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Если б я была мужчиной

Если б я была мужчиной

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.04.2017
 
Режиссер:
Одри Дана
  
Актеры:
Одри Дана, Кристиан Клавье, Эрик Элмоснино, Алис Белаиди, Эрик Да Коста, Джонатан Луис
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

 

Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

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