Универ Party
26 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Универ Party».
Неважно, студент ли ты сейчас, или был им 10 лет назад! Ведь дэнсить мы будем под самую разную музыку: поп хиты твоего детства, горячий евроденс, дерзкий хип-хоп и многое другое от 90-х до нашего времени!
Куда же без дресскода? Устроим настоящий office core. Встречаемся в галстуках, пиджаках, рубашках. Хит этой ночи — вещи в клетку.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 января 2024, пятница
22:00
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