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Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены
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Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены

Строительство дачи, ремонт квартиры, сборка мебели или DIY-поделки: во всех случаях лучшими помощниками станут электроинструменты! Нужно качество, но не хотите переплачивать? Тогда вам в «Леруа Мерлен».

Электроинструменты существенно облегчают тяжелые работы, экономят время и даже открывают новые перспективы для творчества. «Леруа Мерлен» знает, как сделать процесс работы приятным и сберечь деньги. 

Дрели, граверы, лобзики, циркулярные пилы, реноваторы и многое другое – в  ассортименте «Леруа Мерлен» вы ежедневно найдете сотни различных бытовых и профессиональных электроинструментов. Условно их можно разделить на четыре категории.

Для сверления  и привинчивания: шуруповерты, дрели, в том числе ударные. 

Для демонтажа – различные перфораторы.

Для работы по дереву – циркулярные пилы, лобзики для прямого и фигурного реза. Большой выбор угловых шлифовальных машин, их в наличии 16 различных вариантов. Также широко представлены циркулярные пилы.

Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маски и т. д.

Отдельно стоит остановиться на аккумуляторных инструментах, которые предназначены для работы без доступа сетевого электричества. В ассортименте «Леруа Мерлен» всегда есть аккумуляторные шуруповерты, перфораторы, дрели, угловые шлифовальные машины и циркулярные пилы. Они представлены как популярными марками, так и линейкой товаров собственной торговой марки.

Преимуществ собственной торговой марки «Леруа Мерлен» множество. Среди них:

  • при сопоставимых параметрах инструменты стоят на порядок дешевле, чем популярные аналоги известных брендов;
  • аккумуляторы совместимы между инструментами. Не нужно покупать внешнюю батарею для каждого. Достаточно приобрести, например, шуруповерт, в комплектацию которого входят два аккумулятора, и не беспокоиться о приобретении их для лобзика или циркулярной пилы, например;

  • аккумуляторы емкие и быстро заряжаются. В среднем 40 минут достаточно для того, чтобы инструмент был снова в строю;
  • гарантия на аккумуляторы и инструменты три года.
Консультанты «Леруа Мерлен» рассказали, что нужно знать, чтобы выбрать нужный именно вам инструмент. 
  • В какой сфере будет использоваться инструмент: бытовая или профессиональная? Различаются они прежде всего временем непрерывной работы с ним, прочностью деталей, оборотами и т. п. 
  • Способ электропитания: от сети или от аккумулятора. Аккумуляторные удобны для работы в удалении от розеток, например, на улице или в помещении при отключенном электричестве. 
  • Степень безопасности и наличие дополнительных функций. Инструменты бывают с защитой от случайного пуска, без него или с плавным пуском. В качестве дополнительных опций инструменты могут оснащаться встроенным фонариком, регулировкой оборотов, защитой от перегрузки, быстрой остановкой, муфтой предельного момента, реверсом и т. п. Все это не только упрощает работу, но и делает ее намного безопаснее.

Если не знаете, какой именно инструмент выбрать, консультанты всегда помогут сделать правильный выбор.

Здесь представлен качественный инструмент от проверенных компаний. Также всегда в наличии необходимые к ним аксессуары и расходники: биты, аккумуляторы и насадки.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 1
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 2
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 3
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 4
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 5
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 6
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 7
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 8
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 9
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 10
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 11
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 12
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 13
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 14
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 15
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 16
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 17
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 18
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 19
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 20
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 21
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 22
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 23
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 24
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 25
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 26
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 27
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 28
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 29
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 30
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 31
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 32
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 33
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 34
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 35
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 36
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 37
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 38
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 39
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 40
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 41
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 42
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 43
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 44
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 45
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 46
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 47
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 48
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 49
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 50
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 51
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 52
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 53
Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены, Фото: 54
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