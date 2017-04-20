Выходные в Туле: 21-23 апреля

Настоящее грузинское застолье с тамадой, девичник в итальянском стиле, вольная Бавария — это лишь немногое из того, где предстоит побывать на этих выходных.

Предлагаем вашему вниманию программу на предстоящие выходные. Это лишь малая часть культурной жизни нашего города на этих выходных. Чтобы всегда быть в курсе, подписывайтесь на нашу афишу.

танцы

#Format41

U:Tochka

Тула, пр. Ленина, 85

21 апреля, пятница, 23.00

Вход свободный. Face control

Группировка Our Gentle House представляет очередную вечеринку #Format41. Волшебство ритма будут создавать диджеи Iceberg, ГриБ и Maloy, а также тайный гуру вечеринок Our Gentle House Yura African.

три полоски

Animal ДжаZ

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

22 апреля, суббота, 19.00

1000 Р

Animal ДжаZ сегодня по праву имеет статус главной независимой рок-группы страны. Искреннюю любовь тысяч слушателей по всей стране они завоевали своей музыкой и концертами — без менеджеров и спонсоров, без лейблов и продюсеров. 22 апреля в Туле группа сыграет программу #Электроакустика — от максимально сдержанного полушепота вокала и звенящих клавиш до взрывной энергии гитарного драйва.

сказка моей жизни

Владимир Кузьмин и группа «Динамик»

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

23 апреля, воскресенье, 19.00

Билеты от 800 Р

Владимир Кузьмин — один из самых плодовитых среди отечественных музыкантов — приедет в Тулу. Начав музыкальную карьеру в качестве сессионнного музыканта, он создал несколько коллективов. Именно на обложке его первой группы «Карнавал» впервые за всю историю российской музыки было написано «рок-группа». И сейчас Владимир Кузьмин не потчует на лаврах, а регулярно выпускает новые альбомы, последний из которых вышел в 2017 году.

приятного аппетита!

Грузинское застолье

Болотов. Дача

Тульская область, деревня Дворяниново

22 апреля, суббота, 19.00

Регистрация

Lali Chochia вместе с Екатериной Кохташвили организуют на Болотов. Даче настоящее грузинское застолье. Они уже обсудили свои любимые рецепты, выбрали лучшие ингредиенты и самое ароматное вино. Будет много грузинских блюд и закусок — несколько видов пхали, сыры, аджабсандал, лобио, свежеиспеченный лаваш, горячие хачапури и чакапули, все в сопровождении свежих овощей и зелени. Что будет на десерт держат в секрете, но, без сомнений, это будет невероятно вкусно! В программе также много вина, тосты, общение и песни.

настолки

Городской турнир Поигрушек

Тройка, ТЦ

Тула, Каминского ул., 24

23 апреля, воскресенье, 15.00

Вход свободный

Вы сможете показать свое мастерство игры в настолки и при этом получить призы за победу! Турнир будет включать соревнования по следующим настолкам: «Имаджинариум», «Таверна „Красный дракон“», «Пятница», «Замки Бургундии» или «Каркассон» (за последние две игры идёт голосование в группе). По итогам соревнований игроки с максимальным числом баллов получат призы: сертификат на покупку настолькой игры в магазине «Твой ход» на 1500 рублей, абонемент в фитнес-центр «Тройка», а также другие призы!

комедия

Ангел из Баварии

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

22 апреля, суббота, 19.00

Билеты от 1000 Р

Театр «Антерприза Лъва Штурмана» представит в Туле романтическую комедию «Ангел из Баварии». Пауль, его жена Марта и его отец Ганс ждут визита нотариуса, который объявит, кому же из них достанется наследство. Но пока они вынуждены уживаться друг с другом. Но насколько же разные Марта и Ганс! Марта ратует за общепринятые нормы морали, Ганс — гуляка и поэт в душе, и в один прекрасный момент Марта берётся за ружьё!

ой, девочки

Горячий итальянский девичник

Vesna bar

Тула, ул. Октябрьская, 1-д

22 апреля, суббота, 13.00

1000 Р

Евгения Водяхо и Яна Ясная приглашают вас на девичник в итальянском стиле. Здесь будет всё, что так любят девочки: еда, мода и красота, красивые мужчины, эмоции и сюрпризы. В формате непринуждённого разговора вы узнаете как завершить образ с помощью аксессуаров, как выбрать свой индивидуальный аромат, как управлять своими эмоциями и нужно ли это делать.

с другой стороны

Андрей Кураев: «Мастер и Маргарита» – за Христа или против?

Ясная Поляна, дом культуры

деревня Ясная Поляна, 142-а

22 апреля, суббота, 15.00

Вход свободный

С лекцией на тему «„Мастер и Маргарита“: за Христа или против?» выступит протодиакон, российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, Андрей Кураев. Лекция основана на одноименной книге, выпущенной в 2012 году.

а что в кино

20 апреля в кино начался показ пяти премьер. По традиции познакомим вас с каждой из них.

Женская ревность — не так безобидна как думают мужчины. Что будет, если бывшая жена дойдёт до края? А вдруг у новой жены далеко не самое светлое прошлое, о котором вы не знаете? Именно об этом расскажет триллер «Наваждение».

Главному герою фильма «Кухня. Последняя битва» Виктору Баринову по личной просьбе Президента России предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда лучшие в мире! В тяжелой борьбе за звание победителя Шефу будет помогать «темная лошадка» — его родной сын Иван, о котором он неожиданно узнал накануне чемпионата. И всё это происходит на фоне криминальной истории с Дмитрием Нагиевым, который сыграл самого себя с немалой долей самоиронии!

Главный злодей сказочного цикла Александра Волкова о Волшебной стране ОЗ Урфин Джюс — теперь на большом экране. Коварный и злобный, он решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Надо быть осторожнее со своими желаниями! И пример главной героини французской комедии «Если б я была мужчиной» докажет это. Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

Индонезийский боевик «Рейд: Пуля в голове» расскажет о молодом человеке с серьезной травмой головы прибивает к берегу моря. Он жив, но ничего не помнит. Молодой доктор пытается его вылечить, но прошлое не заставляет себя долго ждать.