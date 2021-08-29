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ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!»

ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!»

Кумир молодежи выступил на Казанской набережной, исполнил главные хиты и пообщался с поклонниками.

Певец ФОГЕЛЬ (Роберт Черникин) приехал в Тулу 28 августа на закрытие сезона молодежного проекта «Газон». Послушать любимого исполнителя на Казанской набережной собрались тысячи подростков.

Аудитория у ФОГЕЛЯ молодая - в основной школьники и студенты, которые умеют зажигать, поэтому часовой концерт прошел на одном дыхании. Поклонники срывали голос при виде артиста и пели все его треки наизусть.

Сам ФОГЕЛЬ отвечал взаимностью, общался с поклонниками со сцены, и мотивировал их никогда не останавливаться на пути к своим целям: 

- Пару лет назад понял для себя, что абсолютно неважно, из какой ты семьи и из какого города. Важно, к чему ты придешь в жизни. Я родился в Магадане. А теперь я живу в Москве, занимаюсь любимым делом и кайфую от жизни. Я вам желаю того же самого. Вы все сможете!

До выхода артиста на сцене проходило торжественное закрытие «Газона» с номерами участников проекта. ФОГЕЛЬ оценил их выступления: 

- До меня тут выступало много классных ребят. Было реально круто. В жизни очень важно всегда к чему-то стремиться. Это банально, но, по факту, если бы я когда-то не рискнул, не попробовал пойти на студию звукозаписи записать первый трек, то не стоял бы сейчас на сцене перед вами.

У вас есть мечты? Идите к ним, и все будет супер! В жизни главное не сдаваться. Спустя тысячу вариантов, один все-таки должен выстрелить. Вспомните Эдисона, который изобрел тысячу лампочек, прежде чем добился успеха. Желаю вам исполнения мечт. Пускай вам повезет!

В этот вечер на набережной звучали главные хиты ФОГЕЛЯ: «Стерва», «Мальчик», «Дуракам везет», «Лето 17», «Ревную», новый трек «Богатыми» и др.

А песня «Выпускник» навеяла воспоминания артиста о школе: 

- За мной повторять не нужно, я к экзаменам не готовился. Всё завалил, с трех предметов набрал 156 баллов и не поступил ни в один вуз. В этом нет ничего похвального. В жизни сложилось все, как надо. Но вам, у кого еще есть время, советую: подготовьтесь к экзаменам, подстрахуйтесь. Это пригодится.

Сейчас школа, возможно, вам надоела. Вы хотите быть самостоятельными, чтобы никаких домашних заданий и уроков. Но самый лютый треш начинается, когда ты переезжаешь в другой город и понимаешь: это надо и вещи самому стирать, и еду готовить и мыть посуду. Это все происходит не само. Цените то, что у вас есть сейчас и любите родителей. 

Артист просил зрителей отдыхать на концерте на полную, что ребята и сделали:

- Вы потом пойдете домой или гулять, и я бы хотел, чтобы вы уходили отсюда с классными эмоциями, расслабились. Здесь некого стесняться, пойте от души так, как будто здесь кроме вас никого нет, и вы не боитесь сорвать голос. 

В конце ФОГЕЛЬ поблагодарил всех за то, что они собрались, а затем в Instagram признался, что сам зарядился от этой встречи. А еще артист пообещал, что обязательно вернется в Тулу с концертом. Ждем! И смотрим фоторепортаж Myslo с концерта на Казанской набережной.

Галерея
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 1
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 2
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 3
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 4
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 5
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 6
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 7
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 8
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 9
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 10
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 11
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 12
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 13
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 14
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 15
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 16
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 17
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 18
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 19
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 20
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 21
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 22
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 23
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 24
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 25
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 26
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 27
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 28
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 29
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 30
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 31
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 32
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 33
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 34
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 35
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 36
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 37
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 38
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 39
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 40
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 41
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 42
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 43
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 44
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 45
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 46
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 47
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 48
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 49
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 50
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 51
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 52
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 53
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 54
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 55
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 56
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 57
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 58
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 59
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 60
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 61
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 62
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 63
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 64
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 65
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 66
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 67
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 68
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 69
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 70
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 71
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 72
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 73
ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!», Фото: 74
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
29 августа, в 18:18 −3
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