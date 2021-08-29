ФОГЕЛЬ в Туле: «Идите к мечтам, и все будет супер!»

Певец ФОГЕЛЬ (Роберт Черникин) приехал в Тулу 28 августа на закрытие сезона молодежного проекта «Газон». Послушать любимого исполнителя на Казанской набережной собрались тысячи подростков.

Аудитория у ФОГЕЛЯ молодая - в основной школьники и студенты, которые умеют зажигать, поэтому часовой концерт прошел на одном дыхании. Поклонники срывали голос при виде артиста и пели все его треки наизусть.

Сам ФОГЕЛЬ отвечал взаимностью, общался с поклонниками со сцены, и мотивировал их никогда не останавливаться на пути к своим целям:

- Пару лет назад понял для себя, что абсолютно неважно, из какой ты семьи и из какого города. Важно, к чему ты придешь в жизни. Я родился в Магадане. А теперь я живу в Москве, занимаюсь любимым делом и кайфую от жизни. Я вам желаю того же самого. Вы все сможете!

До выхода артиста на сцене проходило торжественное закрытие «Газона» с номерами участников проекта. ФОГЕЛЬ оценил их выступления:

- До меня тут выступало много классных ребят. Было реально круто. В жизни очень важно всегда к чему-то стремиться. Это банально, но, по факту, если бы я когда-то не рискнул, не попробовал пойти на студию звукозаписи записать первый трек, то не стоял бы сейчас на сцене перед вами. У вас есть мечты? Идите к ним, и все будет супер! В жизни главное не сдаваться. Спустя тысячу вариантов, один все-таки должен выстрелить. Вспомните Эдисона, который изобрел тысячу лампочек, прежде чем добился успеха. Желаю вам исполнения мечт. Пускай вам повезет! В этот вечер на набережной звучали главные хиты ФОГЕЛЯ: «Стерва», «Мальчик», «Дуракам везет», «Лето 17», «Ревную», новый трек «Богатыми» и др. А песня «Выпускник» навеяла воспоминания артиста о школе:

- За мной повторять не нужно, я к экзаменам не готовился. Всё завалил, с трех предметов набрал 156 баллов и не поступил ни в один вуз. В этом нет ничего похвального. В жизни сложилось все, как надо. Но вам, у кого еще есть время, советую: подготовьтесь к экзаменам, подстрахуйтесь. Это пригодится.

Сейчас школа, возможно, вам надоела. Вы хотите быть самостоятельными, чтобы никаких домашних заданий и уроков. Но самый лютый треш начинается, когда ты переезжаешь в другой город и понимаешь: это надо и вещи самому стирать, и еду готовить и мыть посуду. Это все происходит не само. Цените то, что у вас есть сейчас и любите родителей.

Артист просил зрителей отдыхать на концерте на полную, что ребята и сделали:

- Вы потом пойдете домой или гулять, и я бы хотел, чтобы вы уходили отсюда с классными эмоциями, расслабились. Здесь некого стесняться, пойте от души так, как будто здесь кроме вас никого нет, и вы не боитесь сорвать голос.

В конце ФОГЕЛЬ поблагодарил всех за то, что они собрались, а затем в Instagram признался, что сам зарядился от этой встречи. А еще артист пообещал, что обязательно вернется в Тулу с концертом. Ждем! И смотрим фоторепортаж Myslo с концерта на Казанской набережной.