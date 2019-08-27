Химчистка «Чистый кроссовок»: подарим любимой обуви вторую жизнь

Фото Дмитрия Дзюбина.

При правильном уходе обувь может служить вам очень долго. Доверьте чистку и восстановление профессионалам, и тогда тратить деньги на покупку новой пары не придется!

Со временем даже самая дорогая и качественная обувь теряет свой внешний вид. Зимние реагенты на дороге, летняя пыль и грязь не проходят бесследно. Но сейчас это не повод расставаться с любимыми ботинками и кроссовками. В Туле появилась химчистка обуви «Чистый кроссовок», которая подарит вашей обуви новую жизнь.

Реставрация и профессиональная чистка поможет устранить царапины, заломы на коже и вернуть ей первоначальный вид. Химчистка обуви творит чудеса и с кроссовками, возвращая подошве, коже и ткани белизну.

Примеры работ впечатляют: глядя на фотографии, никогда не подумаешь, что эту обувь носили уже несколько лет. Она выглядит как новая!

Специалисты используют только профессиональные чистящие средства и косметику, так что будьте уверены: восстановленная обувь прослужит вам еще многие годы.

Долго ждать результата не придется, несколько мастеров распределяют работу между собой, что ускоряет процесс. Отдать и забрать обувь вы можете в любом барбершопе TopGun в Туле.

Восстановить обувь совсем недорого. В стоимость каждой услуги уже включен широкий спектр работ, химчистка обойдется в 1000-3000 рублей за пару в зависимости от сложности. Такая цена не сравнится со стоимостью хорошей обуви в магазине.

Помимо реставрации и очистки обуви специалисты могут нанести рисунки любой сложности на одежду и обувь, делая ее эксклюзивной.

Кстати, компания «Чистый кроссовок» сотрудничает с ПФК «Арсенал», поэтому приготовила для болельщиков эксклюзивную акцию.

Всем владельцам билетов на текущий матч – 10% скидка, владельцам абонементов или клубных карт болельщиков ПФК «Арсенал» – скидка 15%.

«Чистый кроссовок» может воскресить и обновить не только вашу обувь. Профессионалы аккуратно и качественно покрасят любые кожаные изделия или нанесут на них рисунок по вашему желанию.

Компания «Чистый кроссовок» выполнит для вас следующие виды работ:

химчистка обуви;

реставрация обуви;

ремонт обуви;

покраска любых кожаных изделий;

продажа косметики и аксессуаров для ухода за обувью;

нанесение рисунков любой сложности на одежду и обувь.

Кстати, при заказе Castom'а услуги восстановления и чистки будут на 50% дешевле!

Химчистка обуви «Чистый кроссовок»

Тел.: 8-953-420-20-05, 8-905-110-19-45.