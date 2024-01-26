НЕИНДИ
27 января в «Типографии» пройдет первый большой зимний концерт инди-трип-тура, наполненный шумом, пронзающий внутреннюю тишину и растапливающий застойные льды.
- Дисциплина Безбольной Биты — тульские пантеры, пост-рок герои тревожного и меланхоличного ремесла;
- Саммер Кома — реинкарнация самих себя, дрим-поп о разрушении и создании;
- black lama — квинтэссенция эмоций вкупе с вечно меняющейся динамикой и рваным повествованием всего из двух участников.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 января 2024, суббота
19:00
18 - 31 января
4 мая - 3 февраля 2023
27 декабря - 31 января 2023
25 - 31 января
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