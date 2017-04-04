Если б я была мужчиной

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 20.04.2017

Режиссер: Одри Дана

Актеры: Одри Дана, Кристиан Клавье, Эрик Элмоснино, Алис Белаиди, Эрик Да Коста, Джонатан Луис

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.