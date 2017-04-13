Рейд: Пуля в голове

Страна: Индонезия, 2016

Премьера: в РФ 20.04.2017

Режиссер: Кимо Стамбол, Тимо Тьяджанто

Актеры: Ико Уайс, Джулия Эстелл, Эпи Куснандар, Зак Ли, Санни Пан, Вери Три Юлисман

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 117 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,83

Молодого человека с серьезной травмой головы прибивает к берегу моря. Он жив, но ничего не помнит. Молодой доктор пытается его вылечить, но прошлое не заставляет себя долго ждать.