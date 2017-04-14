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Наваждение

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.04.2017
 
Режиссер:
Дениз Ди Нови
  
Актеры:
Кэтрин Хайгл, Розарио Доусон, Уитни Каммингс, Шерил Лэдд, Джофф Стульц, Роберт Уиздом, Джэйсон Блэр, Саймон Кассианидес, Митч Силпа, Изабелла Кай Райс
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

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