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Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей

Праздник не обошелся без подарков и приятных скидок для покупателей.

Аптека «Будь здоров!» на Красноармейском проспекте, 29 празднует свой юбилей — 20 лет! За эти годы она прошла путь от маленького аптечного пункта до одной из самых крупных аптек Тулы и вошла в федеральную сеть аптек.

Инна Коваленко

Наш коллектив — это действительно наша гордость. На протяжении 20 лет он практически не менялся. И это не может не радовать. Покупатели ценят заботу: они знают, что наши провизоры всегда помогут с выбором лекарств, подберут нужное и на любой кошелек, — рассказывает директор аптеки Инна Коваленко.

Юбилей аптека «Будь здоров» отметила ярко и с приятными подарками и скидками для покупателей.
 

Здоровье закладывается с юных лет, поэтому первый праздничный день, 28 июня, аптека отметила детским праздником.

Конкурсы и призы, воздушные шары, аквагрим и аниматоры. Маленькие посетители были довольны такими вниманием. А их родители были рады приятным сюрпризам – скидке в 7% на детские товары. 

 

– В аптеку приходят не только за лекарствами, чтобы восстановить здоровье, но и сохранить его. Витамины, различные профилактические препараты, профессиональная косметика и много другое у нас представлено в большом ассортименте, – добавляет Инна Коваленко. – Мы всегда рады помочь. На нашем сайте  есть возможность сделать интернет-заказ и забрать его в удобное для вас время

Аптека «Будь здоров» учитывает интересы туляков всех возрастов от мала до велика. И праздничная программа не была исключением.

В честь своего юбилея, аптека подготовила выгодные предложения: скидки и бонусы на широкую линейку лекарственных средств.

Также в честь праздника тулячки могли абсолютно бесплатно побывать на приеме у специалиста по лечебной косметике, который проводил консультации в помещении аптеки.

Выбор косметики в аптеке «Будь здоров» большой, но, если решили сменить марку косметики, зачастую определить, какая из них подходит именно именно вам, достаточно сложно. Самостоятельное изучение надписей на упаковках не всегда информативно.
 
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Специалист же определит тип кожи и подберет подходящую косметику и расскажет об эффективности любой марки. Удобно и информативно! При желании можно было приобрести косметику со скидкой. 

 
Кстати, насыщенная программа и различные акции в аптеке проводятся и вне праздников. Заранее узнать о них можно у провизоров на Красноармейском проспекте, 29, а также на сайте www.budzdorov.ru.
 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аптека «Будь здоров!»: Тула, Красноармейский проспект, 29.
8 (4872) 56-69-58, 8−800−7777−003.

tula.budzdorov.ru

Галерея
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 1
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 2
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 3
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 4
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 5
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 6
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 7
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 8
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 9
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 10
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 11
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 12
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 13
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 14
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 15
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 16
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 17
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 18
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 19
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 20
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 21
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 22
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 23
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 24
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 25
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 26
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 27
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 28
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 29
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 30
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 31
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 32
Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей, Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:00 0
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