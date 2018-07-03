Тульская аптека «Будь здоров!» отметила 20-летний юбилей

Фото Алексея Пирязева.

Праздник не обошелся без подарков и приятных скидок для покупателей.

Аптека «Будь здоров!» на Красноармейском проспекте, 29 празднует свой юбилей — 20 лет! За эти годы она прошла путь от маленького аптечного пункта до одной из самых крупных аптек Тулы и вошла в федеральную сеть аптек.

Инна Коваленко Наш коллектив — это действительно наша гордость. На протяжении 20 лет он практически не менялся. И это не может не радовать. Покупатели ценят заботу: они знают, что наши провизоры всегда помогут с выбором лекарств, подберут нужное и на любой кошелек, — рассказывает директор аптеки Инна Коваленко.

Юбилей аптека «Будь здоров» отметила ярко и с приятными подарками и скидками для покупателей.

Здоровье закладывается с юных лет, поэтому первый праздничный день, 28 июня, аптека отметила детским праздником.

Конкурсы и призы, воздушные шары, аквагрим и аниматоры. Маленькие посетители были довольны такими вниманием. А их родители были рады приятным сюрпризам – скидке в 7% на детские товары.

– В аптеку приходят не только за лекарствами, чтобы восстановить здоровье, но и сохранить его. Витамины, различные профилактические препараты, профессиональная косметика и много другое у нас представлено в большом ассортименте, – добавляет Инна Коваленко. – Мы всегда рады помочь. На нашем сайте есть возможность сделать интернет-заказ и забрать его в удобное для вас время.

Аптека «Будь здоров» учитывает интересы туляков всех возрастов от мала до велика. И праздничная программа не была исключением.

В честь своего юбилея, аптека подготовила выгодные предложения: скидки и бонусы на широкую линейку лекарственных средств.

Также в честь праздника тулячки могли абсолютно бесплатно побывать на приеме у специалиста по лечебной косметике, который проводил консультации в помещении аптеки.

Выбор косметики в аптеке «Будь здоров» большой, но, если решили сменить марку косметики, зачастую определить, какая из них подходит именно именно вам, достаточно сложно. Самостоятельное изучение надписей на упаковках не всегда информативно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Специалист же определит тип кожи и подберет подходящую косметику и расскажет об эффективности любой марки. Удобно и информативно! При желании можно было приобрести косметику со скидкой.

Кстати, насыщенная программа и различные акции в аптеке проводятся и вне праздников. Заранее узнать о них можно у провизоров на Красноармейском проспекте, 29, а также на сайте www.budzdorov.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аптека «Будь здоров!»: Тула, Красноармейский проспект, 29.

8 (4872) 56-69-58 , 8−800−7777−003.

tula.budzdorov.ru