Кто такие ДНДшники: как в Союзе работали дружинники

Герою гайдаевской комедии Бывалому легко удалось втереться в доверие к студенту Шурику при помощи красной повязки дружинника.

В 60-80-х широкую известность получило такое явление как добровольная народная дружина. Чем занимались дружинники, как их мотивировали и отличали от рядовых граждан СССР – читаем в очередной ностальгии!

Вместо отдыха — пьяницы и хулиганы

…В те счастливые и очень далекие времена, когда все пацаны увлекались коллекционированием значков и монет, был в моем альбоме с мягкими страничками из синего поролона один значок — крупный, красивый, увесистый, больше напоминавший мне кокарду, — с надписью «Дружинник». Как рассказывала позже мама, знак принадлежал моей хрупкого телосложения бабушке Антонине Леонтьевне. Мне сложно себе это представить, но моя бабушка часто ходила со своими коллегами по вечерам с нарукавной повязкой красного цвета и белой надписью на ней — ДНД.

Функция этих общественных патрулей, состоявших из двух-трех сотрудников предприятия (иногда — в сопровождении милиционера), — следить за общественным порядком на улицах своего района. За каждой дружиной закреплялся определенный участок, чаще всего неподалеку от места жительства, который необходимо было патрулировать, выявлять подвыпивших граждан и хулиганов.

Каждому такому дружиннику выдавали соответствующее удостоверение для подтверждения полномочий, а также знаки отличия — значок-бляху с надписью «Дружинник» и красную нарукавную повязку с белой аббревиатурой «ДНД». Участие в добровольной народной дружине давало дружинникам право получения дополнительных дней к очередному отпуску. Для рядовых членов ДНД такой бонус составлял обычно три дня.

Дежурить приходилось, что называется, и в дождь и в снег вместо того, чтобы отдыхать с семьей после работы перед телевизором. Большинство дружинников относилось к участию в ДНД очень ответственно: кто еще, кроме комсомольских активистов и активисток, спасет уснувшего пьяного от смерти в мороз или сделает замечание зарвавшимся хулиганам? Увы, дружинники ДНД могли наткнуться на настоящих преступников и рецидивистов. И случалось, они получали тяжелые ранения и даже погибали.

Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!»

Причем «есть» дружинникам тех лет иногда надо было в буквальном смысле слова. Они участвовали в контрольных закупках ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собст-венности. — Прим. авт.) во время мероприятий по выявлению нарушений правил торговли в столовых, пивных и т. д.

В Советском Союзе тех лет существовало несколько типов народных дружин: дружины, помогавшие ОБХСС, дружины владельцев служебных собак из числа членов кинологиче-ских клубов, дружины, помогающие Госавтоинспекции. А еще были дружины, задействованные на охране государственной границы СССР! Кстати, для многих молодых людей тех лет участие в добровольных народных дружинах стало «путевкой в жизнь» — на постоянную работу в милицию приглашали наи-более активных из них.

Про добровольную народную дружину вспоминает туляк Александр Созин, пенсионер:

— В середине 70-х я был очень ответственным дружинником. Наша ДНД была особая, при ОБХСС. За один поход в дружину в конце месяца нам давали один отгул — это, не считая того дня, когда работник уча-ствовал в дружине. Возглавлял работу нашей дружины сотрудник милиции в чине майора. Он звонил на предприятие, освобождал нас от работы и уже в отделе обрисовывал фронт работ. Мы проверяли пивные палатки на недолив, продажу живой рыбы из бочки на наличие у продавца соответствующих документов на реализацию и тому подобное. За дружину давали отгулы, поэтому мы охотно проверяли все на свете, любые недовесы и недоливы.

В те времена, как говорил юморист Геннадий Хазанов, даже «тиграм в клетки не докладывали мяса». Что уж говорить о рядовых советских гражданах.

— На остановке «Доменная» на улице Кутузова в середине 70-х была столовая. Нас — несколько человек в обычной повседневной одежде, а с нами — сотрудник ОБХСС. Он заходил самым последним, потому что все работники торговли знали его в лицо. А мы, дружинники, как простые ребята, брали по порции макарон с гуляшом и садились за угловой столик. Как только сотрудник через стекло видел, что все взяли свои порции и расплатились, заходил в помещение и зычно говорил: «Контрольная закупка!» И дальше мы брали гуляш, промывали в дуршлаге под краном, смывая всю подливку, и взвешивали, учитывая допуск. Причем документ составляли не только на тех, кто не докладывал, но и на тех, кто клал больше положенного, — это считалось расхитительством.

Когда деньги пахнут… рыбой?

В другой раз сотрудники ОБХСС и дружинники проверяли пивбар на остановке «Кинотеатр „Искра“».

— Мы с другими дружинниками приготовили специальные мерные колбы, предназначенные для определения недолива пенного напитка. Но тут сотруднику ОБХСС позвонили и сообщили, что напротив продуктового магазина на ул. Металлургов без документов продают из бочки живую рыбу! Отправились туда — и действительно, рыбу продавали без документов. Помню, как сотрудник ОБХСС спросил заведующую, сколько у нее при себе денег. И когда та достала из сумочки 1800 рублей наличными (средний оклад инженера в 1975 году был около 130 руб. в месяц. — Прим. авт.), он даже слушать не стал ее оправданий, что, мол, на сапоги себе, дочери и соседям. Он выхватил у нее стопку купюр и сунул ей под нос со словами: „Нюхай свои сапоги, нюхай!“ Сначала я не понял, а потом до меня дошло: купюры были в чешуе и пахли рыбой из уличной бочки…



Из истории вопроса

Добровольная народная дружина (сокращенно — ДНД) была создана в СССР 2 марта 1959 года.

Первые дружины общественного порядка возникли на предприятиях культурной столицы СССР — Ленинграда — еще в 1955–1957 гг.

В 1958 году движение ДНД благодаря поддержке партии и властейстало массовым. Дружины добровольцев были созданы во всех без исключения промышленных центрах на базе крупных предприятий. Уже в 1984 году в СССР действовало 282 тыс. дружин, 50 тыс. пунктов охраны общественного порядка и ежедневно патрулировать улицы по вечерам в СССР выходило около 400 тыс. дружинников и дружинниц. Добровольные народные дружины в своем изначальном виде просуществовали до распада СССР в 1991 году.

