город
город
Регистрация
Тусовки / События

В Туле прошел танцевальный фестиваль Kids Dance Battle Motion

Автор – Анна Чекмазова. Фото и видео Даниила Прокофьева.

В Туле прошел танцевальный фестиваль Kids Dance Battle Motion

Самовыражение через танец, удивительные возможности тела, горечь поражения и вкус победы, драйв и творчество — всё это можно было наблюдать на фестивале.

15 апреля в Туле прошло танцевальное мероприятие Kids Dance Battle Motion, организованное Танцевальным домом BM1. Это танцевальные мастер-классы и баттлы в стилях Hip-hop и Dancehall для детей от 7 до 14 лет.

Для справки: Баттл (от англ. Battle) — это соревнование между двумя участниками, которые пытаются определить, кто из них лучше.

Танцевальный баттл — особенный вид состязания, во время которого участники по очереди импровизируют на одном танцполе.

На сцене в ТРЦ Макси встретились танцоры из разных городов: Тула, Щекино, Новомосковск, Болохово, Москва, Калуга, Рязань, Воронеж. Количество участников достигло отметки в 130 человек. С учетом болельщиков и зрителей — более 250.

Всего было 4 детские категории: hip-hop для детей 7−10 лет, hip-hop для подростков 11−14 лет, dancehall для детей 7−10 лет, dancehall для подростков 11−14 лет.

Диана Гончарь, преподаватель Студии «Мастерская танца» (Калуга):

Диана Гончарь

Спасибо организаторам, что создали Тусу непосредственно для детей! Это редкость! Приятно, что были участники из разных городов. Многие наши дети прошли отбор и заняли призовые места. Для многих это первая поездка на соревнования в другой город!


Участник из Калуги Арси, победитель категории Hip-hop 7−10 лет.

Несмотря на то, что мероприятие ориентировано на юных танцоров, взрослые также могли принять участие. Специально для них был проведен баттл All Styles. В нем нет ограничений по танцевальному стилю и возрасту.

В качестве судей были приглашены танцоры из Москвы: Анфиса Попова (hip-hop) и Дарья Эбзеева (dancehall).

Судья баттлов Hip-hop и All Styles Анфиса Попова.

Судьи оценивают выходы танцоров и отбирают тех, кто проходит дальше. С каждым раундом количество участников уменьшается, и до финала доходят только двое. Как правило, это самый зрелищный момент баттлов.

Своими впечатлениями о финале делится Этель Данилевская, победитель категории Hip-hop 11−14 лет:

– Я очень люблю баттлы, ведь это наилучший способ самовыражения в танце. Кроме того, это невероятный драйв, и спортивный азарт, и обмен опытом. На таких мероприятиях я нахожу новых друзей и встречаюсь с теми, кого уже знаю.

Kids Dance Battle Motion — это было круто! Много участников, шквал эмоций! Для меня самым захватывающим был финальный баттл с Oyvi. Она крутой хопер. Сердце выпрыгивает из груди, в ушах биты, я запускаю в себя музыку и движения приходят сами собой!

Этель Данилевская, победитель категории Hip-hop 11−14 лет.

В перерывах между баттлами ученики Танцевального дома BM1 показывали подготовленные номера.

Также не обошлось без джемов. Это когда танцоры образуют круг и по очереди выходят в середину и импровизируют.

Мероприятие Kids Dance Battle Motion длилось около 7 часов и принесло победы следующим танцорам:

Номинация hip-hop 7−10 лет:

  • победитель — Арси (Калуга)
  • финалист — Лайм (Калуга)

Номинация hip-hop 11−14 лет:

  • победитель — Этель (Тула)
  • финалист — Ouvi (Тула)

Номинация dancehall 7−10 лет:

  • победитель — Статейкина Карина (Тула)
  • финалист — Макарова Карина (Новомосковск)

Номинация dancehall 11−14 лет:

  • победитель — Элин (Тула)
  • финалист — Liza Li (Тула)

Номинация all styles:

  • победитель — Валера (Москва)
  • финалист — Kenji (Тула)
Судья баттлов Dancehall и All Styles c победителем категории Dancehall 11−14 лет Элин и финалистом Liza Li. Фото: Даниил Рыбак.

Милана Чупаева, основатель Танцевального дома BM1 и ведущий Kids Dance Battle Motion:

Милана Чупаева

Для меня мероприятия такого масштаба — это в первую очередь прокач для детей-танцоров, у которых нет возможности выезжать в другие города. Они вдохновляются приезжими танцорами и приглашенными преподавателями, показывают свои навыки им и публике и таким образом развиваются!

Для меня главное слово такого фестиваля — развитие.

Галерея
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 1
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 2
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 3
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 4
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 5
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 6
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 7
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 8
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 9
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 10
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 11
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 12
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 13
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 14
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 15
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 16
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 17
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 18
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 19
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 20
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 21
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 22
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 23
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 24
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 25
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 26
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 27
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 28
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 29
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 30
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 31
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 32
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 33
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 34
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 35
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 36
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 37
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 38
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 39
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 40
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 41
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 42
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 43
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 44
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 45
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 46
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 47
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 48
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 49
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 50
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 51
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 52
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 53
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 54
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 55
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 56
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 57
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 58
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 59
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 60
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 61
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 62
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 63
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 64
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 65
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 66
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 67
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 68
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 69
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 70
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 71
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 72
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 73
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 74
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 75
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 76
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 77
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 78
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 79
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 80
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 81
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 82
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 83
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 84
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 85
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 86
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 87
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 88
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 89
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 90
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 91
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 92
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 93
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 94
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 95
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 96
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 97
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 98
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 99
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 100
DANCE BATTLE MOTION Тула, Фото: 101
показать все фотографии
сегодня, в 10:56 +2
Другие статьи по темам
Событие
Kids Dance Battle MotionтанцыВМ1дети танцуют
Место
ТулаМакси
Туляки полетали в «Прянике» вместе с T-Fest
Туляки полетали в «Прянике» вместе с T-Fest
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.