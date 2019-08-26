Фото Алексея Пирязева.
Мощь гаражного рока: металл, блюз и секс-панки
24 августа в Туле отгремел мощный музыкальный фестиваль «Версия» – только для поклонников гаражного рока.
Изнанка центра города — ржавые гаражи, обветренный бетон, стук колес от проезжающих поездов и августовский закат — фон подобран под стать заявленным музыкальным жанрам: пост-панк, трип-хоп, металл, гаражный рок, авторская песня, шугейз, блююююз.
На фестивале выступили такие исполнители:
- ssshhhiiittt! — гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова;
- «Можем повторить» — московский коллектив инди-рока;
- «ВЛАЖНОСТЬ» — дерзкий сильный вокал от московских секс-панков;
- «Автоспорт» — московская модная пост-блэк-металл группа;
- YOVTHLESS — гитарный рок и депрессивные мелодии;
- «Дисциплина безбольной биты» — тульские музыканты, играющие мелодичный и расслабленный дрим-поп;
- «Маяк» - исполнительница постбарда;
- Greenheadlights - ne-man band проект, смешивающий электронику, живые инструменты, много СПГС и бессмысленных отсылок;
- «Сапоги» - роковый блюз.
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