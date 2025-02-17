Отличники третьего семестра: история тульских стройотрядов

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17 февраля — День российских студенческих отрядов. Участие в стройотрядах было в СССР добровольным, но в желающих дефицита не было. И вот почему.

Ведь это было хорошим способом заработать, освоить рабочую специальность, получить уроки самостоятельной взрослой жизни. Стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц в советской истории.

Планета «Целина»

Считается, что стройотряды ведут свою историю с 1959 года, когда на целину в Казахстан отправилось более трехсот студентов МГУ им. М. В. Ломоносова. Получается, что самые первые целинники, по сути, тоже были стройотрядовцами, хотя еще и не знали этого.

В начале марта 1954 года, сразу после выхода постановления пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», в тульском горкоме комсомола лежало 560 заявлений от молодых людей с просьбой направить их на целину. Заявления писали семьями, студенческими коллективами и целыми заводскими бригадами.



Первые туляки едут на целину.

7 марта 1954 года в половине третьего дня с Ряжского вокзала Тулы отправился и первый эшелон целинников. На первом вагоне висел плакат «Распашем, засеем необжитые земли!». Через две недели из Тулы вышел второй эшелон с добровольцами. Всего на освоение целины уехало более ста тысяч человек, из них более тысячи — из Тульской области.

Целинники казахских и алтайских степей присылали в Тулу друзьям и родственникам сотни писем, в которых делились новостями, благодарили за помощь и поддержку в их большом и славном труде на благо Родины. В феврале–марте 1955 года на целину уехали еще шесть тысяч добровольцев. В 1956 году собрание республиканского актива комсомола Казахстана выразило благодарность молодым тулякам за неоценимую помощь в уборке урожая и сдаче Родине миллиарда пудов казахстанского хлеба.

Целина в те годы многим казалась краем далеким, экзотическим, наполненным романтикой неизведанного.

«Конечно, хлеб был нужен стране. Но цель, на мой взгляд, у первоцелинников была двоякой: дать Родине многие тысячи тонн зерна и проверить свои силы, свое, если хотите, мужество, — вспоминал один из первых тульских целинников, бывший начальник радиостанции совхоза „Шидертинский“ В. Сырыгин. — Свирепые казахстанские бураны. Неустроенность быта. Да мало ли было, так сказать, отрицательных сторон. А ведь об этом как-то не думали. Думали, говорили о первой пахоте, о том, будет или не будет урожай. Немало же было скептиков, которые предрекали: целина не даст хлеба. А люди, приехавшие в эти, по существу, необжитые места, верили: даст. С этим настроением и ехали в Казахстан».

За пятнадцать лет во многих степных поселках появились целые улицы, построенные молодыми туляками. Это были жилые дома, котельные, клубы. Хотя работать приходилось в очень непростых условиях. В степном Бахтияре, например, дули постоянные ветры. Ни кустика зеленого, ни веточки. И сыпучий песок, песчаные бури. Туляки рыли здесь котлован под фундамент. Работа — просто мучение. Лопату песка выбросишь — четыре обратно с краев насыпаются. Но они со своей задачей справились.



Отъезд стройотряда ТПИ на ударные стройки Нечерноземья. 1980 г.

В таких условиях ковались настоящие характеры.

«В прошлом году, собираясь на уборку урожая в Казахстан, каждый старался взять только самое необходимое. Тем не менее оказалось, что многие увезли с собой лишнее, а нужные вещи оставили, — делился в 1957 году опытом в газете студент А. Фирюлин. — Что же все-таки нужно брать? Одежда должна быть легкой и удобной, лучше иметь спортивный костюм потемнее. В Казахстане климат резко континентальный: днем стоит жара, а ночью бывает холодно. Поэтому хорошо взять телогрейку или свитер, которые особенно пригодятся в сентябре. В июле–августе при сухой погоде лучшей обувью являются легкие и прочные тапочки. Необходимо иметь сапоги или ботинки. Галоши в прошлом году оказались лишними.

Для работы за штурвалом комбайна нужны защитные очки. Соломенная шляпа в жаркие дни предохраняет голову от зноя. Нужно захватить музыкальные инструменты — аккордеон, баян, гитару. В свободную минуту хорошо поиграть в домино, шашки, шахматы. Взяв с собой наволочки для матраца и подушки и набив их на месте свежим сеном или соломой, вы будете отлично спать в палатке или вагончике. Обязательно возьмите байковое одеяло».

Для Анатолия Петровича Фирюлина работа на целине стала началом успешной трудовой карьеры. Позже он избирался первым секретарем Тульского горкома КПСС, был мэром города — председателем горисполкома.

Один из первых тульских целинников Лев Арсентьевич Орлов на целине работал с 1956 года, а в 1966-м поехал уже командиром отряда строительного факультета тульского политеха.

«Наш отряд жил дружной коммуной: все делали сообща и делили поровну, — вспоминал он уже в восьмидесятые годы. — Поэтому наша первая заповедь — быть настоящим коммунаром. Бездельникам, рвачам места в отряде не было».

«Мне удалось два раза съездить в стройотряд. Что там говорить, ехали не только за романтикой, ехали за деньгами, — вспоминает генеральный директор „Туламашзавода“ Евгений Дронов. — Мы хорошо зарабатывали, привозили по тысяче, тысяче двести рублей. Это при стипендии сорок пять рублей. Мы себя на год вперед обували, одевали и еще откладывали на всякие мероприятия. Вставали в шесть утра и работали до восьми вечера. На руках мозольчики оставались будь здоров какие! В стройотряде мы помогали друг другу, если видели, что кто-то не тянет. Был принцип ответственности за другого. Но если сачок — выгоняли. Сачков не держали».

В конце шестидесятых годов началась и тульская целина. Студенты ехали выполнять ту же работу, что и в Казахстане, но уже в районы своей области. Оказалось, и здесь есть где приложить свои силы и заработать. Так, в 1968 году на сельские объекты Тульской области уехали работать двенадцать отрядов, из них один, в Веневском районе, чисто женский. Впервые к студенческому движению присоединились учащиеся Тульского коммунально-строительного техникума.

Яростный стройотряд

Стройотрядовские фирменные ветровки, они же бойцовки, еще долго по старой памяти называли целинками. Бойцовки — потому что ты не просто член стройотряда, а боец, поэтому должен стойко переносить все тяготы стройотрядовской службы. В газетах, кстати, движение стройотрядовцев все равно называли «Планетой Целина». Целина стала символом этого движения.

И имена этих отрядов были как песня — «Бригантина», «Прометей», «Темп», «Горняк», «Левша», «Оружейник», «Вятичи», «Атлант». На бойцовке-целинке, как заслуженные награды, горели нашивки с символикой вуза, отряда и географией его работ.

О стройотрядах снимали документальные и игровые фильмы, слагали песни. Одна из самых известных — неистовое исполнение Александра Градского сочинения «Яростный стройотряд» рупоров эпохи — композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

Для студентов это был третий, трудовой семестр. Правда, допускались к нему не все, а лишь те, кто успешно сдавал экзамены первых двух семестров.

Начинали когда-то, конечно, с простеньких работ, но постепенно отряды набирали силу, а сами бойцы полноценно осваивали рабочие профессии. К хозяевам объектов тоже периодически были претензии из-за того, что они не готовы к приему бойцов — не подготовили жилье, плохое питание, не обеспечили стройматериалами, предоставили разбитую технику. Отсюда частые простои и низкая оплата труда. Это для будущих инженеров и руководителей тоже было важными жизненными уроками. Среди стройотрядов было устроено и свое соцсоревнование, как тогда без него!

Работали не только в Тульской области, но и по всей стране — в Казахстане, Якутии, на Ставрополье. Отряд «Дружба» вообще трудился на реконструкции металлургического завода в Остраве и на других объектах Чехословакии. А в составе бойцов ССО были студенты из дружественных стран, находящиеся на учебе в Туле, — болгары и кубинцы.

26 марта 1979 г. пятьдесят посланцев тульской комсомолии отправились в край, как его называли, комсомольского подвига — Западную Сибирь. Они влились в состав 50-тысячного Всесоюзного ударного комсомольского отряда им. 25-летия целины. В то время в Западной Сибири, на севере Тюменской области, равной по площади чуть ли не всей Западной Европе, вырос мощный нефтепромышленный комплекс, построены и заселены новые города — Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Надым; проложена сеть новых железных дорог, рельсы которых уходили в заполярную тундру.

На всей площади огромного комплекса велось комсомольское ударное строительство. Эти парни и девушки возводили новые города и промышленные гиганты, это они обеспечили досрочный ввод газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», это они построили сотни тысяч жилых домов и объектов соцкультбыта.

К тому времени энтузиасты из Тульской области трудились практически на всех важнейших всесоюзных ударных комсомольских стройках — на КамАЗе и БАМе, на Курской магнитной аномалии и Атоммаше. В составе ударного комсомольского отряда имени ХVIII съезда ВЛКСМ 20 туляков уже уехали в тюменское Приполярье возводить новый город Уренгой. У многих за плечами была уже не одна комсомольская ударная стройка, а две-три освоенных рабочих специальности.

Школа жизни

За многими стройотрядами была закреплена своя специализация. Например, «Механик» и «Атлант» прокладывали линии электропередачи и телефонную связь. Ну а самым известным в Туле был отряд имени Павла Корчагина. Быть корчагинцем — это лучшая в те времена рекомендация для парня при знакомстве с девушкой. Сильный, неленивый, да еще и при деньгах!



Корчагинцы.

Отряд имени Павла Корчагина был создан при тульском трамвайно-троллейбусном управлении в 1973 году для проведения сезонных работ. Своя служба пути со всем требуемым объемом просто не справлялась: надо было каждый год ремонтировать не менее трех с половиной километров пути. При том что штаты не заполнены, это просто нереально.



На работу корчагинцы ехали в трамвае. 1970-е гг.

А вот студенты политеха взялись за работу с огоньком. Трудились по два — два с половиной месяца, жили на казарменном положении в криволученском депо № 2. В 1973 году они положили новые рельсы и шпалы, заменили балласт на улице Оборонной. В 1974-м отремонтировали 4,4 км пути, а в 1975-м — 5,5.

В 1976 году корчагинцы выполняли стратегическую для развития города задачу — построить второй путь от трамвайного кольца «Пединститут» до Басова и заодно реконструировать старую одноколейку. Так с их помощью в конце года в Туле заработало новое поворотное трамвайное кольцо в Менделеевском поселке.

В 1973 году, когда создавался «Корчагинец», революционной идеей озадачились в Новомосковске. Это был период невероятных погодных испытаний, которые для того сельского хозяйства стали настоящим потрясением. В 1972 году — страшная засуха. Весной 1973-го урожай сгубили ливни и ранние морозы. Обычным способом, когда шефы из города посылаются на село, эту проблему было никак не решить. Известно, как работают шефы — до обеда, а потом ищи их, свищи.

Решили создать стройотряд из работников научного института и студентов филиала МХТИ, которые бы помогали конкретным хозяйствам, но уже не как шефы, а по договору. Работали бойцы такого отряда на уборке сахарной свеклы на правах остальных колхозников — по десять-двенадцать часов. Да еще качественно и с выдумкой, перевыполняя план. Сами придумали и сделали особые ножи для обрубки верхов, сконструировали железные контейнеры, чтобы не перекидывать то и дело свеклу из кучи в кучу, а удобно транспортировать.

Зарабатывали по триста-четыреста рублей при ставке инженера в 120. Ощутимо.

Да и, конечно, молодость брала свое. Хорошо потрудившись, вечером все равно были танцы, дискотеки, концерты агитбригад. Также в институте небольшие поблажки. Можно было, например, в сентябре не ездить на обязательные сельхозработы. Да и стройотрядовская деятельность иной раз часть этого сентября все равно прихватывала.

Стройотряды успешно существовали до самых девяностых годов. В конце восьмидесятых, правда, их командиры стали более деловыми и конкретными в заключении переговоров. Во многих отрядах, чтобы больше был заработок, сократилось количество бойцов. Но и требования времени уже были иными. Вокруг все говорили о хозрасчете.

В 1989 году, при организаторской деятельности комсомола, в Тульской области бойцами стройотрядов были около четырех тысяч студентов, которые входили в 45 строительных отрядов, 18 сельскохозяйственных, восемь отрядов механизаторов, шесть на заготовке кормов. Было шестнадцать педагогических отрядов, то есть их бойцы трудились вожатыми в пионерских лагерях. Были отряды санитарок в больницах. Отряды тульских девушек отправлялись для работы на консервных заводах в Молдавию и Литву, во Владивосток и Харьков проводниками. Это действительно была школа жизни для тех, кто только готовился в нее вступить.