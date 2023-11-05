Три близнеца и «повешенный Ленин»: история самого высокого памятника Тулы

Ровно 40 лет назад, в 1983 году в Туле торжественно открыли памятник, ставший одним из символов центральной части города – памятник Ленину.

Три близнеца

Лениных мало не бывает. На закате советской власти, в 80-х годах прошлого века, в Тульской области было 7 населенных пунктов, названных именем Ленина: село Ленино Одоевского района, поселок Ильича Веневского района, поселок Ленина Воловского района, поселок Ленина 1, поселок Ленина 2, поселок Ленинский Чернского района, поселок Ленинский Ленинского района.

С Лениным были связаны названия 33 колхозов области и один совхоз: «Имя Ленина», «Знамя Ленина», «Знамя Ильича», «Имени Ленина», «Имени Владимира Ильича», «Путь Ильича», «Идея Ленина», «Памяти Ленина», «Заветы Ленина», «Ленинский путь», «Заветы Ленина (Ильича)» в Щекинском районе, совхоз Ленинский в Ленинском районе.

Также имелись библиотека им. Ленина, ДК железнодорожников имени Ленина в Туле, Рудоремонтный завод, совхозная школа в деревне Иваньково, Иваньковский сельскохозяйственный техникум – все тоже имени Ленина.

Тогда же, в 80-е, Тула приобрела и два памятника вождю мирового пролетариата. Прежний, на площади Восстания, своими размерами никак, конечно, не вписывался в масштабы новообразованной площади Ленина. И хоть руководители области, начиная с Алексея Хворостухина в 50-е годы и считали, что он выполнен на низком художественном уровне, на самом деле это был один из лучших памятников Владимиру Ильичу.

Его автор – Матвей Харламов, ученик В. А. Беклемишева в Императорской Академии художеств, самого востребованного скульптора своего времени. Они, кстати, ровесники – и Ленин, и Харламов родились в 1870 году.

Первого руководителя советского государства Матвей Харламов лично видел дважды. Также в личном архиве Харламова были три фотографии, которые и стали основой для скульптурных портретов. Посмертный портрет Ленина он лепил стоя у его гроба, для чего специально приезжал в Москву из Петрограда.

Лениных, аналогичных тульскому, целых три. В 1926 году по модели Матвея Харламова был отлит на бронзы памятник В. И. Ленину на заводе «Красный выборжец» в Ленинграде и передан родственному предприятию в городе Кольчугине Владимирской области. Летом того же года установили такого же Ленина в Туле. И, наконец, красным выборжцам так понравились оба эти памятника, что они сделали третью копию, и поставили ее перед своим предприятием.

А в Туле потом вдруг решили, что это все низкий художественный уровень.

После того, как появился большой Ленин, прежний, с площади Восстания, долго томился за ненадобностью на складах Московского вокзала. Но после того, как кто-то из возмущенных коммунистов написал по этому поводу письмо в Москву, в Туле немедленно среагировали. Несмотря на стоявшие тогда морозы, памятник героическими усилиями в течение нескольких дней установили на территории артиллерийского института, где его можно увидеть и сейчас.

История об одном повешенном

В 1960 году горисполком принял решение о создании в Туле новой площади, на которой предполагалось установить монумент основателя партии и советского государства. Она еще не имела ничего общего с нынешней, просто, наконец, определились с планами на ближайшее будущее. Планировалось, что на площади сделают большую Доску почета, а перед ней водрузят бронзовый монумент на гранитном пьедестале.

Обращенный на юг, он будет хорошо в течение всего дня освещен и придаст площади монументальность.

За идею ухватились быстро, и практически сразу приехал делегированный скульптор из художественного фонда в Москве для ознакомления с особенностями расположения площади.



Проект памятника Ленину 1960 года. Белого дома нет. Движение по тогда еще улице Коммунаров сохраняется до Менделеевской. За спиной - Доска почета.

В создании гранитного пьедестала должны были принимать участие местные авторы. А до того, как будет создан памятник, на месте его установки собирались положить камень. Как это происходит, мы уже видели по примеру памятника Глеба Успенского. В 1993 году положили закладной камень, в 2015-м установили памятник. Тут главное застолбить место. Тем более, что Доска почета вскоре переехала в площади Ленина на остановку общественного транспорта около стадиона.

С новым памятником Ленину история тоже затянулась. За работу уже в 1961 году взялись в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Г. В. Нероды, известного мастера по изготовлению монументального образа главы советского государства. Его главный шедевр в этом жанре – голова Ленина высотой чуть меньше восьми метров, установленная на главной площади в Улан-Удэ. На местном сленге она так и зовется – «голова». Тульскому памятнику утвердили размеры в пять метров и четыре – гранитный пьедестал. Итого девять.

Высота нынешнего, к слову сказать, восемь метров, и это самый высокий памятник в городе.

Но 18 сентября 1961 года вышло постановление бюро ЦК КПСС и Совета министров РСФСР от «О сооружении памятников на территории РСФСР». Приоритетным было объявлено строительство жилья, на всем остальном призвали экономить. Работы над новым Лениным, соответственно, приостановили.

Возобновились они только при Юнаке, когда начали проектировать новый облик центральной городской площади. Теперь работу поручили скульптору Михаилу Захарову. Некий образ монументального вождя у него имелся еще с шестидесятых годов. Но его еще надо было привязать к тульским условиям. Михаил Александрович рассказывал, что предложил на выбор три варианта. В основу той скульптуры, на которую пал выбор, по его словам, легла такая мысль: Ленин готовится к выступлению. «Нам хотелось, чтобы в скульптуре чувствовалось большое внутреннее напряжение, динамика характера, а не жеста».

И ведь как к этой работе ни относись, можно констатировать, что замысел свой автор воплотил идеально. Динамика и внутреннее напряжение в памятнике присутствуют. В монументальном жанре это достойная работа.

Работы над памятником Ленину начались во всесоюзном производственно-художественном комбинате им. Е. Вучетича в 1978 году.



Строительство Белого дома и памятника. Фото из архива Александра Наумова.

С установкой памятника не все оказалось просто. Первая проблема возникла с облицовкой. В мае 1981 года отдел культуры Тулгорисполкома заключил договор с объединением «Днепронерудпром» на поставку гранитных изделий с Токовского карьера Днепропетровской области. Каменотесы захотели, чтобы с ними рассчитались бартером. В 1981 году Тулгорисполком передал вагон лесоматериала и семь металлорежущих станков (четыре вертикально-сверлильных, комбинированные ножницы, поперечно-строгальный и токарно-центровальный). Но объединение все равно откровенно тянуло резину – то привезем в марте, то в августе, в итоге не поставили ничего. На следующий год для стимуляции процесса потребовали с опережающей поставкой в 1982 году мостовой кран с Узловского машзавода по наряду 1983 года.

В итоге гранит таки в 1982 году прислали, но очень низкого качества, с большим количеством брака.

Большинство гранитных деталей требовали серьезной дополнительной обработки. Например, вместо требуемой толщины 150 мм они имели толщину 400-600 мм. В документах переписки с объединением есть негодование туляков, что на 21 сентября 1982 года из 117 изделий поставлено всего 92. Причем, из 25 недопоставленных 17 изделий – первого яруса установки.

А ведь сроки уже поджимали. С памятником надо было определяться. Впрочем, и с ним самим тоже была заминки. Пока везли из Белоруссии, у монумента отвалилась нога. Пришлось срочно возвращать назад на переделку.

По поводу установки монумента в интернете гуляют всякие странные байки о том, как арестовали некоего «художника», имея в виду, наверное, архитектора за то, что памятник висел в воздухе, подвешенный за голову, и на это пялились люди в проезжавших мимо троллейбусах. В итоге установку перенесли на четыре утра, когда все спят.

Достоверно можно рассказать другую историю. Памятник действительно подвешивали за голову – а как иначе. И, чтобы избежать лишнего глаза, предварительно в облисполкоме, который еще работал в бывшем доме Ермолаева-Зверева, прошлись по всем кабинетам и потребовали, чтобы окна, выходящие на площадь, были плотно завешаны. Боялись, наверно, даже не того, что чиновники увидят лишнее, а что это кто-то сфотографирует.

И ведь действительно – никаких фотографий повешенного Ленина по сей день нет.

Такие были времена – идеология превыше всего. В качестве примера дополним рассказ другой историей. В те же примерно годы по кабинетам Белого дома ходил, скажем так, один возмущенный тульский автор, и выражал свое негодование в адрес местного Приокского книжного издательства: на книжку о коммунисте у них нет денег, а на книжку о разбойниках есть. Книжку о коммунистах в скором времени все же издали, но сначала все равно выпустили в свет книжку о разбойниках – «Остров сокровищ» Стивенсона.

Торжественное открытие

5 ноября 1983 года на центральной площади города состоялось торжественное открытие нового памятника Ленину. Произошло это за несколько дней до главного праздника страны – 7 ноября, когда по новой площади впервые должны были пройти колонны трудящихся в знак нерушимого единства советского народа.



С памятника торжественно срывают белое полотнище. Открытие 5 ноября 1983 г.

У подножия памятника замер почетный воинский караул. На трибуне присутствовали представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов области и города, ветераны партии и труда, почетные граждане города. Среди приглашенных были не только высшие чиновники области, но и ветераны партии, ветераны труда, участники обороны Тулы, передовые рабочие.

В 16 часов над площадью, усиленные динамиками, зазвучали радиопозывные города-героя Тулы. Кратким вступительным словом митинг открыл первый секретарь тульского горкома партии В. А. Пастухов. Затем участники торжественной церемонии подошли к памятнику. Почетное право открыть памятник было предоставлено первому секретарю обкома И. Х. Юнаку, председателю облисполкома Н. Т. Синегубову, первому секретарю тульского горкома КПСС Пастухову.

Наконец, Юнак разрезал ленточку. Прозвучала команда начальника почетного караула, и под торжественную музыку государственного гимна с памятника спало покрывало.

– Создание памятника здесь, у стен древнего кремля, на центральной площади города, носящей теперь имя В. И. Ленина – еще одно проявление глубочайшей любви и уважения туляков и памяти к мыслям и делам Ильича, свидетельство нерушимой верности советских людей ленинским заветам, обратился к собравшимся на площади Юнак.

Но сейчас особенно интересно вспомнить другие слова, сказанные в тот день. Они принадлежат автору проекта Белого дома, академику академии художеств, архитектору Е. Г. Розанову. Он рассказал, что над проектом задания начали работать больше десяти лет назад. «И когда он был готов, стало понятно, что одно это задание не может решить задачу создания архитектурного ансамбля. Поэтому сложился проект оформления его из трех сооружений, которые должны встать здесь: административного здания, многоэтажной гостиницы и научно-исследовательского института. Вот тогда облик площади приобретет законченность. Увидеть это – мечта коллектива архитекторов, строителей, да, думается, и всех жителей вашего прекрасного города».



День рождения Ленина. 22 апреля 1992 г.

Как хорошо все-таки, что до исполнения этой прекрасной мечты всех жителей нашего прекрасного города никто, очевидно, не доживет.

Время от времени возникает, правда, в обществе идея снести памятник, перенести, убрать куда-нибудь подальше. Но, к счастью, все дискуссии быстро утихают. Время борьбы с памятниками и собственным прошлым мы, кажется, все-таки пережили.