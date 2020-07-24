Выходные на Куликовом поле
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Музеи Куликова поля работают каждый день и ждут своих посетителей. Новый режим уточняйте на сайте: выбирайте события по интересам и приезжайте в гости. Сейчас все встречи программы выходного дня проводятся для малокомплектных сборных групп – от 5 до 10 человек. Лучше бронировать места заранее!
Программа мероприятий на 25 и 26 июля (места необходимо бронировать заранее):
25 июля
10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
В сезон цветения ковылей кандидат географических наук Ольга Бурова приглашает на экскурсию по полю Куликовской битвы. Сегодня оно может показаться похожим на сотни других: пашня, лесополосы, грунтовые дороги, но стоит взглянуть на памятное место сквозь века. Узнать, что изменило территорию легендарного сражения, а также как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик.
Экскурсия проводится в благоприятную погоду.
Длительность: 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость: 400 рублей с человека.
12.00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Чем отличался русский доспех от ордынского? Сколько он весил, и как его применяли в бою? Как воины различали своих и чужих на поле боя?
Об этом и многом другом расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.
Об этом и многом другом расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.
Возрастные рекомендации: 12+.
Вход свободный.
13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Звонари Куликова поля – ученики Ярославской школы колокольного искусства – расскажут о своей уникальной профессии и познакомят с техникой колокольного звона. На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.
Продолжительность: до 30 минут.
Стоимость: 100 рублей с человека
14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем
почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).
Возрастные рекомендации: 12+.
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
26 июля
10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии
набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения.
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость участия: 100 рублей с человека.
13.00 Интерактивная программа «Как у Дона у реки жили-были рыбаки»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
На познавательный и вкусный курс рыбака приглашает Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. На новой тематической встрече можно будет не только узнать, какой была рыбалка в эпоху Древней Руси и какими способами ловили рыбу жители Куликова поля. Посетителей научат плести сеть и мастерить удочки, а с готовой снастью все отправятся на берег Непрядвы, чтобы испытать удачу в рыбной ловле. Вне зависимости от результата участников программы угостят наваристой ухой в музейном буфете.
Возрастные рекомендации: 10+.
Продолжительность программы: 1.5 часа.
Продолжительность программы: 1.5 часа.
Стоимость участия: 300 рублей с человека.
14.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.
Возрастные рекомендации: 12+.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Стоимость билета: 350 рублей.
14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 100 рублей.
14.15 Игровая тематическая экскурсия «Летние забавы»
(Музей купеческого быта в Епифани)
В «столице» Куликова поля познакомят с традиционными купеческими играми и забавами. На усадьбе Байбаковых посетители вместе с сотрудниками музея будут учиться или вспоминать, как играть в «Горелки», «Городки», «Ручеек», бегать в мешках и перетягивать канат, пепевоплощаться в «бояр» и «водяных».
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей.
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
25 июля 2020, суббота
10:00
26 июля 2020, воскресенье
10:00
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 июля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽