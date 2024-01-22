26 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Универ Party».



Неважно, студент ли ты сейчас, или был им 10 лет назад! Ведь дэнсить мы будем под самую разную музыку: поп хиты твоего детства, горячий евроденс, дерзкий хип-хоп и многое другое от 90-х до нашего времени!

Куда же без дресскода? Устроим настоящий office core. Встречаемся в галстуках, пиджаках, рубашках. Хит этой ночи — вещи в клетку.

Стоимость: от 300 руб.