Рейд: Пуля в голове
Страна:
Индонезия, 2016
Премьера:
в РФ 20.04.2017
Режиссер:
Кимо Стамбол, Тимо Тьяджанто
Актеры:
Ико Уайс, Джулия Эстелл, Эпи Куснандар, Зак Ли, Санни Пан, Вери Три Юлисман
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
117 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,83
Молодого человека с серьезной травмой головы прибивает к берегу моря. Он жив, но ничего не помнит. Молодой доктор пытается его вылечить, но прошлое не заставляет себя долго ждать.
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