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Психологическая гигиена. Правила нового времени

Психологическая гигиена. Правила нового времени

26 января в «Октаве» пройдет лекция на тему «Психологическая гигиена. Правила нового времени». Как защитить себя от стресса и сохранить своё психическое здоровье в современном мире? В чём секрет управления своими эмоциями? Как улучшить свою жизнь через укрепление психики? Узнаете уже в эту пятницу.

Реализация нашего проекта продолжается, и мы готовы представить вам нашего следующего спикера. Им стала Инна Чурюкина.

  • Практикующий психолог с опытом психологического консультирования более 7 лет;
  • Амбассадор проекта "Психологическая гигиена. Правила нового времени" - проекта по улучшению качества жизни в реалиях нового времени;
  • Автор и ведущая тренингов, спикер региональных и федеральных профильных мероприятий;
  • Волонтер фонда психологической помощи «Быть человеком».


 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 января 2024, пятница
17:30
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