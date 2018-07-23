Певица Гречка в тульской «Октаве»: юность, искренность и рок

Фото Алексея Пирязева.

В пятницу, 20 июля, в творческом кластере «Октава» состоялся концерт одной из самых быстро набирающих популярность артисток в немного утратившем в последнее время поклонников жанре рок-музыки – 18-летней Анастасия Ивановой, более известной как Гречка.

Впрочем, если судить с точки зрения привычного нам представления о рок-концертах, выступление Гречки назвать таковым едва ли можно: никаких перегруженных гитар, никакой характерной атрибутики на слушателях, ничего из того, что мы привыкли отождествлять с рок-движением. Всё это давно осталось в прошлом. Гречка, как и подобает юной искренней девушке, поет о том, что близко ей самой, и проблемы затрагивает соответствующие: любовь, взаимоотношение с родителями и друзьями, вписки и рейвы, проблемы взросления и становления личности, трудности подростковой жизни и т.д. Однако если вы думаете, что это очередная жвачка для детского мозга, то окажетесь неправы – у Насти получается это делать искренне, честно, правдиво и от всей души, что в последнее время достаточно трудно найти в среде современного, прости господи, «шоу-бизнеса».

Именно поэтому её аудитория – девочки и мальчики 14-16 лет. В большом зале «Октавы» собралось около 150 подростков обоих полов, которые в данном случае смотрелись совершенно органично. Однозначно же идентифицировать немногочисленных взрослых как мам и пап, приведших своих детей на концерт, не удавалось – то ли мама, то ли «вечный подросток», которой тематика песен Гречки близка и понятна даже спустя годы. Такова уж Гречка и её умение достучаться до ребенка, бережно спрятанного внутри каждого из нас...

Настя за последний год успела стремительно набрать популярность. Гречка начала свой путь, скромно исполняя песни под гитару в питерском клубе «Ионотека», где её заметил владелец клуба Александр Ионов и спродюсировал её первый альбом, вышедший в декабре 2017 года. С этого момента начался стремительный взлет карьеры молодой артистки: уже в январе 2018 года Афиша Daily назвала Гречку «музыкальным открытием года», а её творчески переосмысленная песня «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби» попала в ротацию на петербургском Love Radio. В марте Гречка выступила с этой же песней на передаче «Вечерний Ургант», ставшей своего рода местом признания молодых и современных исполнителей.

Концерт начался без привычных для такого рода мероприятий задержек и заминок. На сцене Настя выглядела хоть и уверенно, но неожиданно скромно, как будто мы пришли в гости к ней домой и общаемся на кухне, прерываясь на музыкальные паузы в исполнении очаровательной хозяйки. Звук, к сожалению, немного подкачал, но тому есть логичное объяснение: концерт планировался на улице, и всё оборудование было выстроено под это, однако в последний день из-за непогоды выступление решили перенести в большой зал, который не очень подходит для концертов подобного рода. Как итог – в зале Гречку было слышно крайне неразборчиво, что несколько мешало общению с публикой. А этому Настя на выступлениях уделяет особое внимание.

Впрочем, слушателей это ни разу не смутило – песни Гречки они знают наизусть и пели практически хором. Подростки весело отплясывали под ритмичные партии баса и ударных, громко подпевая знакомым мотивам. Через 20 минут после начала в перерывах между песнями из зала раздалось искреннее «Я тебя люблю, Настя!», после чего атмосфера резко приобрела характерный для тяжелой музыки накал: несколько юношей выстроились в линию и начали «качать» зал, раззадоривая и без того заведенную публику.

Спустя примерно 40 минут Гречка взяла небольшую паузу и после перерыва осталась на сцене одна исполнять уже чисто акустическую программу. В зале заметно поредело, что, честно говоря, сыграло только на пользу: вокруг сразу же воцарилась атмосфера уютного квартирника для своих, которая как нельзя лучше подходит выступлениям Насти.

Завершился концерт в десятом часу вечера, как раз, чтобы успеть добраться до дома и не получить выговор от родителей. Или же отправиться на вписку, но это уже совсем другая история...

К слову, Настя успела не только завоевать любовь поклонников рок-музыки, но и нелюбовь именитых представителей сцены. Буквально за несколько дней до тульского концерта легенда русского рока Земфира, с которой частенько сравнивают набирающую популярность Настю Иванову, решила нарушить свое молчание в соцсетях и ответить на многочисленные заявления «Гречка – новая Земфира». Правда, сделала она это довольно резко.

Возможно, поводом для подобной реакции стало заявление, сделанное певицей Монеточкой – также молодой набирающей популярность артистки, которая поддерживает тесные дружеские отношения с Гречкой. Во время одного из интервью Монеточка прокомментировала то, что их с Настей постоянно называют Литвиновой и Земфирой нового времени.

– Думаешь, это хорошее сравнение? Мне вот кажется, что Настя покруче будет. Для меня она потрушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный.

Земфира в стороне не осталась и даже после первого неудачного поста продолжила обсуждать Гречку. Увы, но в момент публикации рядом с ней не оказалось нужного человека, который бы вовремя объяснил ей, что давать публичную оценку внешности человека (а уж тем более исполнителя песен) в 2018 году – это занятие, мягко говоря, недостойное даже пубертатных троллей (а уж тем более легенды и лидера мнений).

Чем закончится конфликт – остается только догадываться, однако пока и Монеточка, и Гречка хранят молчание. Что в данной ситуации уже кажется намного более выигрышной позицией, чем у Земфиры Талгатовны.