Громкое дело: Бригада воров-антикваров

Автор – Андрей Варенков. Фото из архива Myslo и пресс-службы УМВД по ТО.

Более 30 лет назад тульские сыщики называли Александра Белолипецкого легендой воровского дела. На счету его бригады – целые серии крупных краж антиквариата и старинных икон.

Недавно Myslo опубликовал интересное расследование о найденном в кладовке УМВД ценнейшем окладе старинной иконы. Полицейские выяснили историю находки: оклад иконы Феодосия Черниговского имел самое непосредственное отношение к бригаде Белолипецкого – матерого вора-«клюквенника» (специалиста по антиквариату). Чем запомнилось сыщикам дело Белолипецкого и как его ловили – в специальном материале Myslo.

Рецидив

В первый раз 25-летний туляк Александр Белолипецкий попал на нары в 1975 году за несерьезное преступление. А настоящая слава пришла к нему в начале 80-х, когда по Тульской и соседним областям пронеслась волна краж в церквях и храмах. Налетчики похищали старинные иконы, кресты и другие предметы церковной утвари.

Оказалось, череда краж –дело рук освободившегося из колонии Александра Белолипецкого и его подельников.

За серию хищений из храмов в 1983 году Тульский областной суд приговорил лидера воровской шайки к 15 годам строгого режима. Белолипецкий вышел на свободу в 1992-м. Несмотря на две судимости и длительные сроки заключения, Белолипецкий, как говорят в таких случаях, не встал на путь исправления. Взялся за старое – в прямом и переносном смысле.



Александр Белолипецкий.

В апреле 1996-го он начал собирать новую группу для хищений антиквариата. Причем кроме новых участников он сумел привлечь и своих бывших подельников, с которыми обчищал храмы с марта 1980 г. по декабрь 1981 г.

Первым, кого завербовал Белолипецкий, стал туляк Геннадий Шарапов – участник первого состава бригады воров-антикваров. Еще один бывший подельник Белолипецкого, который согласился снова заняться кражами, – туляк Юрий Мазов.



Воры специализировались на кражах икон XVI-XIX веков. Стоимость некоторых доходила до нескольких тысяч долларов.

Кроме того, Белолипецкий предложил похищать раритеты москвичу Михаилу Фридману, так же, как и сам Белолипецкий, судимому за кражи икон и антиквариата. Интересно, что с известным специалистом по «досточкам» (так на сленге воры называли старинные иконы) и антиквариату Михаилом Фридманом Белолипецкий познакомился в 1990 г. в колонии, где они вместе «мотали» срок.

Именно эти люди и составили костяк бригады, которая вскоре стала многонациональной. Со временем в шайку вошли гражданин Украины и двое уроженцев Дагестана.

Специализация бригады Белолипецкого осталась прежней: хищения предметов, имеющих особую историческую, научную и культурную ценность, предметов церковной утвари, икон и антикварных изделий.

Кража века

Первым и самым масштабным делом бригады стало ограбление квартиры жителя Москвы Михаила Селиванова – известного фалериста, владельца одной из крупнейших в мире коллекций нагрудных знаков и наград имперской России.



Колекционер Михаил Селиванов.

Об уникальной коллекции Селиванова Белолипецкий узнал в 1996 году от знакомого нумизмата. Михаил Селиванов – мэтр отечественной фалеристики. За четыре десятка лет он собрал полную коллекцию наград России XVIII-XIX веков – 1800 предметов! Коллекция оценивалась специалистами более чем в $4 млн. Бололипецкий буквально «заболел» этой коллекцией.

Самые редкие экспонаты (слева направо):

Золотая Звезда ордена Св. Георгия с клеймом фирмы «Фаберже». Стоимость $20 тысяч (был возвращен коллекционеру после поимки Белолипецкого).

Золотой Знак ордена Св. Георгия с клеймом «Фаберже». Стоимость $30 тысяч (также возвращен).

Наградной серебряный ковш конца XVII в., пожалованный боярину Якову Годунову от царевичей Петра и Ивана Алексеевичей. Стоимость $30 тысяч (до сих пор не найден).

К столь серьезному делу воры готовились с особой тщательностью. Пять долгих месяцев собирали информацию о самом коллекционере Селиванове, членах его семьи и о квартире, в которой хранились ценности.

Злоумышленники изо дня в день дежурили рядом со «сталинским» домом Селиванова на улице Трофимова в районе метро «Автозаводская». Они выслеживали, во сколько обитатели квартиры уходят из дома и во сколько возвращаются.

С удивлением обнаружили, что сигнализации в жилище коллекционера нет.

Однако в квартире постоянно находилась пожилая родственница Селиванова.

По совету Михаила Фридмана Белолипецкий решил проникнуть в квартиру через балкон с помощью веревок с крюками и капроновых тросов. Злоумышленникам оставалось лишь выждать момент. И этот момент настал: коллекционер вместе со своим семейством выехал на дачу в Подмосковье – квартира опустела на неделю.

В период с 25 по 31 августа под покровом ночи Белолипецкий с подельниками на двух автомобилях, «москвиче» и «шестерке», прибыл к дому Селиванова. Воры поднялись на площадку между 4-м и 5-м этажами, открыли окно и забросили веревку с крюком на балкон квартиры Селиванова, расположенной на 5-м этаже. Другой конец веревки для надежности воры привязали за пожарный кран в подъезде.

Пользуясь этой веревкой в качестве страховки, Фридман и Белолипецкий, как заправские альпинисты, по карнизу перешли на балкон, выставили стекло с помощью отвертки и открыли дверь в квартиру Селиванова.

На допросах Михаил Фридман рассказывал: когда Белолипецкий очутился в квартире коллекционера, у него загорелись глаза!

Главарь шайки начал хватать планшеты с нагрудными знаками и наградами Российской империи, кейсы с орденами и медалями, иконы…

Все это воры сложили в сумки, часть завернули в одеяло. Но за один раз злоумышленники смогли вынести только половину коллекции Селиванова. Спустя несколько дней они вновь вернулись в квартиру коллекционера и тем же способом вынесли оставшиеся ценности.

В два приема Белолипецкий с подельниками утащил из квартиры Селиванова коллекцию общей стоимостью 1 млн. 119 тыс. долларов!



Михаил Селиванов передал возвращенную тульскими чекистами коллекцию орденов и наградных знаков в один из государственных музеев.

Старые знакомые

Об ограблении Селиванова в 1996 году писала вся центральная пресса. Розыском преступников занялись лучшие сыщики МУРа, но Белолипецкий пока оставался вне подозрений и продолжал готовиться к новым кражам.

Кстати, в ходе расследования выяснилось, что Александр Белолипецкий был знаком с коллекционером Селивановым. Они познакомились еще в 1995 г. в клубе нумизматов на Фрунзенской улице в Москве.

Интересно, что даже после поимки Белолипецкий не признался в совершении кражи из квартиры коллекционера. На допросах утверждал, что коллекцию Селиванова ему передал на реализацию его знакомый по фамилии Попов, также занимавшийся антиквариатом. Причем передача якобы состоялась за неделю до того, как самого Попова застрелили. Следователи пришли к выводу, что Белолипецкий хотел попросту свалить вину на Попова, уже зная, что тот убит.

Серия

Через некоторое время после кражи из квартиры Селиванова ордена и награды из его коллекции стали появляться у столичных перекупщиков, специализирующихся на предметах старины.

Кто-то из антикваров даже предлагал обворованному Селиванову купить награды из его же коллекции!

Ниточка потянулась в Тулу: все коллекционеры, в руках которых оказалось краденое, на допросах заявили, что ценности они получили от некоего туляка.

Оперативной разработкой дела занялись сотрудники тульского УФСБ. Следствие шло почти два года.

Все действия Белолипецкого и людей из его окружения контролировались работниками силовых структур. В итоге сыщики и следователи доказали причастность Белолипецкого не только к краже из квартиры Селиванова, но и еще к целой серии хищений.

Однако сотрудникам правоохранительных органов до сих пор не удалось найти часть ценностей, похищенных в том числе и из квартиры Селиванова. Не исключено, что отдельные предметы коллекции «ушли» за рубеж.

Василий Саяпин Руководителем группы по расследованию дела бригады Белолипецкого был Василий Саяпин, в 90-х - старший следователь по особо важным делам и заместитель начальника отдела Следственного Управления регионального УВД.

Храмы

...В сентябре 1997 г. был ограблен Свято-Успенский храм в с. Себино Кимовского района. В храм воры попали, перекусив прутья оконной решетки саперными ножницами и выставив окно. Добычей шайки стали 5 икон, плащаница и другие предметы церковной утвари.

Действовали «клюквенники» стандартно: днем Белолипецкий приходил в храм на службу, высматривал ценные иконы, а ночью вместе с подельниками выносил образа.



Перед тем как обокрасть храм в Себино,

воры несколько раз приезжали туда «на разведку».

Последним делом бригады Белолипецкого, после которого удалось повязать всех воров, стало нападение на квартиру тульской коммерсантки на ул. Мира в январе 1998 года.

Злоумышленникам стало известно, что у нее есть ценные иконы. Но во время наблюдения за квартирой подельники Белолипецкого выяснили, что дома постоянно находится пожилая мать хозяйки.

Это был единственный случай, когда воры решились на разбой.

Едва старушка открыла им дверь, разбойники ворвались в квартиру, скрутили ее, заклеили рот скотчем и вынесли из жилища 12 икон и прочие ценности.

Бригада планировала еще две кражи: из квартиры в Заречье и из Свято-Троицкого храма в Белеве.

Но их планам было не суждено сбыться. 30 января 1998 г. чекисты повязали Белолипецкого и еще шестерых членов группы. Через несколько дней за решеткой оказались и остальные члены бригады.



Члены бригады уродовали иконостасы, вырывая ценные иконы «с корнем».

Памперсы с баксами

Самым курьезным делом бригады стала кража из квартиры тульского врача на Зеленстрое.

В 1996 году ближайший подельник Белолипецкого Юрий Мазов познакомился с врачом и, узнав, что в его квартире есть иконы и крупная сумма денег, поддерживал с ним товарищеские отношения, бывал в гостях.

Ограбление квартиры врача было запланировано на декабрь 1997 года. Белолипецкий в операции участвовать не захотел, поручив ограбление молодым участникам бригады.

Воры проникли в квартиру на 5-м этаже через крышу по веревочным лестницам. На балконе на бельевую веревку грабители повесили специально прихваченную с собой скатерть, чтобы их не было видно из дома напротив.

Вынесли из квартиры дубленку, бытовую технику, небольшую сумму денег, несколько бутылок коньяка.

Еще до кражи злоумышленники узнали, что врач приторговывал дефицитными в то время памперсами и что в квартире есть крупная сумма денег в валюте – около 25 тыс. долларов – доход от продажи подгузников. Но где именно лежат деньги? Воры перевернули квартиру вверх дном, но так ничего и не нашли. Зато потом рассказывали своим друзьям, как дурачились в квартире доктора и бросали друг в друга упаковки с подгузниками.

Оказалось, что доллары были спрятаны именно в памперсах!

«Промашки быть не должно!»

Эта фраза, которую любили повторять воры при обсуждении предстоящих краж, была для шайки знаковой. К делу они готовились со скрупулезностью ученых: просчитывали ограбление от начала до конца, проигрывая все возможные варианты развития событий. Участники бригады, как правило, собирались в квартире Белолипецкого.

Белолипецкий лично подыскивал и готовил технические средства, утверждал состав участников на каждое дело. Украинец Григорий Стахейко, неплохо разбиравшийся в иконах и антиквариате, занимался сбытом и сбором информации для совершения новых преступлений.

Большая часть антиквариата «уходила» на знаменитом вернисаже в Измайловском парке. На каждое дело воры брали с собой саперные ножницы, веревки, перчатки, фонари, рации.



Арсенал отмычек и инструментов, которыми воры вскрывали храмы.

...Центральный суд Тулы приговорил Александра Белолипецкого к 7 годам лишения свободы.

Когда на суде объявили сроки, Белолипецкий долго возмущался, что такие только убийцам дают. И он был близок к истине. Один церковный сторож, очень пожилой человек, после ночи, проведённой привязанным к могильной ограде на кладбище, от потрясения вскоре умер - не выдержало сердце.

Вскоре после суда Белолипецкий умер, а его сообщники «отмотали» срок по полной.