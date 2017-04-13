Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 20.04.2017
Режиссер:
Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
Актеры:
Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
3 мая, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
13:25
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:35
17:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:20
|ДК Белёва
|
12:25
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
13:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:25
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:35
3D 14:40
|Киносити
|
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
|Кинотеатр Венёва
|
13:25
|Киреевский ГДК
|
12:25
|Новая Заря (Плавск)
|
13:25
|Октябрь
|
11:15
3D 13:10
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
|Родина (Ясногорск)
|
13:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
3D 14:50
16:15
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:25
3D 14:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:25
|Химик (Ефремов)
|
15:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:25
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:25
|Юность (Узловая)
|
13:25
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
13:25
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:35
17:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:20
|ДК Белёва
|
12:25
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
13:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:25
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:35
3D 14:40
|Киносити
|
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
|Кинотеатр Венёва
|
13:25
|Киреевский ГДК
|
12:25
|Новая Заря (Плавск)
|
13:25
|Октябрь
|
11:15
3D 13:10
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
|Родина (Ясногорск)
|
13:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
3D 14:50
16:15
18:10
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:25
3D 14:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:25
|Химик (Ефремов)
|
15:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:25
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:25
|Юность (Узловая)
|
13:25
1 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
13:25
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:35
17:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:20
|ДК Белёва
|
14:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
13:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:35
3D 14:40
|Киносити
|
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
|Кинотеатр Венёва
|
13:25
|Киреевский ГДК
|
14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
13:25
|Октябрь
|
11:15
3D 13:10
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
|Родина (Ясногорск)
|
13:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
3D 14:50
16:15
18:10
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:25
3D 14:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:25
|Химик (Ефремов)
|
15:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
13:25
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
13:25
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:35
17:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:20
|ДК Белёва
|
14:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
13:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:25
|Киносити
|
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
|Кинотеатр Венёва
|
13:25
|Киреевский ГДК
|
14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
13:25
|Октябрь
|
11:15
3D 13:10
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
|Родина (Ясногорск)
|
13:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
3D 14:50
16:15
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:25
3D 14:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:25
|Химик (Ефремов)
|
15:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
13:25
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
13:25
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:35
17:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
14:20
|ДК Белёва
|
14:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
13:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:25
|Киносити
|
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
|Кинотеатр Венёва
|
13:25
|Киреевский ГДК
|
14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
13:25
|Октябрь
|
11:15
3D 13:10
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
|Родина (Ясногорск)
|
13:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
3D 14:50
16:15
|Синема Стар
|
3D 10:20
12:25
3D 14:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:25
|Химик (Ефремов)
|
15:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:25
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
13:25