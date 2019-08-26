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Мощь гаражного рока: металл, блюз и секс-панки
Фото Алексея Пирязева.

Мощь гаражного рока: металл, блюз и секс-панки

24 августа в Туле отгремел мощный музыкальный фестиваль «Версия» – только для поклонников гаражного рока. 

Изнанка центра города — ржавые гаражи, обветренный бетон, стук колес от проезжающих поездов и августовский закат — фон подобран под стать заявленным музыкальным жанрам: пост-панк, трип-хоп, металл, гаражный рок, авторская песня, шугейз, блююююз.

На фестивале выступили такие исполнители:

  • ssshhhiiittt! — гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова;
  • «Можем повторить» — московский коллектив инди-рока;
  • «ВЛАЖНОСТЬ» — дерзкий сильный вокал от московских секс-панков;
  • «Автоспорт» — московская модная пост-блэк-металл группа;
  • YOVTHLESS — гитарный рок и депрессивные мелодии;
  • «Дисциплина безбольной биты» — тульские музыканты, играющие мелодичный и расслабленный дрим-поп;
  • «Маяк» - исполнительница постбарда;
  • Greenheadlights - ne-man band проект, смешивающий электронику, живые инструменты, много СПГС и бессмысленных отсылок;
  • «Сапоги» - роковый блюз.

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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 42
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 43
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 44
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 45
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 46
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 47
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 48
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 49
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 50
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 51
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 52
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 53
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 54
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 55
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 56
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 57
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 58
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 59
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 60
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 61
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 62
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 63
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 64
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 65
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 66
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 67
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 68
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 69
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 70
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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 72
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 73
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 74
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 75
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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 86
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 87
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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 89
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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 109
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Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 112
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 113
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 114
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 115
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 116
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 117
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 118
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 119
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 120
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 121
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 122
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 123
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 124
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 125
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 126
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 127
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 128
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 129
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 130
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 131
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 132
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 133
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 134
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 135
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 136
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 137
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 138
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 139
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 140
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 141
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 142
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 143
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 144
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 145
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 146
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 147
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 148
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 149
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 150
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 151
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 152
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 153
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 154
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 155
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 156
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 157
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 158
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 159
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 160
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 161
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 162
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 163
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 164
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 165
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 166
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 167
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 168
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 169
Фестиваль для поклонников гаражного рока, Фото: 170
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26 августа, в 16:05 +2
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