Если б я была мужчиной
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 20.04.2017
Режиссер:
Одри Дана
Актеры:
Одри Дана, Кристиан Клавье, Эрик Элмоснино, Алис Белаиди, Эрик Да Коста, Джонатан Луис
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.
Сегодня
|14:30
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Завтра
|14:30
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1 мая, понедельник
|14:30
|ДКЖкино
2 мая, вторник
|14:30
|ДКЖкино
3 мая, среда
|12:00
|ДКЖкино