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Рейд: Пуля в голове

Рейд: Пуля в голове

Страна:
Индонезия, 2016
 
Премьера:
в РФ 20.04.2017
 
Режиссер:
Кимо Стамбол, Тимо Тьяджанто
  
Актеры:
Ико Уайс, Джулия Эстелл, Эпи Куснандар, Зак Ли, Санни Пан, Вери Три Юлисман
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
117 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,83
          
 

Молодого человека с серьезной травмой головы прибивает к берегу моря. Он жив, но ничего не помнит. Молодой доктор пытается его вылечить, но прошлое не заставляет себя долго ждать.

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