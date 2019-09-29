«Стеклянный зверинец»: воспоминания, хрупкость и любовь

Фоторепортаж Дмитрия Абрамова.

Спектакль по пьесе Теннеси Уильямса команда Тульского камерного драматического театра уже ставила в далеком 1999 году. Тогда он шел на сцене Театра кукол, потому что собственной площадки у Дрматеатра еще не было. И вот, 20 лет спустя, «Стеклянный зверинец» наконец обзавелся своим маленьким «домом»: премьера состоялась 28 сентября 2019 года в КДТ.

Алексей Басов, режиссер, сценограф:

- Этот спектакль — вторая редакция. Мы решили сделать такой парафраз, вернуться к тому, с чего все начиналось. Сейчас спектакль стал более мягким: и в плане отношений между героями, и в эмоциональном плане, и декорации совсем другие. Но надо помнить, что с каждым представлением в постановке появляется что-то новое. К следующим показам все может поменяться кардинально. По секрету, мы уже знаем, что добавить к костюмам и на что заменить часть реквизита…

Как обычно, в пространстве сцены нет ничего лишнего: за обедом герои едят с воображаемого стола, шкаф импозантной Аманды (матери семейства Вингфилд, в воспоминания о которой и погружается сын Аманды Том) заменен на старый чемодан. Зато в крошеном пространстве помещается целый фрегат, готовый отправить главного героя драмы в приключение, стеклянный табун лошадей Лауры, сестры Тома, и даже что-то большее: мечты, сомнения, надежда и вера маленькой американской семьи в лучшее будущее.

Как бы в напоминание зрителям, что они проживают далекие воспоминания Тома, свет на сцене слегка приглушен. Следуя за бликами, тенями и редкими оттенками красного, синего, розового можно попасть из дома Вингфилдов в самую душу Аманды, или уловить перемены в настроении Лауры, или перенестись в танцевальный клуб под движения диско-шара. Под песню «Summertime» американской рок-группы Big Brother and the Holding Company герои танцуют свой первый и последний танец, и несколько раз звучит партия из оперетты «Пираты из Пензаса». Музыка, освещение, отчаянные и слегка параноидальные поступки героев проводят зрителя по лабиринтам памяти героя. В нескольких пространствах проходит целая жизнь, но не заканчивается с концом спектакля: Вингфилдам предстоит прожить еще много жизней на сцене Камерного драмтеатра.

После премьеры мы поговорили с режиссером спектакля Алексеем Басовым — он также исполняет роль «сегодняшнего» Тома.

- Спасибо большое за впечатления! Премьера, как по мне, прошла на все сто!

- Вам спасибо.

- Можете сами оценить, насколько все получилось? Или, может, что-то не получилось?

- Ну вот, начинается… (смеется) Сегодня был самое первое представление. Поэтому, конечно, что-то шло не так: «А где мой платок? Платок забыл!», «Кто взял реквизитную бутылку?!» Опять же, я всегда говорю, первый спектакль всегда не похож на следующий, на третий, четвертый, последний. Так что, может, что-то даже войдет в постановку. Посмотрим, как будут реагировать зрители.

- Кстати, о зрителях. «Стеклянный зверинец» — для кого? Кто должен посмотреть постановку обязательно?

- Думаю, все. Истории в драме вечные: например, конфликт сына с матерью, которая воспринимает уход своего ребенка из родительского дома как предательство. Конечно, это не предательство, ведь рано или поздно уйти от родителей должен каждый, поэтому эта история будет близка всем. Мне, кстати, тоже. Сегодня в зале сидела моя мама. Думаю, эта постановка в каком-то смысле и для нее: шанс вернуться в наше с ней прошлое и извиниться.

- Так значит, семейная драма…

- Да. Жизнь — очень интересная вещь. 20 лет назад в постановке «Стеклянного зверинца» Тома играл я сам. А сейчас, спустя столько лет, его играет мой сын. И Елена Басова раньше играла Лауру, теперь же она Аманда — мать Лауры.

- Надеюсь, зрители увидят для себя много хорошего! Ну, или плохого…

- Или плохого, действительно. Реакция зрителя всегда должна быть честной. Будем играть, пробовать, ставить. Бояться. Страх ведь всегда присутствует, особенно на первых представлениях. Потом-то, конечно, меняется на волнение. А волнение перед спектаклем — это так приятно!

«Стеклянный зверинец» можно посмотреть в Тульском камерном драматическом театре по адресу: Тула, ул. Дзержинского, 8. Расписание спектаклей:

29 сентября, воскресенье — 18.30

6 октября, воскресенье — 18.30

19 октября, суббота — 18.30

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе театра со скидкой 50 рублей. Время работы кассы: со вторника по пятницу — с 12.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 18.30.

Роли исполняют: