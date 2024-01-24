26 января в «Октаве» пройдет лекция на тему «Психологическая гигиена. Правила нового времени». Как защитить себя от стресса и сохранить своё психическое здоровье в современном мире? В чём секрет управления своими эмоциями? Как улучшить свою жизнь через укрепление психики? Узнаете уже в эту пятницу.

Реализация нашего проекта продолжается, и мы готовы представить вам нашего следующего спикера. Им стала Инна Чурюкина.

Практикующий психолог с опытом психологического консультирования более 7 лет;

Амбассадор проекта "Психологическая гигиена. Правила нового времени" - проекта по улучшению качества жизни в реалиях нового времени;

Автор и ведущая тренингов, спикер региональных и федеральных профильных мероприятий;

Волонтер фонда психологической помощи «Быть человеком».



