Развивающие занятия для детей – 2021: обзор Myslo
Осень совсем скоро, самое время выбрать курсы, которые помогут ребенку развиваться и откроют новые таланты.
Компьютерная Академия ШАГ
Тульская шахматная гостиная
Языковая школа ILS
Компьютерная Академия ШАГ
Современные дети неразрывно связаны с гаджетами и новыми технологиями. Уберегать от этого или дать возможность превратить увлечение в будущую профессию? Второй вариант явно предпочтительнее. Тем более, что работа в сфере IT не только престижная, но и высокооплачиваемая.
Куда отдать ребенка, чтобы таланты не пропадали? В Малую Компьютерную Академию ШАГ. Это место, где дети и подростки осваивают технологии, которыми в будущем будет пользоваться весь мир.
Обучающая программа построена в основном на практике, дети создают собственные проекты в команде и индивидуально. Так они учатся не только компьютерным технологиям, но и умению работать в команде, планировать и достигать целей. Обучение направлена на то, чтобы развить универсальные навыки, полезные для каждого. Так что если ребенок в будущем не захочет связывать свою профессию с IT-технологиями, полученные в Малой Компьютерной Академии знания, все равно окажутся полезными в других сферах.
В Академии работает команда опытных практикующих педагогов, которые строят занятия так, что на них интересно детям всех возрастов. Никаких скучных конспектов, монотонных лекций и зубрежки. Уроки построены в игровой интерактивной форме, а все полученные знания тут же применяются на практике. Дети замотивированы на достижений целей: в Малой Компьютерной Академии ШАГ есть специальная «академическая» валюта. А родители в любое время могут заглянуть в электронную систему и поинтересоваться программой и успехами своего ребенка.
Помимо этого в процессе обучения ребенок проходит своеобразный тест-драйв профессий в IT-индустрии, в ходе которого понимает, какая область индустрии ему наиболее близка. После этого он может изучать ее более детально.
Кого ждут в Малой Компьютерной Академии ШАГ?
Программа обучения рассчитана на две возрастные группы: с 9 до 12 лет, с 13 до 14 лет.
Младшая группа изучает компьютер не как только игровой гаджет, но и как инструмент для самовыражения и развития. Студенты знакомятся с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в сети, создают собственные игры и роботов LEGO.
Старшая группа с нуля создает технические проекты и разрабатывает профессиональные игровые приложения, веб-сайты и принимает уникальные технические решения.
Подробнее о программах обучения читайте здесь.
По окончании обучения дети смогут:
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Определиться с выбором направления в ИТ и понять, хотят ли они развиваться в этой сфере
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Разрабатывать интернет-сайты, проводить фото- и видеосъемку, моделировать и программировать
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Использовать компьютер как инструмент интеллектуального развития и творческого самовыражения
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Создавать компьютерные игры с использованием передового программного обеспечения
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Создавать WEB-проекты: начиная с дизайна и заканчивая запуском полноценного сайта
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Разбираться в современных тенденциях робототехники и проектировать гаджеты для Умного Дома
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Создавать анимацию и мультфильмы, 3D-объекты, подготавливать их для запуска в печать на современных 3D-принтерах
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Работать с виртуальной реальностью и создавать виртуальные миры
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Взаимодействовать в команде, быть смышлеными, быстро принимать решения, находить нестандартные решения
Пока еще сомневаетесь, будет ли ребенку интересно обучение в Компьютерной Академии? Приводите его на бесплатный мастер-класс. Они проходят каждую субботу. Подробное актуальное расписание ищите по ссылке.
Компьютерная академия «ШАГ»
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел. +7 (4872) 57-37-87.
Тульская шахматная гостиная
Занятия шахматами развивают лидерские качества, логическое мышление. Важно выбрать правильное место, где ваш ребенок будете получать эти навыки.
Тульская шахматная гостиная открыла набор на новый учебный год. На занятия приглашают ребят в возрасте от 4-х лет. Как показывает практика, это идеальный возраст, чтобы начать обучаться шахматам. Также открыт набор в группы для взрослых.
Почему именно гостиная? Здесь есть все условия для профессионального роста — новейшие обучающие программы, шахматное оборудование и возможность регулярно участвовать в турнирах. Постоянная практика поможет реализовать то, что было изучено на занятиях.
Пять главных причин, почему ребенка нужно отправить на занятия в шахматную гостиную:
- Сильные тренеры. Молодые специалисты с педагогическим образованием, являющиеся лучшими действующими шахматистами области.
- Спортивные разряды. Очки, полученные на соревнованиях, влияют на рейтинг Международной шахматной федерации ФИДЕ и Федерации шахмат России (ФШР). Это позволяет детям выполнять спортивные разряды.
- Новейшее оборудование. Гостиная оснащена современными электронными шахматными досками, которые позволяют следить за всем происходящим в режиме онлайн. Такого нет ни у кого во всем Центральном федеральном округе!
- Престижные соревнования. Лучшие ученики принимают участие во всероссийских турнирах. При этом они получают брендированную именную форму от Тульской шахматной гостиной.
- Шахматные сборы. Такого в России больше нет нигде! Тульская гостиная впервые организовала сборы в Сочи. Туда отправились 18 детей. К ребятам в гости приехал главный тренер юношеской сборной России, международный гроссмейстер Михаил Кобалия. Он провел с детьми сеанс одновременной игры и открытый урок. Кульминацией сборов стала встреча с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.
Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж (вход со двора).
Тел. +7 (915) 789-789-6 (прием звонков пн.-пт. с 10.00 до 20.00).
Внимание: набор в группы ведется с 4-х лет.
Языковая школа ILS
Международная языковая школа ILS – это не курсы, а именно школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. Здесь по эксклюзивным программам обучения могут легко освоить английский, испанский, французский, немецкий и китайский языки как дети, так и взрослые.
Системный подход в обучении иностранным языкам и круглогодичные программы позволяют студентам школы получать высокое качество знаний и добиваться реальных результатов, чтобы уверенно чувствовать себя в любой точке мира. ILS действительно учит говорить и думать на иностранном языке.
Ученики любят ILS за нестандартный и эффективный подход: грамматика и лексика преподается в интересной ненавязчивой форме.
Здесь изучение английского – это не просто заучивание слов и правил. Преподавание ведется полностью на английском языке, используются бытовые выражения, мимика, жесты, ассоциации, в обучении задействованы современное оборудование и интерактивные доски, что полностью погружает в языковую среду.
ILS – международная сеть языковых центров, на данный момент два десятка филиалов в России. Одни из них год назад открыт в Туле. За это время более 80 учеников уже успели оценить качество обучения, профессионализм педагогов, найти новых друзей.
Помимо занятий в формате учитель-ученики, на базе школы проводятся занятия с носителями языков, летние лагеря, тематические праздничные программы и многое другое.
Обучающиеся в школе ежегодно проходят оценку независимой организации University of Cambridge. Очередной экзамен для учеников прошлого года состоится в Туле 4 октября. По его прохождении студенты получают сертификат Кембриджского университета. Он бессрочен и является высочайшим подтверждением уровня владения языком.
Тула, ул. Демонстрации, 19.