Месяц электроинструментов в «Леруа Мерлен»: Широкий выбор и низкие цены

Строительство дачи, ремонт квартиры, сборка мебели или DIY-поделки: во всех случаях лучшими помощниками станут электроинструменты! Нужно качество, но не хотите переплачивать? Тогда вам в «Леруа Мерлен».

Электроинструменты существенно облегчают тяжелые работы, экономят время и даже открывают новые перспективы для творчества. «Леруа Мерлен» знает, как сделать процесс работы приятным и сберечь деньги.

Дрели, граверы, лобзики, циркулярные пилы, реноваторы и многое другое – в ассортименте «Леруа Мерлен» вы ежедневно найдете сотни различных бытовых и профессиональных электроинструментов. Условно их можно разделить на четыре категории.

Для сверления и привинчивания: шуруповерты, дрели, в том числе ударные.

Для демонтажа – различные перфораторы.

Для работы по дереву – циркулярные пилы, лобзики для прямого и фигурного реза. Большой выбор угловых шлифовальных машин, их в наличии 16 различных вариантов. Также широко представлены циркулярные пилы.

Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маски и т. д.

Отдельно стоит остановиться на аккумуляторных инструментах, которые предназначены для работы без доступа сетевого электричества. В ассортименте «Леруа Мерлен» всегда есть аккумуляторные шуруповерты, перфораторы, дрели, угловые шлифовальные машины и циркулярные пилы. Они представлены как популярными марками, так и линейкой товаров собственной торговой марки.

Преимуществ собственной торговой марки «Леруа Мерлен» множество. Среди них:

при сопоставимых параметрах инструменты стоят на порядок дешевле, чем популярные аналоги известных брендов;

аккумуляторы совместимы между инструментами. Не нужно покупать внешнюю батарею для каждого. Достаточно приобрести, например, шуруповерт, в комплектацию которого входят два аккумулятора, и не беспокоиться о приобретении их для лобзика или циркулярной пилы, например;

аккумуляторы емкие и быстро заряжаются. В среднем 40 минут достаточно для того, чтобы инструмент был снова в строю;

гарантия на аккумуляторы и инструменты три года.

Консультанты «Леруа Мерлен» рассказали, что нужно знать, чтобы выбрать нужный именно вам инструмент.

В какой сфере будет использоваться инструмент: бытовая или профессиональная ? Различаются они прежде всего временем непрерывной работы с ним, прочностью деталей, оборотами и т. п.

? Различаются они прежде всего временем непрерывной работы с ним, прочностью деталей, оборотами и т. п. Способ электропитания : от сети или от аккумулятора. Аккумуляторные удобны для работы в удалении от розеток, например, на улице или в помещении при отключенном электричестве.

: от сети или от аккумулятора. Аккумуляторные удобны для работы в удалении от розеток, например, на улице или в помещении при отключенном электричестве. Степень безопасности и наличие дополнительных функций. Инструменты бывают с защитой от случайного пуска, без него или с плавным пуском. В качестве дополнительных опций инструменты могут оснащаться встроенным фонариком, регулировкой оборотов, защитой от перегрузки, быстрой остановкой, муфтой предельного момента, реверсом и т. п. Все это не только упрощает работу, но и делает ее намного безопаснее.

Если не знаете, какой именно инструмент выбрать, консультанты всегда помогут сделать правильный выбор.

Здесь представлен качественный инструмент от проверенных компаний. Также всегда в наличии необходимые к ним аксессуары и расходники: биты, аккумуляторы и насадки.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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