

В прошлом году я была на федеральном этапе, поняла, что там хотят слышать. Там любят авторские материалы. Юным артистам действительно помогают продвигаться. Поэтому фестиваль может стать отличной возможностью для самореализации.

Ксения Абдуллаханова, Евгения Макарова и Екатерина Павлова, коллектив современного танца «Люди»:

— Мы студентки ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Нашему коллективу четыре года, и это наша третья «Студенческая весна». Мы всегда занимали призовые места, а в этом году мечтаем поехать на всероссийский этап в Саратов и стать победителями там.

Мы познакомились в 2020 году, когда поступили в университет. Это был карантинный год, поэтому сначала мы нигде не выступали. Даже репетировать было сложно. Мы собирались в танцевальном зале общежития, а в самый пик заболеваемости пришлось вообще сделать перерыв. Но зато мы притерлись друг к другу, и теперь нам проще.

Высшее образование, которое мы получаем, не связано с хореографией мы — будущий учитель русского языка и литературы, учитель физкультуры и учитель начальных классов. Но танцы мы не бросим, они дополняют нашу жизнь. Надеемся, что будем заниматься хореографией и после окончания университета.

Христина Пыхова, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства им. А. С. Даргомыжского:

— На гала-концерте я пою французскую песню и читаю монолог. Учусь на эстрадную певицу, но основным направлением в жизни считаю театральное творчество. Всегда мечтала быть актрисой, но путь получился необычным. Актерское агентство меня заметило только недавно. Я даже снималась в главной роли сериала «Отродье», он пока не вышел, находится на этапе постпродакшена, но это было круто.

Творчество занимают самую важную роль в моей жизни. Это моя среда, в которой мне очень комфортно. На фестивале я показывала близкие мне номера, говорила со сцены о том, что болит у меня самой. Это и есть самое важное. Моя сегодняшняя песня про малоизвестную певицу, которая хочет, чтобы ее заметили. А монолог про счастье, которое достигается очень сложным путем. Думаю, зрители меня поймут.

На «Студенческой весне» я впервые, и мне здесь нравится. Никакой конкуренции, мы все делаем общее дело, общаемся, мы все друзья. Здесь играют музыканты, поют, общаются. Очень круто!

Для меня фестиваль — это возможность заявить о себе. Я не ожидала, что меня пригласят на гала-концерт, мне очень приятно быть на одной сцене с такими классными и талантливыми ребятами.

Победители будут представлять Тульскую область на фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдет с 26 мая по 1 июня в Саратове. Участниками фестиваля станут более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более чем 85 регионов России.

Обладатели Гран-при индивидуальных направлений на всероссийском фестивале получат по 100 000 рублей; в «Региональной программе» — 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига).