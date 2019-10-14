Байкерская вечеринка в М2: брутальные парни, скелеты без шкафов и стриптиз!

Фоторепортаж Александрита Счастливого.

Субботним вечером 12 октября в клубе М2 собрались байкеры из шести российских городов: Тулы, Калуги, Ельца, Борисоглебска, Курска и Малоярославца. Одиноких девушек в заведение пускали бесплатно, еще и угощали. Так что в клубе было многолюдно: по скромным прикидкам около 300 гостей.

Брутальная байкерская вечеринка прошла мирно и без эксцессов. Гвоздем вечера стало выступление кавер-группы Moscow Rock Revival. Концерт немного задержали, но это никого не расстроило: все спокойно выпивали и кушали вкусный шашлык. Стрип-шоу от девочек-зажигалочек, по словам гостей, было шикарно!