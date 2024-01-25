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День без пластиковой упаковки

День без пластиковой упаковки

В Тульском областном экзотариуме пройдет серия лекций по теме экологии. Детям и взрослым расскажут о том, можно ли достигнуть жизни без пластика в современном обществе. 

27 января в лектории нового здания в ЦПКиО им. П. П. Белоусова начнутся открытые интерактивы, которые пройдут друг за другом. При желании посетители зоопарка смогут посетить их все.

12.00 — Лекция «История мусора» (6+). На ней расскажут, с какими проблемами санитарного плана сталкивались жители крупных городов в разные эпохи. 

13.30 — Интерактивное занятие «Знаем, умеем, сортируем» (6+). 
На данном мастер-классе расскажут, что такое «рециклинг». А в конце занятия проведут игру по сортировке мусора и пластика. 

15.00 — Интерактивное занятие «Такой полезный/ вредный пластик» (6+).
Здесь расскажут об опасности, которую мусор представляет для природы. 

Для маленьких посетителей с 12 до 16 часов на экспозиции работает тематическая игротека. Подробности о мероприятии — на сайте Тульского областного экзотариума. 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула , улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
27 января 2024, суббота
12:00
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