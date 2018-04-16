Туляки полетали в «Прянике» вместе с T-Fest

Автор текста Григорий Страхов. Фото Алексея Пирязева.

15 апреля состоялось последнее мероприятие в теперь уже закрытом клубе «Пряник», который за последние годы стал одним из самых любимых мест молодой тульской публики.

Билеты на концерт популярного певца T-Fest разлетелись быстро. На концерт в клуб пришли несколько сотен зрителей. Больше половины из них — тинейджеры. Да, T-Fest — это музыка для очень молодой аудитории.

Последние годы места в топах лучших поп-исполнителей стабильно занимают артисты из Украины. Это группы «Грибы», «Нервы», «Пошлая Молли», «Валентин Стрыкало». И 20-летний уроженец города Черновцы Кирилл Незборецкий, он же T-Fest, не стал исключением.

Впервые на T-Fest'а обратили внимание несколько лет назад, когда был выпущен его совместный трек с Димой Бамбергом, большинству аудитории известным как Schokk, — немецким исполнителем и одним из основателей русскоязычного баттл-рэпа.

После выхода клипов «Одно я знал/Выдох» и «Не забывай» на парня обратил внимание Скриптонит, и уже в начале 2017 года Кирилл стал артистом творческого объединения «Газгольдер».

T-Fest вышел на сцену под песню Soul Singer с последнего релиза «Молодость '97», рассказывающей о «пацане с провинции, взрывающем хит-парады». Объединив в музыкальной составляющей фирменный саунд Атланты и живые звуки гитары и барабанов, Кирилл более часа мелодично рассуждал о духе времени, деньгах и девочках. А также представил новую совместную с Truwer’ом (участник объединения JILLZAY и еще один подписант Gazgolder’а) композицию «На волну».

«С вами был T-Fest, спасибо!» — Кирилл сделал пару шагов в сторону бэкстейджа, а часть зрителей поспешила в сторону выхода, надеясь не застрять в толпе у гардероба.

Через несколько мгновений все они вернулись назад, ведь в зале начала играть «Ламбада» — первый совместный трек Адиля и Кирилла, в прошлом году лишь закрепивший популярность обоих.



Финальной песней ивента стала «Улети». Клип на эту песню на данный момент набрал более 70 миллионов просмотров на YouTube. Клуб громко скандировал строки бэнгера.