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Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 20.04.2017
 
Режиссер:
Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
  
Актеры:
Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

 

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

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10:00 3D Победа (Новомосковск)
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12:25 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
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12:25 Синема Стар
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Октябрь
13:25 Азимут (Богородицк)
13:25 Кинотеатр Венёва
13:25 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:25 Союз (Алексин)
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13:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
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14:10 Киносити
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14:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
17:50 Киносити
19:40 Киносити
Завтра
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10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:15 Октябрь
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:20 Киносити
12:25 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:25 ДК Белёва
12:25 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:25 Киреевский ГДК
12:25 Синема Стар
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Октябрь
13:25 Азимут (Богородицк)
13:25 Кинотеатр Венёва
13:25 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:25 Союз (Алексин)
13:25 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:25 Родина (Ясногорск)
13:25 Синема 3D (Кимовск)
13:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:25 Юность (Узловая)
13:25 Новая Заря (Плавск)
13:35 3D Алмаз Синема
14:05 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Химик (Ефремов)
16:00 Киносити
16:15 Октябрь
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
1 мая, понедельник
10:00 Союз (Алексин)
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:15 Октябрь
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:20 Киносити
12:25 Синема Стар
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Октябрь
13:25 Азимут (Богородицк)
13:25 Кинотеатр Венёва
13:25 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:25 Союз (Алексин)
13:25 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:25 Родина (Ясногорск)
13:25 Синема 3D (Кимовск)
13:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:25 Юность (Узловая)
13:25 Новая Заря (Плавск)
13:35 3D Алмаз Синема
14:00 ДК Белёва
14:00 Киреевский ГДК
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:05 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Химик (Ефремов)
16:00 Киносити
16:15 Октябрь
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
2 мая, вторник
10:00 Союз (Алексин)
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:15 Октябрь
12:20 Киносити
12:25 Синема Стар
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Октябрь
13:25 Азимут (Богородицк)
13:25 Кинотеатр Венёва
13:25 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:25 Союз (Алексин)
13:25 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:25 Родина (Ясногорск)
13:25 Синема 3D (Кимовск)
13:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:25 Юность (Узловая)
13:25 Новая Заря (Плавск)
13:35 3D Алмаз Синема
14:00 ДК Белёва
14:00 Киреевский ГДК
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:05 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Химик (Ефремов)
16:00 Киносити
16:15 Октябрь
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
17:50 Киносити
19:40 Киносити
3 мая, среда
10:00 Союз (Алексин)
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:15 Октябрь
12:20 Киносити
12:25 Синема Стар
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 3D Октябрь
13:25 Азимут (Богородицк)
13:25 Кинотеатр Венёва
13:25 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:25 Союз (Алексин)
13:25 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:25 Родина (Ясногорск)
13:25 Синема 3D (Кимовск)
13:25 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:25 Юность (Узловая)
13:25 Новая Заря (Плавск)
13:35 3D Алмаз Синема
14:00 ДК Белёва
14:00 Киреевский ГДК
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:05 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Химик (Ефремов)
16:00 Киносити
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16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
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