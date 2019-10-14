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Байкерская вечеринка в М2: брутальные парни, скелеты без шкафов и стриптиз!
Фоторепортаж Александрита Счастливого.

Байкерская вечеринка в М2: брутальные парни, скелеты без шкафов и стриптиз!

В рок-клубе M2 на выходных прошла байкерская вечеринка.

Субботним вечером 12 октября в клубе М2 собрались байкеры из шести российских городов: Тулы, Калуги, Ельца, Борисоглебска, Курска и Малоярославца. Одиноких девушек в заведение пускали бесплатно, еще и угощали. Так что в клубе было многолюдно: по скромным прикидкам около 300 гостей.

Брутальная байкерская вечеринка прошла мирно и без эксцессов. Гвоздем вечера стало выступление кавер-группы Moscow Rock Revival. Концерт немного задержали, но это никого не расстроило: все спокойно выпивали и кушали вкусный шашлык. Стрип-шоу от девочек-зажигалочек, по словам гостей, было шикарно!

 

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Байкерская вечеринка в М2, Фото: 55
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 56
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 57
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 58
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 59
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 60
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 61
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 62
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 63
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 64
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 65
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 66
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 67
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 68
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 69
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 70
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 71
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 72
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 73
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 74
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 75
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 76
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 77
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 78
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 79
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 80
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 81
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Байкерская вечеринка в М2, Фото: 84
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 85
Байкерская вечеринка в М2, Фото: 86
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