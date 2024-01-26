Директор тульского билайна Алексей Прохода об итогах 2023 года и подарках для клиентов

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Поговорили о качестве связи, планах на будущее и предложениях для бизнеса.

— За спиной новогодние каникулы, и люди все чаще выбираются в отпуск за город. Жизнь диктует условие — мы всегда должны быть на связи. Какую работу делает билайн для увеличения покрытия в отдаленных населенных пунктах?

— Тульская область — очень динамичный регион. Многие жители перемещаются по разным районам и в выходные, и в рамках рабочей недели, поэтому мы делаем все, чтобы они всегда оставались на связи.

В 2023 году мы отлично поработали над покрытием трасс М-2 и М-4, большая часть работ пришлась на южное направление. Теперь мы точно можем сказать, что значительные территории федеральных трасс в Тульской области обеспечены нашим качественным мобильным интернетом.

Также мы участвуем в федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Наша сеть теперь доступна еще в 16 малых населенных пунктах региона. И мы говорим не только о голосовой связи, но и о качественном мобильном интернете. Он позволяет с комфортом смотреть видео в высоком разрешении не только на телефонах, но и на устройствах с большим экраном.

— Как Вы оцениваете качество связи в Туле?

— Мы регулярно проводим замеры скорости мобильного интернета как в Туле, так и в Тульской области, следим за тем, чтобы клиенты получали качественную связь. Как показывают наши исследования, абонентам билайна особенно важна стабильность соединения. Мы постоянно следим за этим показателем сами, а также обращаем внимание на замеры сторонних экспертов. Недавно в тульских пробках стабильность соединения проверило агентство «Телеком Дейли» с помощью загрузки так называемой эталонной страницы Кеплера*. Она содержит в себе основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру наш показатель составил 100%. Кроме того, исследование агентства «Телеком Дейли» показало, что мы лидеры среди четырех операторов по замерам Ping. Это время, за которое отправленный в сеть запрос достигает адресата и возвращается обратно, оно должно быть как можно меньше. У нас Ping равняется всего 52 миллисекундам, а среднее значение по городу — 69,3 миллисекунды.

Помимо этого, мнение о качестве связи мы выстраиваем на отзывах клиентов. У нас есть горячая линия, на которую можно сообщить о проблеме с доступом или скоростью мобильного интернета.

— Возвращаясь к Новому году: какие подарки Вы приготовили для абонентов?

— До конца января все новые и действующие пользователи нашего «Тарифа UP» могут получить 100 ГБ мобильного интернета к своему тарифу в подарок**, чтобы оценить скорость и качество мобильной связи.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на семейное предложение. Сейчас у нас разработаны тарифные планы, позволяющие объединить до пяти сим-карт. А для тех, кто пользуется не только мобильным, но и проводным интернетом, у нас есть прекрасное предложение со скидкой на услуги до 2 месяцев***.

— Какие тарифы сейчас Вы предлагаете клиентам? Что нужно современным абонентам?

— Гибкость. Именно на этом мы и выстроили современную линейку тарифов. Наши клиенты могут выбрать то, что нужно именно им: мобильный или домашний интернет, минуты, смс, социальные сети, связь в роуминге. У нас есть предложения для разных запросов.

Настроить тариф можно в удобном мобильном приложении билайн (12+).

– Какие услуги пользовались популярностью у абонентов в 2023 году?

— В 2023 году у людей вырос запрос на то, чтобы всегда быть на связи. Растет популярность мессенджеров, текстовых, голосовых и видеосообщений. Как мы знаем, скорость зависит в том числе от числа абонентов в локации, поэтому мы поработали и над тем, чтобы интернет «летал» в популярных местах: Казанская набережная, ТРЦ «Гостиный двор», гипермаркет «Глобус» в Туле и ТРЦ «Первый» в Новомосковске.

Мобильный интернет от билайн там есть везде, в том числе на цокольных этажах, чтобы клиенты могли оперативно пользоваться сервисами, даже когда спускаются в подземную парковку.

— Есть ли у билайна какие-то социальные проекты?

— В текущих условиях связь остается одним из наиболее востребованных социальных сервисов, серьезнейшим образом влияющих на безопасность и качество жизни людей. Помимо решений на основе больших данных, которые помогают проектировать маршруты городского транспорта, туристические локации и пр., для нас очень важно развивать проекты, призванные помочь найти потерявшихся людей в городском пространстве. Оператор билайн является основным инфраструктурным партнером отряда «ЛизаАлерт». Более 10 лет мы разрабатываем и внедряем инфраструктурные решения для работы отряда. Совместная деятельность билайна и отряда «ЛизаАлерт» позволяет создавать уникальные решения для поиска людей, которые могут быть адаптированы под разные задачи и масштабированы для использования во время чрезвычайных ситуаций.

— Какими проектами для корпоративных клиентов Вы гордитесь?

— Направление для корпоративных клиентов сейчас стало одним из самых прогрессивных. Мы представляем высокий уровень самого разнопланового сервиса крупным предприятиям и организациям. Это и интеллектуальные системы видеонаблюдения, и таргетированные рекламные кампании. Мы можем предоставить клиенту рекламные продукты для продвижения его бизнеса. Сегмент собирается по различным параметрам таргета: пол, возраст, интересы, территория. Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга, сведения о местонахождении пользователей не передаются.

Помимо этого, в течение 2023 года многие компании перешли на облачные продукты российского производства. Мы тоже оказываем в этом поддержку.

Мы сильно расширили пакет услуг для корпоративных клиентов, и мобильная связь в нем — только база.

— Какие планы на 2024 год?

— Мы будем и дальше улучшать сервисы, расширять зону покрытия.

Кроме того, недавно мы открыли офис на пр. Ленина, 122/3, рядом с активно развивающимся микрорайоном Зеленстрой.

Здесь клиентам доступен весь перечень услуг: подключение связи и проводного интернета, консультирование, настройка личного кабинета. Также представлена широкая линейка мобильных устройств и аксессуаров. Ждем вас в гости!

* Исследование проводилось в начале ноября 2023 г. при помощи измерительного комплекса TEMS Investigation (ТЕМС Инвестигейшен) — https://telecomdaily.ru/news/2023/11/29/iaa-telecomdaily-uspeshnost-zagruzki-stranicy-keplera-v-tule-dostigla-pochti-100

** Акция доступна с 30.11.2023 по 31.01.2024 в приложении билайна или в личном кабинете билайна (раздел «Услуги»). Подарочные ГБ расходуются после исчерпания пакета ГБ, включённого в тариф, доступны дополнительным номерам по услуге «Дели всё» и предоставляются по акции один раз сроком на год с момента активации, затем неиспользованные подарочные ГБ сгорают. Недоступно в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края и Чукотском АО.