  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Тусовки
  4. События
  5. В «Октаве» выступила группа «Свидание»: фоторепортаж  - MySlo.ru
город
город
Регистрация
В «Октаве» выступила группа «Свидание»: фоторепортаж 
Фото Алексея Пирязева.

В «Октаве» выступила группа «Свидание»: фоторепортаж 

4 января московский коллектив во главе с Андреем Зеберти дал концерт на сцене большого зала «Октавы».

Летом 2014 года Андрей Зеберти (вокал), Иван Галицкий (гитара) и Александр Жуков (клавишные, программирование) приступают к записи первого мини-альбома, чуть позже к ним присоединяется Дмитрий Галицкий (бас-гитара).

Датой основания коллектива считается момент официального выпуска первого ЕР «Юные» — 9 февраля 2015 года.

Группе свойственны минималистичное звучание в духе 60-х и лиричный настрой текстов. Харизматичное «Свидание» - это мелодичная инди-музыка и любовная лирика.

После того, как группа отыграла весь основной треклист, музыканты вышли на бис, подарив зрителю ещё одно свидание. 

 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 15:09 0
Другие статьи по темам
Событие
группа Свидание
Люди
Андрей Зеберти
Место
Творческий индустриальный кластер Октава
Гороскоп по годам: что нам ждать от Дракона?
Гороскоп по годам: что нам ждать от Дракона?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.