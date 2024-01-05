Гороскоп по годам: что нам ждать от Дракона?

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Символ 2024 года, Дракон, в нем идет по счету пятым, перед Змеей и после Кролика. Дракон как символ года ассоциируется с удачей, благополучием и большим успехом!

крыса

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

После сложного для Крысы года Кролика наступает год гораздо более удачный. С Драконом Крыса на «ты» – это родственные знаки, поэтому им легко поладить и обменяться своими лучшими качествами. Год Дракона сделает Крыс более интуитивными и мудрыми, научит великодушию. Благодаря этому представители этого знака смогут лучше понять в первую очередь самих себя: свои мотивы, желания, достоинства и недостатки. А с пониманием себя придет и понимание окружающих людей, что поможет выстроить более качественные отношения с близкими, друзьями, партнерами.

О самочувствии Крысам беспокоиться не стоит – Дракон даст достаточно энергии и физического ресурса для активной и насыщенной жизни. Больше времени проводите на свежем воздухе.

бык

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Зеленый Деревянный Дракон пробудит в Быке пылкость чувств, амбициозность и лидерские качества – то, что ему, как правило, несвойственно. Хотя эти знаки восточного гороскопа и принадлежат к разным стихиям, они относятся друг к другу нейтрально и уважительно, не конкурируют и не конфликтуют между собой. Дракон позволит Быкам преуспеть в сферах, которые даются им трудно: бизнес, карьера, власть, публичность. Вы станете решительнее и сможете ярче проявить свои таланты и компетенции.

Обычно сдержанный и достаточно закрытый в чувствах, Бык сам удивится своей пылкости и откровенности с партнером. Причем это касается и тех Быков, кто давно в паре, и тех, кто пока в поиске. Дракон однозначно добавит перчинку в ваши отношения.

тигр

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Бурный и насыщенный год ожидает Тигров. С Драконом они похожи огненным темпераментом, амбициями и свободолюбием. Поэтому стоит ожидать карьерных взлетов, неожиданных путешествий и ярких впечатлений. Однако таится в сочетании этой парочки и опасность – наломать дров на эмоциях. Тигр может своими руками разрушить то, что создавал, просто поддавшись эмоциональному всплеску. Звезды советуют больше прислушиваться к мнению окружающих. Тогда вы сможете сохранить и приумножить то, что у вас сейчас есть.

В любви Тигры будут излучать внутреннее сияние и магнитом притягивать противоположный пол. Заключение брака в год Дракона сделает вашу совместную жизнь яркой и страстной.

кролик

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам (Котам) следует приготовиться к непростому году, где главным лейтмотивом станет защита собственных границ и интересов. Дракон – своенравный знак, претендующий на чужие территории как в личной, так и в деловой жизни. И Кролик должен быть готов принять этот вызов. Уверенно и четко заявить о своих правах и защитить свое пространство. Если вам удастся перешагнуть через привычные схемы поведения типа «подстроиться и переждать», то самооценка взлетит до небес, а окружение признает ваш авторитет и оценит по достоинству таланты. В качестве компенсации за напряженный год Дракон подарит Кролику отменное здоровье. Ваш главный ключ к прекрасному самочувствию – та самая здоровая агрессия, способность постоять за себя и за то, что вам дорого.

дракон

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконы, для вас наступает звездный час – год вашего покровителя. Это мистическое время реализации самых смелых желаний, пик успеха и коридор удачи. Вы будете собирать урожай всех усилий, приложенных вами за последние 11 лет. То, к чему вы шли, стремились и чего добивались, получит возможность свершения. Все, что от вас потребуется, – вера в себя и решимость взять свое. И будьте осторожны на пути к вершине, не поддавайтесь своим слабостям: гордыне, нетерпимости, высокомерию. Проявляйте благородство и великодушие к окружающим, тогда ваши мечты воплотятся в реальность.

В сфере здоровья Драконы тоже имеют возможность совершить прорыв: избавиться от хронических заболеваний, лишнего веса, омолодить и укрепить организм.

змея

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змея и Дракон похожи своей проницательностью и внутренней силой, поэтому год Дракона будет способствовать еще большему развитию этих качеств в Змее. Это поможет осознать причинно-следственные связи важных событий в жизни, осмыслить то, что раньше выглядело сложным, непонятным или бессмысленным. А растущая сила характера позволит Змее легко справляться с любыми жизненными бурями, которых, к слову, будет не слишком много.

Дракон одарит Змеек неповторимым магнетизмом и притягательностью, что буквально сведет с ума противоположный пол. Свободные Змеи будут долго выбирать между обилием кандидатов, определятся к осени. Семейные Змеи словно вернутся в медовый месяц, переживая обновление чувств и интереса друг к другу.

лошадь

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

После мирного и расслабленного года Кролика для Лошади вновь наступает пора завоеваний. Дракон будет способствовать успехам Лошади на любом поприще, ведь у них отличная совместимость. В первую очередь Дракон положительно повлияет на денежную сферу Лошади: деньги начнут приходить легче и в больших объемах. В свою очередь, это добавит вам больше свободного времени и свободы действий, что является для вас большой ценностью.

В отношениях Дракон может сыграть в минус, добавляя и без того свободолюбивым Лошадям еще больше бескомпромиссности. Это представляет угрозу для семейных Лошадей. Совет от звезд: посмотрите на своего партнера со стороны. Если поймете, что он по-прежнему вам дорог, ограничьте свои доминирующие проявления.

коза

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Еще один удачный год для Козы (Овцы). Только на этот раз он касается в большей степени самореализации и творчества, а не отношений. И Дракон, и Овца – достаточно артистичные знаки, это их объединяет. Поэтому Дракон поможет немного сомневающейся в себе Овце побороть внутреннего критика, обрести внутреннюю опору и уверенность. И как следствие, наконец проявить себя и свои таланты. Кто-то из вас станет успешным блогером, кто-то реализует свою детскую мечту о сцене, кто-то станет «свободным художником».

У многих появится поклонник или поклонница, отвечать взаимностью или нет – решать вам. Ну а тех, кто уже занят, ждут бурные сцены ревности и примирений. Постарайтесь отнестись к этому периоду легко и с юмором. Энергия Дракона добавит апатичным Козам огня!

обезьяна

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Дракона и Обезьяну объединяет родственный треугольник созидателей, поэтому 2024 год для Обезьян сложится легко. Но если Дракон – это прирожденный вождь, руководитель, то Обезьяна – вдохновитель и генератор идей. Таким образом, Дракон будет способствовать продвижению и успеху творческих замыслов Обезьяны. Но звезды предостерегают от поспешности в принятии решений и разменивания по мелочам. Сосредоточьтесь на одной цели, желании, проекте – тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

Не самый удачный год для отношений. Точнее, для серьезных отношений. К тому же Дракон рекомендует прямо сейчас посмотреть на свой образ жизни и изменить его в соответствии с вашими приоритетами – красотой, молодостью и здоровьем.

петух

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

После двух непростых лет для Петухов открывается коридор успеха и процветания, поскольку стихия Металла, к которой принадлежит Петух, властвует над стихией Дерева, к которой принадлежит Дракон. Это можно трактовать буквально: Петух будет обладать властью над людьми, обстоятельствами и своей судьбой в 2024 году. Главное, не пугаться собственной силы и влияния, а ими пользоваться. Потому что в следующий раз такая возможность представится не скоро.

В личной жизни Петухов наступает важный период, когда предстоит сделать выбор. Выбор внутренний или внешний: остаться в текущем союзе или уйти, сохранить верность партнеру или нет, связать себя узами брака или отказаться. У каждого этот выбор будет свой, но его необходимо будет сделать.

собака

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Если год Кролика был для Собак периодом погружения в себя и некоторого застоя, то год Дракона – это время активно действовать. Дракон поможет выделить то главное, на что Собаке стоит направить свою энергию. Скорее всего, это будет образование, деньги или любовь – в зависимости от возраста и социального статуса каждого отдельного представителя знака. В любом случае Собакам пригодится их острый ум и «чутье» – способность быстро оценить ситуацию и принять правильное решение. А открытое сердце станет маяком, свет которого притянет к ним новую любовь.

Чтобы сохранить энергичность и крепкое здоровье, в 2024 году Собаки должны баловать себя приятными мелочами и постоянно заряжаться новыми эмоциями.

кабан

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Дракон и Кабан (Свинья) принадлежат к родственным стихиям, поэтому им легко будет подружиться. Дракон добавит Кабану решимости, энергичности, лидерских качеств, которые помогут достичь желаемых целей в новом году. Приятно, что эти внутренние трансформации будут происходить мягко и легко, без надрыва и усилий. А еще Кабаны станут гораздо более харизматичными и яркими, притягивая к себе взгляды и внимание окружающих. Этим эффектом стоит воспользоваться, чтобы завести новые знакомства и связи, продвинуть свои идеи или найти яркого статусного партнера.

Главная цель для Кабана в новом году – избежать застоя. И физического, и умственного, и эмоционального. «Двигаться, думать и чувствовать» – вот девиз года для представителей знака.