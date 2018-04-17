В Туле прошел танцевальный фестиваль Kids Dance Battle Motion

Автор – Анна Чекмазова. Фото и видео Даниила Прокофьева.

Самовыражение через танец, удивительные возможности тела, горечь поражения и вкус победы, драйв и творчество — всё это можно было наблюдать на фестивале.

15 апреля в Туле прошло танцевальное мероприятие Kids Dance Battle Motion, организованное Танцевальным домом BM1. Это танцевальные мастер-классы и баттлы в стилях Hip-hop и Dancehall для детей от 7 до 14 лет.

Для справки: Баттл (от англ. Battle) — это соревнование между двумя участниками, которые пытаются определить, кто из них лучше.

Танцевальный баттл — особенный вид состязания, во время которого участники по очереди импровизируют на одном танцполе.

На сцене в ТРЦ Макси встретились танцоры из разных городов: Тула, Щекино, Новомосковск, Болохово, Москва, Калуга, Рязань, Воронеж. Количество участников достигло отметки в 130 человек. С учетом болельщиков и зрителей — более 250.

Всего было 4 детские категории: hip-hop для детей 7−10 лет, hip-hop для подростков 11−14 лет, dancehall для детей 7−10 лет, dancehall для подростков 11−14 лет.

Диана Гончарь, преподаватель Студии «Мастерская танца» (Калуга):

Диана Гончарь Спасибо организаторам, что создали Тусу непосредственно для детей! Это редкость! Приятно, что были участники из разных городов. Многие наши дети прошли отбор и заняли призовые места. Для многих это первая поездка на соревнования в другой город!



Участник из Калуги Арси, победитель категории Hip-hop 7−10 лет.

Несмотря на то, что мероприятие ориентировано на юных танцоров, взрослые также могли принять участие. Специально для них был проведен баттл All Styles. В нем нет ограничений по танцевальному стилю и возрасту.

В качестве судей были приглашены танцоры из Москвы: Анфиса Попова (hip-hop) и Дарья Эбзеева (dancehall).

Судья баттлов Hip-hop и All Styles Анфиса Попова.

Судьи оценивают выходы танцоров и отбирают тех, кто проходит дальше. С каждым раундом количество участников уменьшается, и до финала доходят только двое. Как правило, это самый зрелищный момент баттлов.

Своими впечатлениями о финале делится Этель Данилевская, победитель категории Hip-hop 11−14 лет:

– Я очень люблю баттлы, ведь это наилучший способ самовыражения в танце. Кроме того, это невероятный драйв, и спортивный азарт, и обмен опытом. На таких мероприятиях я нахожу новых друзей и встречаюсь с теми, кого уже знаю.

Kids Dance Battle Motion — это было круто! Много участников, шквал эмоций! Для меня самым захватывающим был финальный баттл с Oyvi. Она крутой хопер. Сердце выпрыгивает из груди, в ушах биты, я запускаю в себя музыку и движения приходят сами собой!

Этель Данилевская, победитель категории Hip-hop 11−14 лет.

В перерывах между баттлами ученики Танцевального дома BM1 показывали подготовленные номера.

Также не обошлось без джемов. Это когда танцоры образуют круг и по очереди выходят в середину и импровизируют.

Мероприятие Kids Dance Battle Motion длилось около 7 часов и принесло победы следующим танцорам:

Номинация hip-hop 7−10 лет:

победитель — Арси (Калуга)

финалист — Лайм (Калуга)

Номинация hip-hop 11−14 лет:

победитель — Этель (Тула)

финалист — Ouvi (Тула)

Номинация dancehall 7−10 лет:

победитель — Статейкина Карина (Тула)

финалист — Макарова Карина (Новомосковск)

Номинация dancehall 11−14 лет:

победитель — Элин (Тула)

финалист — Liza Li (Тула)

Номинация all styles:

победитель — Валера (Москва)

финалист — Kenji (Тула)

Судья баттлов Dancehall и All Styles c победителем категории Dancehall 11−14 лет Элин и финалистом Liza Li. Фото: Даниил Рыбак.

Милана Чупаева, основатель Танцевального дома BM1 и ведущий Kids Dance Battle Motion: