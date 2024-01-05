В «Октаве» выступила группа «Свидание»: фоторепортаж 

Фото Алексея Пирязева.

4 января московский коллектив во главе с Андреем Зеберти дал концерт на сцене большого зала «Октавы».

Летом 2014 года Андрей Зеберти (вокал), Иван Галицкий (гитара) и Александр Жуков (клавишные, программирование) приступают к записи первого мини-альбома, чуть позже к ним присоединяется Дмитрий Галицкий (бас-гитара).

Датой основания коллектива считается момент официального выпуска первого ЕР «Юные» — 9 февраля 2015 года.

Группе свойственны минималистичное звучание в духе 60-х и лиричный настрой текстов. Харизматичное «Свидание» - это мелодичная инди-музыка и любовная лирика.

После того, как группа отыграла весь основной треклист, музыканты вышли на бис, подарив зрителю ещё одно свидание.