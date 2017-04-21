Меняем окна и облагораживаем балкон

Где в Туле заказать установку пластиковых окон и отделку балкона под ключ.

Наступила весна, и пора вернуть чистоту окнам после долгого зимнего периода. Мы собрали в этом обзоре несколько тульских компаний, которые занимаются установкой окон и балконов. К ним можно обратиться, если вы хотите заменить старые окна на новые или вашим старым окнам нужна настройка фурнитуры или замена уплотнителей.

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

Компания «Эконом-сервис» предлагает надёжные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известных производителей Rehau, VEKA и KBE. Окна этих производителей с проверенной репутацией, надёжно прослужат вам не один десяток лет, не теряя при этом все свои эксплуатационные характеристики, защищая и оберегая любое помещение от холода и сырости.

Монтажники компании быстро и аккуратно сделают все работы, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки, проведут периодическую настройку фурнитуры, заменят резиновые уплотнители, и выполнят прочие работы по обслуживанию.

«Эконом-сервис» может сделать для вас окна обычной формы или закрыть оконные проёмы нестандартной формы окнами с необычной конструкцией открывания. Воплощайте с этой компанией любые дизайнерские решения в доме, квартире или при остеклении лоджий и балконов!

Кроме классических бюджетных вариантов «Эконом-сервис» предлагает металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома. Вы можете выбрать как обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна, так и окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

Кроме хороших оконных блоков «Эконом-сервис» предлагает подоконники от производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево. Преимущество этих подоконников — повышенная жесткость за счёт уникальных внутренних рёбер жесткости, а также устойчивость к нагрузкам, царапинам и влаге. Их идеальная глянцевая поверхность легко чистится без применения специальных средств.

Вся продукция компании сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Установите окна в рассрочку до 6 месяцев от компании «Эконом-сервис». Первоначальный взнос всего 10%!

Тула, улица Мосина 29, 2 этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44

eks-okna.ru

Нивельпласт, производственно монтажная фирма

ПКФ «Нивельпласт» работает уже более 20 лет. За это время компания заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей в Тульской области и приобрела колоссальный опыт работы.

В своей работе компания использует только сертифицированные изделия, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку. Весь персонал компании перед началом работы проходит обучение.

«Нивельпласт» — это:

опытная компания

собственное производство

качественная и сертифицированная продукция

грамотная консультация

профессиональный замер и монтаж

специальные предложения

сервис и гарантии.

Для изготовления окон компания «Нивельпласт» использует профили Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 – окна для уюта. Окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными — требований к современному окну намного больше. Они, например, должны соответствовать как самым строгим требованиям строителей, так и вашим индивидуальным пожеланиям.

Оконные системы фирмы Aluplast благодаря своему техническому совершенству полностью отвечают этим запросам. Для тех, кто в вопросах технических новшеств не согласен идти на компромиссы, система IDEAL 2000 является идеальной.

Aluplast IDEAL-4000 – окна для изысканного вкуса. Окна должны служить не только для придания помещению изящества и приятных внешних форм. Они должны также защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации. Превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажная ширина гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна of фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в этих зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik – это классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Является одним из лидеров своего сегмента рынка. Эта система убеждает не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS обладает хорошими техническими характеристиками, это подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов.

Продукция KRAUSS отличается от конкурентов прекрасным сочетанием демократичных цен и европейского уровня качества пластиковых окон из профиля ПВХ. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в Российской Федерации.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS имеют привлекательный и современный внешний вид, подходящий к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

Тула, улица 9 мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — одна из старейших компаний Тулы в сфере пластиковых окон. За 17 лет работы эта компания выросла в комбинат с собственным производством, на котором разрабатываются новые технологии в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний. Сегодня в комбинат входит 4 завода и 245 офисов продаж по всей России, со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно по 1600 окон.

Закажите любую модель окон «Светоч» и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

Огромный выбор моделей и модификаций позволит вам заказать для дома или офиса именно такие окна, которые нужны, и выбрать любой цвет профилей.

Кроме окон, в комбинате «Светоч» можно заказать внешнюю и внутреннюю отделку балкона и лоджии. Мастера сделают для вас красивый и качественный евробалкон любой сложности и конфигурации.

Ваш балкон требует ремонта, вы не хотите много за это платить, но хочется заказать эту работу у профессионалов? Комбинат «Светоч» предлагает вам балкон под ключ всего за 38 000 рублей!

Заказывая балкон в комбинате «Светоч», вы получите ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

Тула, улица Демонстрации, 1 г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru

Ореол, торгово-монтажная компания

Компания «Ореол» работает на тульском рынке пластиковых окон уже 12 лет. За годы работы она зарекомендовала себя, как надёжная компания, отвечающая за качество своей продукции и работы.

Заказывайте окна различной конфигурации и цвета из профиля КВЕ с использованием австрийской фурнитуры МАСО и стеклопакетами, которые изготавливаются по новой технологии «теплого края» с использованием герметизирующей ленты DuraSeal (США).

Здесь вам предоставят богатый выбор от самых скромных и доступных моделей окон до дизайнерских решений.

Монтаж окон проведут в течение 3-5 дней с момента заключения договора.

Компания предоставляет беспроцентную рассрочку на оплату заказа — до 6 месяцев.

Окна и двери от компании «Ореол» прочны, износоустойчивы и хорошо адаптированы к российскому климату. Они надёжно защищают помещение от шума и пыли.

Поставьте один раз качественные окна от компании «Ореол» и сэкономьте дальнейшие затраты на ремонт. Радость от низкой цены длится гораздо короче, чем разочарование от низкого качества.

Так же компания «Ореол» занимается остеклением балконов и лоджий, используя «теплое остекление» профилем КВЕ (распашное остекление), и «холодное остекление» алюминиевым профилем PROVEDAL.

Благодаря окнам и балконам от компании «Ореол» в вашем доме станет тихо, уютно и тепло.

Тула, улица Оборонная, 12, офис 1

8 (4872) 70-15-75 , 8 (4872) 30-42-32 , 8 (920) 744-38-38

oreol-tula.ru

ПМК-ART, производственная компания

Компания «ПМК-ART» предлагает качественную установку пластиковых окон по очень приятным ценам.

Закажите в «ПМК-ART» пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами по цене обычных!

В энергосберегающих стеклопакетах на одно из стёкол нанесено специальное покрытие. В холода энергосберегающее покрытие препятствует выходу тепла из помещения, а летом оно, наоборот, не пускает жаркий воздух внутрь.

Преимущества энергосберегающих стеклопакетов перед обычными:

высокая теплоизоляция;

отсутствие конденсата;

лёгкий вес;

хорошая защита поверхностей от выгорания.

Компания изготавливает окна из профилей всех известных крупных производителей: Veka, KBE, Rehau, и других.

Также здесь можно заказать отделку балконов как под ключ, так и с частичными работами.

Если вам требуется только ремонт окон или балкона — мастера «ПМК-ART» проведут заменю любых износившихся или сломанных частей, поставят новые москитные сетки и отрегулируют фурнитуру.

По Туле и области — замер и доставка бесплатные.

Создайте уют в своём доме или офисе с «ПМК-ART»!

8 (960) 603-58-62, 8 (950) 928-73-01.