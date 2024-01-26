27 января в «Типографии» пройдет первый большой зимний концерт инди-трип-тура, наполненный шумом, пронзающий внутреннюю тишину и растапливающий застойные льды.

Дисциплина Безбольной Биты — тульские пантеры, пост-рок герои тревожного и меланхоличного ремесла;

Саммер Кома — реинкарнация самих себя, дрим-поп о разрушении и создании;

black lama — квинтэссенция эмоций вкупе с вечно меняющейся динамикой и рваным повествованием всего из двух участников.

Стоимость: от 400 руб.