Развивающие занятия для детей – 2021: обзор Myslo

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Осень совсем скоро, самое время выбрать курсы, которые помогут ребенку развиваться и откроют новые таланты.

Современные дети неразрывно связаны с гаджетами и новыми технологиями. Уберегать от этого или дать возможность превратить увлечение в будущую профессию? Второй вариант явно предпочтительнее. Тем более, что работа в сфере IT не только престижная, но и высокооплачиваемая.

Куда отдать ребенка, чтобы таланты не пропадали? В Малую Компьютерную Академию ШАГ. Это место, где дети и подростки осваивают технологии, которыми в будущем будет пользоваться весь мир.

Обучающая программа построена в основном на практике, дети создают собственные проекты в команде и индивидуально. Так они учатся не только компьютерным технологиям, но и умению работать в команде, планировать и достигать целей. Обучение направлена на то, чтобы развить универсальные навыки, полезные для каждого. Так что если ребенок в будущем не захочет связывать свою профессию с IT-технологиями, полученные в Малой Компьютерной Академии знания, все равно окажутся полезными в других сферах.

В Академии работает команда опытных практикующих педагогов, которые строят занятия так, что на них интересно детям всех возрастов. Никаких скучных конспектов, монотонных лекций и зубрежки. Уроки построены в игровой интерактивной форме, а все полученные знания тут же применяются на практике. Дети замотивированы на достижений целей: в Малой Компьютерной Академии ШАГ есть специальная «академическая» валюта. А родители в любое время могут заглянуть в электронную систему и поинтересоваться программой и успехами своего ребенка.

Помимо этого в процессе обучения ребенок проходит своеобразный тест-драйв профессий в IT-индустрии, в ходе которого понимает, какая область индустрии ему наиболее близка. После этого он может изучать ее более детально.

Кого ждут в Малой Компьютерной Академии ШАГ?

Программа обучения рассчитана на две возрастные группы: с 9 до 12 лет, с 13 до 14 лет.

Младшая группа изучает компьютер не как только игровой гаджет, но и как инструмент для самовыражения и развития. Студенты знакомятся с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в сети, создают собственные игры и роботов LEGO.

Старшая группа с нуля создает технические проекты и разрабатывает профессиональные игровые приложения, веб-сайты и принимает уникальные технические решения.

Подробнее о программах обучения читайте здесь.

По окончании обучения дети смогут:

Определиться с выбором направления в ИТ и понять, хотят ли они развиваться в этой сфере

Разрабатывать интернет-сайты, проводить фото- и видеосъемку, моделировать и программировать

Использовать компьютер как инструмент интеллектуального развития и творческого самовыражения

Создавать компьютерные игры с использованием передового программного обеспечения

Создавать WEB-проекты: начиная с дизайна и заканчивая запуском полноценного сайта

Разбираться в современных тенденциях робототехники и проектировать гаджеты для Умного Дома

Создавать анимацию и мультфильмы, 3D-объекты, подготавливать их для запуска в печать на современных 3D-принтерах

Работать с виртуальной реальностью и создавать виртуальные миры

Взаимодействовать в команде, быть смышлеными, быстро принимать решения, находить нестандартные решения Пока еще сомневаетесь, будет ли ребенку интересно обучение в Компьютерной Академии? Приводите его на бесплатный мастер-класс. Они проходят каждую субботу. Подробное актуальное расписание ищите по ссылке.

Компьютерная академия «ШАГ»

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

тел. +7 (4872) 57-37-87.

tula.itstep.org