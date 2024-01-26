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НЕИНДИ

НЕИНДИ

27 января в «Типографии» пройдет первый большой зимний концерт инди-трип-тура, наполненный шумом, пронзающий внутреннюю тишину и растапливающий застойные льды.

  • Дисциплина Безбольной Биты — тульские пантеры, пост-рок герои тревожного и меланхоличного ремесла;
  • Саммер Кома — реинкарнация самих себя, дрим-поп о разрушении и создании;
  • black lama — квинтэссенция эмоций вкупе с вечно меняющейся динамикой и рваным повествованием всего из двух участников.

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 января 2024, суббота
19:00
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